Rugăciunea de care ai nevoie în această toamnă, în funcție de ziua de naștere

O rugăciune pentru a avea încredere că ceea ce îți este menit, se va întâmpla

Doamne, ajută-mă să nu mă grăbesc cu ceea ce încă lucrezi cu blândețe în viața mea. În unele zile simt că sunt în urmă - ca și cum aș fi ratat ceva important, ca și cum ar fi trebuit să fi avansat mai mult. Dar în adâncul sufletului știu că nu măsori timpul așa cum o fac eu, știu că tu construiești în întuneric. Așa că astăzi eliberez presiunea de a fi oriunde altundeva decât acolo unde sunt. Ajută-mă să am încredere că ceea ce este menit pentru mine va sosi atunci când inima mea va fi pregătită. Învață-mă să cred că nimic din ceea ce ai plănuit pentru mine nu va trece pe lângă mine, învață-mă că până și așteptarea are un scop.

O rugăciune pentru momentele în care nu mai poți să faci totul singur

Doamne, am fost puternic atât de mult timp încât uneori uit că am voie să fiu ținut în brațe, să fiu blând. Am ținut lucrurile sub control, am spus că sunt bine și am mers mai departe, dar sunt obosit. Nu mai vreau să port singur greutatea acestei vieți. Te rog, amintește-mi că ești aproape - nu doar atunci când mă întind spre tine, ci în fiecare moment de liniște, când inima mea se simte prea grea ca să vorbească. Ține tu ceea ce eu nu pot. Ia ceea ce am fost prea mândru să las jos. Fii alinarea mea. Fii puterea mea. Fii locul meu sigur unde să aterizez.

O rugăciune pentru a renunța la ceea ce nu mai servește creșterii tale

Doamne, ajută-mă să eliberez lucrurile care odată păreau pline de speranță, dar acum se simt grele. Fie că este vorba de o versiune veche a mea, o relație pe care inima mea a depășit-o sau un vis care nu se mai potrivește persoanei care devin. Mi-e frică să renunț dar mi-e mai frică și să rămân nemișcată, să mă mulțumesc cu o viață care nu reflectă adevărul meu. Amintește-mi că evoluția începe adesea cu eliberarea. Amintește-mi că a renunța nu înseamnă eșec - înseamnă că fac loc pentru ceva mai aliniat, mai întreg, mai plin de Tine și de harul Tău. Lasă-mă să abandonez lucrurile, Doamne. Lasă-mă să am încredere în ceea ce mă așteaptă de cealaltă parte a acestei schimbări.

O rugăciune pentru a-ți regăsi bucuria

Doamne, adu-mă înapoi la bucuria în care am încetat să mai cred când viața a devenit prea zgomotoasă, prea grea, prea incertă. Amintește-mi că bucuria nu este ceva ce trebuie să câștig, nu este ceva ce trebuie să dovedesc că merit. Arată-mi că este ceva ce oferi gratuit, chiar și în greutăți, chiar și în tristețe, chiar și în aceste perioade de supraviețuire. Lasă râsul să se întoarcă la mine în moduri neașteptate. Lasă uimirea să mă găsească din nou. Lasă-mă să am încredere că ușurința nu este o distragere a atenției - face parte din vindecare, din creștere. Îți mulțumesc pentru bucuria care încă există, chiar și aici, chiar și acum. Îți mulțumesc pentru frumusețea liniștită pe care mi-o trimiți mereu, Doamne.

O rugăciune pentru a fi văzut atunci când simți că ești neobservat

Doamne, am fost prezent. Am lucrat. Am fost o reflectare a harului și bunătății Tale ori de câte ori am putut. Și totuși, uneori simt că nimeni nu observă. Sunt momente când mă întreb dacă contează, dacă înseamnă ceva la sfârșitul zilei. Te rog să-mi amintești că mă vezi, Doamne. Pe deplin și complet - în fiecare act mic, în fiecare sacrificiu nevăzut, în fiecare rugăciune liniștită. Arată-mi că nu am nevoie ca lumea să mă aplaude ca să știu că sunt susținut de Tine. Lasă-mă să-mi ancorez valoarea în acceptarea Ta, nu în a lor. Lasă-mă să mă simt văzut, chiar și în liniște, chiar și în întuneric.

O rugăciune pentru a rezista atunci când viața pare incertă

Doamne, stau în mijlocul unei povești pe care nu o înțeleg pe deplin. Chiar acum sunt mai multe întrebări decât răspunsuri. Există mai multă tensiune decât claritate. Există mai mult întuneric decât lumină. Dar chiar și în incertitudine, cred că ești încă aici - că încă construiești, că ești încă bun, că încă scrii ceva semnificativ cu toate aceste lecții. Ajută-mă să mă țin de asta. Ancorează-mă când sunt anxios. Mergi alături de mine când vreau să renunț. Și amintește-mi, iar și iar, că nu trebuie să știu întregul plan ca să știu că ești lângă mine, că mă vei călăuzi mereu acolo unde este menit să fiu.