Ultima revenire a lui Uranus în Taur: Sfârșitul unui ciclu de 7 ani al schimbării

Acest moment astrologic aduce cu sine finalul a șapte ani de schimbări intense în ceea ce privește stabilitatea, valorile personale și siguranța interioară.

Tranzitul final al lui Uranus prin Taur deschide o etapă de claritate, eliberare și înnoire, iar fiecare zodie va resimți aceste energii în propriul mod.

Uranus în Taur – încheierea unui ciclu de șapte ani

Pe 7 noiembrie 2025, Uranus s-a întors în semnul Taurului, unde va rămâne până pe 25 aprilie 2026. După o scurtă perioadă petrecută în Gemeni, planeta schimbării revine în Taur pentru a închide un capitol esențial început în urmă cu șapte ani.

Această fază finală oferă ocazia de a integra lecțiile trecute și de a consolida transformările profunde care s-au produs la nivel personal, financiar și emoțional.

Taurii vor fi, fără îndoială, cei mai afectați de aceste influențe, în timp ce Gemenii se pregătesc să primească energia uraniană din 2026, când Uranus va intra definitiv în semnul lor.

Ce înseamnă Uranus în Taur

În astrologie, Uranus este planeta revoluției, a inovației și a libertății, cea care ne îndeamnă să rupem legăturile cu trecutul și să îmbrățișăm noul.

Pe de altă parte, Taurul este un semn de pământ, stabil, pragmatic și orientat către siguranță și confort. Când Uranus tranzitează Taurul, apar tensiuni între nevoia de schimbare și dorința de stabilitate.

Această combinație ne provoacă să:

regândim relația cu banii, posesiunile și valorile personale ;

redescoperim echilibrul între tehnologie și natură ;

reconstruim legătura cu corpul nostru și cu ritmurile Pământului.

Este un moment care ne invită să inovăm, dar și să ne ancorăm în autenticitate.

Uranus în Gemeni: începutul unei noi ere

După încheierea acestui tranzit, Uranus va intra definitiv în Gemeni pe 25 aprilie 2026, unde va rămâne până în 2032–2033. Această schimbare anunță o perioadă dominată de inovații tehnologice, comunicare și adaptabilitate, dar și de transformări sociale rapide.

Până atunci, următoarele luni ne oferă ultima șansă de a elibera ceea ce nu mai este aliniat cu adevăratului nostru drum, așa cum notează și publicația Moon Omens.

Mercur retrograd din 9 noiembrie 2025

Pe lângă tranzitul lui Uranus, sfârșitul anului 2025 vine cu un alt eveniment astrologic important: Mercur intră în retrograd pe 9 noiembrie, până pe 29 noiembrie 2025.

În această perioadă, pot apărea întârzieri, confuzii în comunicare, probleme tehnice sau neînțelegeri în călătorii. Totuși, este un moment ideal pentru revizuire, introspecție și reorganizare.

În total, anul 2025 aduce trei perioade de Mercur retrograd, fiecare cu rolul de a ne învăța răbdarea și claritatea în gândire.

Ultima revenire a lui Uranus în Taur încheie o eră de transformări profunde la nivel personal și colectiv. Este momentul să lăsăm în urmă ceea ce nu mai servește creșterii noastre și să ne deschidem către autenticitate, libertate și progres.

Până în aprilie 2026, fiecare zodie va simți această energie de curățare și înnoire – un pas necesar înaintea marii tranziții către era Gemeni, o etapă a ideilor, conexiunilor și evoluției mentale.