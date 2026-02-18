Un final de februarie 2026 care schimbă destine: Pentru 3 zodii, viața se transformă în bine 

Cel mai important este Eclipsa de Soare în Vărsător, din 17 februarie, un moment care aduce resetări, finaluri necesare și schimbări neașteptate.

Eclipsele sunt cunoscute pentru energia lor imprevizibilă, iar această eclipsă este cu atât mai intensă cu cât Vărsătorul este guvernat de Uranus, planeta surprizelor. Pentru mulți, acest tranzit funcționează ca un restart: ceea ce nu mai are sens cade, făcând loc unor direcții complet noi.

Pe 18 februarie, Soarele intră în Pești, deschizând o perioadă mai emoțională, intuitivă și visătoare. La final de săptămână, Venus formează un trigon cu Jupiter, un aspect rar și extrem de favorabil relațiilor, iubirii și vieții sociale.

Chiar dacă săptămâna începe cu tensiuni și instabilitate, pentru aceste 3 zodii, lucrurile se așază vizibil în bine după 22 februarie.

♉ Taur

Viața începe să se simplifice după o perioadă de presiune

Eclipsa de Soare din 17 februarie îți activează zona carierei și a statutului social. Pot apărea presiuni profesionale, schimbări neașteptate sau tensiuni în relații importante. Este esențial să te odihnești și să ai grijă de tine, pentru că oboseala emoțională poate fi accentuată.

Deși nu ești fanul schimbărilor bruște, în această săptămână flexibilitatea devine cheia. Evită să cauți vinovați atunci când apar probleme și concentrează-te pe soluții. Nu lua decizii pripite — eclipsele amplifică emoțiile și pot crea confuzie temporară.

Dacă te adaptezi și mergi cu valul, după această săptămână viața ta devine mai clară, mai stabilă și mai favorabilă.

♒ Vărsător

Un reset major care te duce într-o direcție mai bună

Eclipsa are loc chiar în semnul tău și marchează un punct de cotitură important, cu efecte pe termen lung. Este posibil să simți nevoia să renunți la anumite relații, la un spațiu de locuit sau la obiceiuri care nu te mai reprezintă.

Pot apărea neliniște, indecizie sau tensiuni cu persoane apropiate, însă acestea sunt semnale clare că anumite capitole trebuie închise. Schimbarea este inevitabilă, iar cu cât o accepți mai ușor, cu atât procesul va fi mai lin.

Renunță cu blândețe la ceea ce este depășit, gestionează stresul și evită reacțiile impulsive.

După această perioadă, intri într-o etapă mult mai bună, mai autentică și mai aliniată cu tine.

♏ Scorpion

Schimbări legate de casă, familie și viața personală

Pentru tine, eclipsa din Vărsător aduce în prim-plan locuința, familia sau o schimbare majoră de viață. Pot apărea situații care necesită calm, sprijin oferit celor apropiați sau rezolvarea unor probleme mai vechi.

Deși intensitatea este una dintre trăsăturile tale, acum este important să nu forțezi lucrurile și să nu insiști să ai dreptate cu orice preț. Abordarea flexibilă și deschiderea către mai multe perspective te vor ajuta enorm.

Evită deciziile bruște și acordă-ți timp pentru introspecție și restructurare interioară.

Odată ce această săptămână se încheie, viața ta intră într-o etapă mai liniștită și mai stabilă.