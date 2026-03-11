x close
Bani şi Afaceri Euro în scădere, dolarul în creștere! Ce indică noul curs BNR

Euro în scădere, dolarul în creștere! Ce indică noul curs BNR

de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   18:15
Euro în scădere, dolarul în creștere! Ce indică noul curs BNR
Sursa foto: Hepta/Leul se întărește în raport cu euro

 Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0937 lei, în scădere cu 0,18 bani (-0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0955 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3887 lei, în urcare cu 0,92 bani (+0,21%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3795 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6377 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,01%) faţă de 5,6388 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit miercuri până la valoarea de 732,3520 lei, de la 728,6725 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Subiecte în articol: euro dolar bnr
