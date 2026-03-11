Euro în scădere, dolarul în creștere! Ce indică noul curs BNR

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3887 lei, în urcare cu 0,92 bani (+0,21%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3795 lei.



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6377 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,01%) faţă de 5,6388 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit miercuri până la valoarea de 732,3520 lei, de la 728,6725 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES