Euro în scădere, dolarul în creștere! Ce indică noul curs BNR

Un val de aer polar ajunge peste România, luna aceasta. Când se răcește vremea în martie: Prognoza ANM arată și inversiuni termice
Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3887 lei, în urcare cu 0,92 bani (+0,21%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3795 lei.
Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6377 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,01%) faţă de 5,6388 lei, cotaţia anterioară.
Gramul de aur s-a scumpit miercuri până la valoarea de 732,3520 lei, de la 728,6725 lei, în şedinţa precedentă.
AGERPRES
Citește pe Antena3.ro