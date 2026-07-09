Vești bune! 3 zodii scapă de toate grijile începând cu 9 iulie 2026

Acest tranzit aduce vindecare emoțională, respect de sine și curajul de a renunța la tot ceea ce le-a ținut pe loc. Pentru acești nativi, greutățile încep, în sfârșit, să se risipească.

Scorpion

Venus în Fecioară îți oferă șansa unei vindecări emoționale profunde. După o perioadă în care ai purtat pe umeri griji, dezamăgiri și regrete, realizezi că este timpul să închizi definitiv acest capitol.

Începând cu 9 iulie, alegi să nu mai lași problemele să îți controleze viața. Îți recapeți încrederea în tine, iar această schimbare de atitudine deschide drumul către liniște, sănătate și echilibru.

Mesajul zilei: respectul față de tine este cheia unui nou început.

Capricorn

Ai ajuns în punctul în care nu mai accepți compromisuri. Venus în Fecioară te ajută să identifici exact ce îți provoacă stresul și îți oferă determinarea de a elimina acele obstacole.

Fie că este vorba despre un loc de muncă, o relație sau o situație care nu mai funcționează, alegi să faci schimbările necesare. Decizia îți aduce eliberare și deschide calea către o perioadă mult mai stabilă.

Mesajul zilei: ai curajul să renunți la ceea ce nu îți mai face bine.

Pești

Problemele din ultima perioadă au apărut pentru că ai acceptat prea multe și ai pus nevoile altora înaintea propriilor dorințe. Din 9 iulie, lucrurile se schimbă.

Venus în Fecioară te învață să stabilești limite clare și să spui „nu” atunci când este nevoie. Deși poate părea dificil la început, această alegere îți redă liniștea și speranța.

Mesajul zilei: nu te teme să îți protejezi echilibrul. Uneori, un simplu „nu” poate schimba totul.

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