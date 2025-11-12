Zodia care a trecut prin necazuri, dar renaște la finalul lui noiembrie 2025. Stelele îi pregătesc o revanșă spectaculoasă

Astrologul Evan Nathaniel Grim a anunțat că, începând din aceste zile, „toată energia astrală se mută către un singur semn zodiacal”. După o perioadă de stagnare, acest semn începe să simtă din nou forța interioară și entuziasmul care îl definesc, scrie yourtango.com.

Săgetătorul iese din ceață și își recapătă puterea

Nativii din Săgetător au trecut recent prin momente tensionate: obstacole în carieră, confuzii în dragoste și o stare generală de neliniște. În ultimele săptămâni, mintea lor a fost un carusel de gânduri, planuri și întrebări fără răspuns.

„Gândurile lor au fost ca un maraton fără final, ținându-i treji nopți la rând”, explică astrologul Evan Nathaniel Grim.

Dar totul se schimbă în bine. Începând din mijlocul lunii noiembrie, Marte și Mercur se aliniază în semnul Săgetătorului, aducând energie, claritate și dorința de acțiune.

Marte și Mercur: curaj, claritate și renaștere

Această dublă influență astrală aduce o transformare profundă. Mercur, planeta comunicării, le oferă nativilor puterea de a exprima ceea ce simt cu o sinceritate uimitoare. În același timp, Marte, planeta acțiunii și ambiției, îi împinge să facă pași decisivi acolo unde până acum au ezitat.

Grim avertizează însă că, în perioada retrogradării lui Mercur (9–29 noiembrie), impulsivitatea verbală poate aduce mici conflicte: „Săgetătorii pot spune lucruri prea directe, așa că e bine să gândească de două ori înainte de a vorbi.”

Cu toate acestea, Marte funcționează ca un scut protector, oferind curajul și rezistența de care Săgetătorii aveau nevoie pentru a-și recăpăta direcția.

„Această combinație îi face mai puternici, mai deciși și mai pregătiți să depășească orice obstacol”, afirmă astrologul.

O nouă etapă plină de șanse

Energia acestei perioade le oferă Săgetătorilor ocazia de a-și regăsi echilibrul. Mulți vor avea curajul să încheie relații care nu le mai aduc bucurie sau să renunțe la joburi care nu le mai reflectă valorile.

Totodată, se pot ivi oportunități de creștere profesională, colaborări fructuoase sau chiar o călătorie importantă care le schimbă perspectiva.

„Retrogradarea lui Mercur le dă timp să reflecteze și să găsească cea mai bună strategie, iar Marte îi va susține până pe 14 decembrie să acționeze cu încredere”, spune Grim.

Mesajul Universului pentru Săgetători

Chiar dacă începutul lunii a adus confuzie, sfârșitul de noiembrie îi găsește pe Săgetători învingători. Este momentul să își asculte instinctul, să spună ce au pe suflet și să acționeze fără teamă.