Speranța bate la ușă: 3 zodii primesc o a doua șansă pe 14 iulie 2026

Dacă până acum aveam senzația că suntem meniți unui singur drum, acest tranzit ne arată că lucrurile nu stăteau chiar așa. Mica neînțelegere ne-a furat, de fapt, optimismul, pentru că ne-a lăsat cu impresia că suntem blocați. Însă marți, speranța revine, pentru că ne deschidem mintea către un alt mod de a vedea viața. Aceste zodii primesc o a doua șansă. Încrederea este din nou la ordinea zilei.

1. Vărsător

În timpul acestui Nod retrograd, cauți răspunsuri în interior. Simți nevoia unei introspecții mai serioase, așa că merită să-ți rezervi timp doar pentru tine.

Ți-ai dorit mereu să-ți identifici cu claritate scopul în viață, dar ai observat și că acest scop pare să se schimbe la câțiva ani. Marți realizezi ceva care îți arată că lucrurile sunt pe cale să se schimbe din nou. Cel mai bine este să te lași purtat/ă de val, fără să te opui schimbării.

Nu ești, de obicei, genul care își asumă riscuri, dar ceva din energia acestui retrograd te face să reconsideri. De data asta, urmează-ți instinctul. Speranța revine în viața ta — și era timpul!

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2. Fecioară

Când iei o decizie, chiar și una impulsivă, de obicei te ții de ea până la capăt. Așa îți construiești destinul. Alegi ce vrei, apoi mergi până la capăt — de cele mai multe ori, cu succes.

Nodurile Lunare au legătură cu destinul, iar în acest retrograd te gândești intens la viitor. Această energie te face să-ți reanalizezi alegerile, iar marți simți că e momentul unei schimbări. Ești obosit/ă de felul în care au stat lucrurile până acum și cauți o transformare serioasă.

Pe 14 iulie primești un semn de speranță care îți confirmă că singurul mod corect este să faci lucrurile în stilul tău. Pentru tine, nu există altă variantă. Te simți fericit/ă și încrezător/oare, iar alegerile tale te conduc exact acolo unde trebuie. Ai încredere în tine și continuă pe același drum!

3. Săgetător

Când crezi în ceva, mergi până la capăt. Dar când îți pierzi credința, nu te mai poți întoarce ușor. De aceea ai nevoie de ceva care să-ți dea speranță — și exact asta primești în timpul acestui Nod retrograd.

Acest tranzit acționează ca o injecție de adrenalină și energie pozitivă. Marți te simți din nou încărcat/ă și entuziasmat/ă de viață. Iar când se întâmplă asta, nimic nu te mai poate opri. Tot ce îți propui, poți duce la capăt.

Ești cunoscut/ă drept eternul optimist al zodiacului, iar speranța este pentru tine aproape vitală — o folosești ca sursă de energie pentru creativitate și pentru a merge mai departe. Pe 14 iulie, ești plin/ă de speranță, și nu dă semne că va dispărea prea curând.