Horoscopul dragostei, 13-19 iulie: „Coșul lui Barbault", alinierea care nu s-a mai văzut de 2000 de ani

Luni, 13 iulie, Venus intră în careu cu Uranus — ziua perfectă pentru ceva neașteptat sau ieșit din tipar. Marți, 14 iulie, avem Lună Nouă în Rac, la 21 de grade — energie bună pentru a-ți asculta emoțiile și pentru a le împărtăși, dacă simți că e momentul. Spre finalul săptămânii, Uranus formează un sextil cu Neptun și un trigon cu Pluto — configurație pe care unii astrologi o numesc „Coșul lui Barbault", după numele astrologului francez André Barbault, cunoscut pentru predicțiile sale corecte. El vede în asta un fel de relansare frumoasă a civilizației — o trezire colectivă care, în timp, ne scoate la iveală partea mai bună.

Iată ce înseamnă toate astea pentru dragostea ta, în funcție de zodie:

♈ Berbec — S-ar putea să simți nevoia să rupi tiparul într-o relație care ți se pare prea previzibilă. Nu te grăbi, totuși — nu lua decizii pe moment, de care s-ar putea să te căiești. Luna Nouă cade în casa ta a familiei, așa că marțea poate fi mai încărcată emoțional decât ți-ar plăcea, dar exact de-asta ai nevoie acum: un reset emoțional.



♉ Taur — Venus, planeta ta guvernatoare, intră în careu cu Uranus chiar la începutul săptămânii. Așteaptă-te la o schimbare de dispoziție sau la un plan anulat pe nepusă masă. Orice ar fi, s-ar putea să simți nevoia de mai mult spațiu — dacă e cazul, nu reacționa pe loc, lasă lucrurile să se așeze. Luna Nouă de marți vine, în schimb, cu energie plăcută — comunicarea va fi cheia.



♊ Gemeni — Careul Venus-Uranus de luni aduce o mică surpriză care zguduie puțin lucrurile în viața ta amoroasă. Nimic grav — dacă relația e solidă, nu ai de ce să-ți faci griji. Uneori face bine să ieși din rutină. Luna Nouă în Rac de marți îți scoate la suprafață o nevoie profundă de siguranță — stima ta de sine ar putea fi puțin testată, dar nu lăsa asta să-ți schimbe felul în care te vezi.



♋ Rac — Săptămâna asta e a ta — Luna Nouă cade chiar în zodia ta, ca un fel de „aniversare lunară", un reset personal. Vine la pachet cu o dorință puternică de siguranță emoțională și financiară — și, de acum, nu te mai mulțumești cu mai puțin de-atât. Lasă gândurile vechi și bagajul emoțional deoparte la începutul săptămânii, pentru că, altfel, urmează o săptămână excelentă pentru iubire.



♌ Leu — Jupiter tocmai a intrat în zodia ta, aducând un an întreg de noroc — inclusiv pe plan amoros, sau chiar o întâlnire importantă, dacă ești singur/ă. Între careul Venus-Uranus de luni și Luna Nouă care cade marți în casa ta a izolării, s-ar putea ivi puțină dramă. Păstrează-ți calmul și evită mișcările impulsive de care ai putea regreta mai târziu.



♍ Fecioară — Venus tocmai a intrat în zodia ta — luna asta ești în cea mai bună formă a ta, arăți și te simți grozav. Bucură-te de asta! Luni, careul cu Uranus poate zgudui puțin lucrurile, dar poate fi și o zi cu ceva nou și diferit — nu bate nimic în cuie deocamdată. Luna Nouă de marți, care cade în casa prieteniilor și a dorințelor, ar trebui să te aducă cu picioarele pe pământ.



♎ Balanță — Careul de luni scoate la suprafață niște probleme sau bagaje ascunse — dar dacă relația ta e solidă, n-ar trebui să fie ceva major, iar dacă apare vreo problemă, va trece repede. Marți, Luna Nouă în Rac te face să te gândești cât de aproape ești de cineva special și încotro se îndreaptă lucrurile. Indiciu: într-o direcție bună.



♏ Scorpion — Luna Nouă în Rac e un moment frumos pentru a petrece timp cu cineva drag — Racul se potrivește excelent cu tine, așa că 14 iulie se anunță o zi superbă. Ar putea fi și un moment bun pentru o mică escapadă. Nu te lăsa scos din ritm de careul Venus-Uranus — mai bine folosește-l ca să încerci ceva nou sau să pleci undeva neexplorat. Cu Mercur încă retrograd, cineva din trecut ar putea reapărea.



♐ Săgetător — Careul de luni e o carte întoarsă — poate merge în multe direcții, inclusiv o cunoștință nouă, care s-ar putea să nu dureze, având în vedere că Uranus nu e tocmai planeta stabilității. Marți, Luna Nouă cade în casa intimității și a banilor partenerului — o zonă legată și de cum te simți într-o relație, așa că săptămâna asta vei avea multe de reflectat.



♑ Capricorn — Luna Nouă în Rac cade în casa ta a partenerilor — un reset pentru relația ta, dacă ai una. E momentul să construiești o conexiune mai sigură și mai grijulie cu persoana iubită. Careul de luni îți poate schimba dispoziția, dar îl poți folosi în avantajul tău, încercând ceva nou — chiar și un restaurant nou poate fi suficient.



♒ Vărsător — Careul Venus-Uranus de luni aduce o schimbare în energiile tale romantice. Uranus tinde să ne facă să vrem mai multă libertate și independență în relații — dar dacă apare vreo tensiune, nu va ține mult, atâta timp cât relația e solidă. Marți, Luna Nouă în Rac te face să te gândești la siguranță și liniște emoțională.



♓ Pești — Venus a intrat în casa ta a partenerilor, dar careul cu Uranus de 13 iulie ar putea aduce puțină turbulență. Canalizează-ți energia asta spre ceva nou — fă altceva decât de obicei luni, și preia tu controlul asupra acestei energii, nu invers. Marți, Luna Nouă în Rac cade în casa ta a iubirii — o zi frumoasă și emoționantă, în care te apropii de cineva la un nivel mai profund.