Zodiile chinezești și influența Lunii Noi: Ce urmează în săptămâna 17–23 noiembrie 2025

În perioada 17–23 noiembrie 2025, horoscopul chinezesc săptămânal anunță schimbări importante pentru toate zodiile. O Lună Nouă în Scorpion și intrarea Soarelui în Săgetător activează energii noi, favorabile transformării, dar și momentelor de tensiune care preced evoluția.
Luni și marți vin cu stabilitate și echilibru – două zile excelente pentru introspecție și planificare.
Miercuri, odată cu Luna Nouă, este momentul perfect pentru a face primul pas către un proiect important.
Joi permite reluarea unei inițiative care nu a funcționat în trecut.
Vineri, atenție la conflicte și persoane tensionate.
Weekendul este ideal pentru cadouri, recompense sau primirea unei vești bune. Dacă ai muncit serios în ultima perioadă, rezultatele pot apărea chiar acum.
Horoscop Chinezesc 17–23 Noiembrie 2025, pentru fiecare zodie
Dragon
Reinventare & leadership
Săptămâna îți oferă șansa de a o lua de la capăt, fie în plan personal, fie profesional. Nu trebuie să-ți ascunzi intențiile – oamenii te vor urma.
-
Compatibilitate dificilă: Câinele
-
Compatibilitate excelentă: Maimuța
-
Zi favorabilă: Miercuri, 19 noiembrie
-
Număr puternic: 1 (leadership)
-
Culoare norocoasă: verde smarald
Câine
Echilibru emoțional & odihnă
Luna Nouă te poate face mai obosit. Odihnește-te, hidratează-te și menține-ți calmul. Fii un bun ascultător, mai ales în relații.
-
Compatibilitate dificilă: Capra
-
Compatibilitate excelentă: Dragonul
-
Zi favorabilă: Marți, 18 noiembrie
-
Număr puternic: 2 (armonie, diplomație)
-
Culoare norocoasă: bleumarin
Capră / Oaie
Cooperare & generozitate
Abordează săptămâna cu o atitudine deschisă. Nu încerca să controlezi oamenii dificili; lasă-i să-și arate adevărata natură. În prietenii, stabilește obiective comune.
-
Compatibilitate dificilă: Cocoșul
-
Compatibilitate excelentă: Calul
-
Zi favorabilă: Sâmbătă, 22 noiembrie
-
Număr puternic: 8 (rezultate stabile)
-
Culoare norocoasă: roz pal
Cal
Control emoțional & prudență
Poți resimți impulsivitate în jurul Lunii Noi, dar adevărata forță este auto-controlul. Ai grijă la acțiuni extreme.
-
Compatibilitate dificilă: Șobolanul
-
Compatibilitate excelentă: Capra
-
Zi critică: Vineri, 21 noiembrie
-
Număr puternic: 6 (echilibru)
-
Culoare norocoasă: roșu închis / carmin
Maimuță
Decizii rapide & succes financiar
Gândirea rapidă te ajută să câștigi. Evită sarcasmul și comentariile dure, pot fi interpretate greșit.
-
Compatibilitate dificilă: Șarpele
-
Compatibilitate excelentă: Dragonul
-
Zi favorabilă: Duminică, 23 noiembrie
-
Număr puternic: 3 (comunicare)
-
Culoare norocoasă: chihlimbar
Bivol / Bou
Disciplină & productivitate
Ai șansa să duci la bun sfârșit un volum mare de muncă. Luna Nouă îți evidențiază prietenii loiale.
-
Compatibilitate dificilă: Calul
-
Compatibilitate excelentă: Șarpele
-
Zi favorabilă: Marți, 18 noiembrie
-
Număr puternic: 5 (flexibilitate)
-
Culoare norocoasă: verde măsliniu
Mistreț
Vindecare & reconectare
Ai nevoie de odihnă și activități care reduc stresul. Posibile împăcări în prietenii. Fii sincer – sinceritatea îți aduce încredere.
-
Compatibilitate dificilă: Tigrul
-
Compatibilitate excelentă: Iepurele
-
Zi favorabilă: Joi, 20 noiembrie (zi de eliminare a energiilor toxice)
-
Număr puternic: 4 (organizare)
-
Culoare norocoasă: gri deschis
Iepure
Construirea viitorului & echilibru
Luna Nouă te ajută să-ți crești încrederea. Evită să te sacrifici în exces pentru alții.
-
Compatibilitate dificilă: Cocoșul
-
Compatibilitate excelentă: Mistrețul
-
Zi favorabilă: Marți, 18 noiembrie
-
Număr puternic: 7 (reflecție)
-
Culoare norocoasă: verde deschis
Șobolan
Claritate & eficiență
Nu te risipi în prea multe direcții. Concentrează-te pe precizie. Verifică cu atenție actele, Mercur este retrograd.
-
Compatibilitate dificilă: Calul
-
Compatibilitate excelentă: Bivolul
-
Zi favorabilă: Miercuri, 20 noiembrie
-
Număr puternic: 9 (viziune pe termen lung)
-
Culoare norocoasă: gri cărbune
Cocoș
Auto-perfecționare & claritate
Evită autocritica exagerată. Luna Nouă aduce un moment de vindecare într-o relație apropiată.
-
Compatibilitate dificilă: Capra
-
Compatibilitate excelentă: Calul
-
Zi favorabilă: Sâmbătă, 22 noiembrie
-
Număr puternic: 5 (adaptabilitate)
-
Culoare norocoasă: alb fildeș
Șarpe
Introspecție & transformare
Energia Lunii Noi îți revelează adevăruri importante. Evită să analizezi excesiv oamenii și intențiile lor.
-
Compatibilitate dificilă: Maimuța
-
Compatibilitate excelentă: Cocoșul
-
Zi favorabilă: Joi, 20 noiembrie
-
Număr puternic: 6 (empatie, energie feminină)
-
Culoare norocoasă: violet închis
Tigru
Curaj & conducere
Asumă-ți noi responsabilități și fii deschis la colaborare. Nu lua lucrurile prea personal.
-
Compatibilitate dificilă: Șarpele
-
Compatibilitate excelentă: Mistrețul
-
Zi favorabilă: Luni, 17 noiembrie
-
Număr puternic: 8 (succes după provocări)
-
Culoare norocoasă: verde pădure