Zodiile chinezești și influența Lunii Noi: Ce urmează în săptămâna 17–23 noiembrie 2025

În perioada 17–23 noiembrie 2025, horoscopul chinezesc săptămânal anunță schimbări importante pentru toate zodiile. O Lună Nouă în Scorpion și intrarea Soarelui în Săgetător activează energii noi, favorabile transformării, dar și momentelor de tensiune care preced evoluția.

Luni și marți vin cu stabilitate și echilibru – două zile excelente pentru introspecție și planificare.

Miercuri, odată cu Luna Nouă, este momentul perfect pentru a face primul pas către un proiect important.

Joi permite reluarea unei inițiative care nu a funcționat în trecut.

Vineri, atenție la conflicte și persoane tensionate.

Weekendul este ideal pentru cadouri, recompense sau primirea unei vești bune. Dacă ai muncit serios în ultima perioadă, rezultatele pot apărea chiar acum.

Horoscop Chinezesc 17–23 Noiembrie 2025, pentru fiecare zodie

Dragon

Reinventare & leadership

Săptămâna îți oferă șansa de a o lua de la capăt, fie în plan personal, fie profesional. Nu trebuie să-ți ascunzi intențiile – oamenii te vor urma.

Compatibilitate dificilă: Câinele

Compatibilitate excelentă: Maimuța

Număr puternic: 1 (leadership)

Culoare norocoasă: verde smarald

Câine

Echilibru emoțional & odihnă

Luna Nouă te poate face mai obosit. Odihnește-te, hidratează-te și menține-ți calmul. Fii un bun ascultător, mai ales în relații.

Compatibilitate dificilă: Capra

Compatibilitate excelentă: Dragonul

Zi favorabilă: Marți, 18 noiembrie

Număr puternic: 2 (armonie, diplomație)

Culoare norocoasă: bleumarin

Capră / Oaie

Cooperare & generozitate

Abordează săptămâna cu o atitudine deschisă. Nu încerca să controlezi oamenii dificili; lasă-i să-și arate adevărata natură. În prietenii, stabilește obiective comune.

Compatibilitate dificilă: Cocoșul

Compatibilitate excelentă: Calul

Zi favorabilă: Sâmbătă, 22 noiembrie

Număr puternic: 8 (rezultate stabile)

Culoare norocoasă: roz pal

Cal

Control emoțional & prudență

Poți resimți impulsivitate în jurul Lunii Noi, dar adevărata forță este auto-controlul. Ai grijă la acțiuni extreme.

Compatibilitate dificilă: Șobolanul

Compatibilitate excelentă: Capra

Zi critică: Vineri, 21 noiembrie

Număr puternic: 6 (echilibru)

Culoare norocoasă: roșu închis / carmin

Maimuță

Decizii rapide & succes financiar

Gândirea rapidă te ajută să câștigi. Evită sarcasmul și comentariile dure, pot fi interpretate greșit.

Compatibilitate dificilă: Șarpele

Compatibilitate excelentă: Dragonul

Zi favorabilă: Duminică, 23 noiembrie

Număr puternic: 3 (comunicare)

Culoare norocoasă: chihlimbar

Bivol / Bou

Disciplină & productivitate

Ai șansa să duci la bun sfârșit un volum mare de muncă. Luna Nouă îți evidențiază prietenii loiale.

Compatibilitate dificilă: Calul

Compatibilitate excelentă: Șarpele

Zi favorabilă: Marți, 18 noiembrie

Număr puternic: 5 (flexibilitate)

Culoare norocoasă: verde măsliniu

Mistreț

Vindecare & reconectare

Ai nevoie de odihnă și activități care reduc stresul. Posibile împăcări în prietenii. Fii sincer – sinceritatea îți aduce încredere.

Compatibilitate dificilă: Tigrul

Compatibilitate excelentă: Iepurele

Zi favorabilă: Joi, 20 noiembrie (zi de eliminare a energiilor toxice)

Număr puternic: 4 (organizare)

Culoare norocoasă: gri deschis

Iepure

Construirea viitorului & echilibru

Luna Nouă te ajută să-ți crești încrederea. Evită să te sacrifici în exces pentru alții.

Compatibilitate dificilă: Cocoșul

Compatibilitate excelentă: Mistrețul

Zi favorabilă: Marți, 18 noiembrie

Număr puternic: 7 (reflecție)

Culoare norocoasă: verde deschis

Șobolan

Claritate & eficiență

Nu te risipi în prea multe direcții. Concentrează-te pe precizie. Verifică cu atenție actele, Mercur este retrograd.

Compatibilitate dificilă: Calul

Compatibilitate excelentă: Bivolul

Zi favorabilă: Miercuri, 20 noiembrie

Număr puternic: 9 (viziune pe termen lung)

Culoare norocoasă: gri cărbune

Cocoș

Auto-perfecționare & claritate

Evită autocritica exagerată. Luna Nouă aduce un moment de vindecare într-o relație apropiată.

Compatibilitate dificilă: Capra

Compatibilitate excelentă: Calul

Zi favorabilă: Sâmbătă, 22 noiembrie

Număr puternic: 5 (adaptabilitate)

Culoare norocoasă: alb fildeș

Șarpe

Introspecție & transformare

Energia Lunii Noi îți revelează adevăruri importante. Evită să analizezi excesiv oamenii și intențiile lor.

Compatibilitate dificilă: Maimuța

Compatibilitate excelentă: Cocoșul

Zi favorabilă: Joi, 20 noiembrie

Număr puternic: 6 (empatie, energie feminină)

Culoare norocoasă: violet închis

Tigru

Curaj & conducere

Asumă-ți noi responsabilități și fii deschis la colaborare. Nu lua lucrurile prea personal.