China transformă implanturile cerebrale cu inteligență artificială în produse comerciale

Interfețele creier-calculator utilizează senzori plasați în interiorul sau în jurul craniului pentru a decoda activitatea neuronală. Revoluția din ultimii ani constă în integrarea modelelor mari de limbaj (LLM) - similare tehnologiei din spatele ChatGPT - direct în aceste dispozitive. Această fuziune permite o acuratețe mult mai mare în traducerea gândurilor în comenzi text sau audio decât metodele clasice de analiză a datelor.

Performanțe uluitoare în primele teste pe oameni

Start-up-ul NeuroXess, cu sediul în Shanghai, a bifat deja două realizări majore în urma testelor clinice, potrivit revistei Nature.

Controlul electrocasnicelor prin gând: În luna octombrie, un tânăr de 28 de ani cu o leziune la nivelul măduvei spinării a reușit să controleze aparate electrocasnice prin simpla mișcare a unui cursor pe ecran cu ajutorul gândurilor, utilizând un implant plasat pe cortexul cerebral și conectat la un emițător de date inserat în piept.

Decodare ultra-rapidă a limbajului: Compania a dezvoltat un model IA capabil să decodeze limba mandarină în timp real la o viteză de 300 de caractere pe minut. Performanța depășește viteza medie de vorbire a unui nativ (aproximativ 220 de caractere pe minut) și a fost testată cu succes pe o pacientă de 35 de ani care suferă de epilepsie.

Un alt jucător major pe această piață, Maschine Robot din Beijing, se pregătește să lanseze pe piață în luna iunie a acestui an un scaun cu rotile inteligent, destinat pacienților cu Scleroză Laterală Amiotrofică (SLA). Dispozitivul decodează intenția de mișcare printr-o bentiță cu senzori purtată pe cap, confirmă direcția prin urmărirea privirii utilizatorului și pune scaunul în mișcare.

Sprijin guvernamental masiv și dileme etice

Ambițiile Chinei sunt strategice. Guvernul de la Beijing a stabilit oficial că dorește să devină liderul global al acestei industrii până la sfârșitul deceniului, impunând cercetătorilor să obțină descoperiri tehnologice majore până în 2027. De altfel, China a aprobat prima comercializare din lume a unui implant cerebral în luna martie.

Această viteză de dezvoltare ridică însă semne de întrebare majore legate de confidențialitatea datelor neurale, mai ales când sunt procesate de algoritmi IA.

Pentru a preveni abuzurile, autoritățile chineze au emis încă din 2024 un ghid etic strict, care obligă companiile să obțină consimțământul scris al pacienților sau tutorilor și să treacă prin evaluări riguroase de etică medicală.

În ciuda tensiunilor geopolitice globale, industria de neurotehnologie din China păstrează legături strânse cu SUA, colaborarea fiind vitală din cauza numărului redus de experți la nivel mondial.

(sursa: Mediafax)