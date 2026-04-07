Eroare de copyright. YouTube a blocat un videoclip Nvidia cu milioane de vizualizări

Blocarea a afectat nu doar videoclipul original, ci și numeroase materiale publicate de creatori de conținut și publicații online care preluaseră imaginile, arată Il Post. Materialul publicat de Nvidia prezenta DLSS 5, o tehnologie bazată pe inteligență artificială care promite să îmbunătățească calitatea imaginilor din jocurile video. Înainte de a fi blocat, videoclipul acumulase peste două milioane de vizualizări pe YouTube. De asemenea, a fost preluat și analizat de numeroși creatori de conținut și publicații din domeniul tehnologiei.

Problema de copyright și sistemul Content ID

Potrivit unei analize realizate de site-ul de tehnologie DDay, problema a apărut după ce postul italian La7 a difuzat în cadrul unui jurnal de știri câteva imagini din prezentarea DLSS 5. Reportajul televiziunii a fost ulterior încărcat pe YouTube, așa cum se întâmplă frecvent cu materialele jurnalistice ale postului. În acel moment, sistemul automat al platformei, numit Content ID, a analizat videoclipul și a creat o „semnătură digitală” bazată pe elementele audio și vizuale ale materialului. Content ID este un sistem automat folosit de YouTube pentru detectarea încălcărilor de copyright. Atunci când un videoclip este încărcat pe platformă, sistemul îl compară cu o bază de date care conține semnături digitale ale altor materiale video. Dacă este identificată o potrivire, chiar și pentru câteva secunde, poate fi declanșată o revendicare de drepturi de autor. În unele cazuri, aceasta duce la blocarea automată a videoclipului.

Un efect în lanț

În situația videoclipului Nvidia, sistemul a identificat materialul difuzat de La7 drept conținut original și a atribuit automat drepturile de autor televiziunii. Astfel, videoclipul publicat de Nvidia, precum și alte materiale care foloseau imaginile, au fost blocate. Potrivit informațiilor publicate de DDay, nu există indicii că La7 ar fi cerut intenționat eliminarea videoclipului. Cel mai probabil, blocarea a fost cauzată de o eroare a sistemului automat de detectare.

Content ID a fost creat de YouTube pentru a proteja titularii de drepturi împotriva utilizării neautorizate a materialelor video. Totuși, de-a lungul anilor, sistemul a fost criticat pentru erori care pot duce la blocări automate ale unor videoclipuri legitime. În astfel de cazuri, materialele sunt eliminate imediat, înainte ca o verificare manuală să stabilească dacă revendicarea este justificată. După câteva zile, videoclipul Nvidia a fost repus pe YouTube. Incidentul evidențiază însă limitele sistemelor automate de moderare și dificultățile în gestionarea drepturilor de autor pe platformele online.

(sursa: Mediafax)