Instagram vinde prietenii înainte de facultate. Afacerea din spatele anxietății Generației Z

Tot mai multe universități au pagini neoficiale de Instagram dedicate noilor generații, unde studenții admiși postează fotografii și scurte descrieri pentru a-și găsi prieteni sau colegi de cameră. Conturile, de tipul „@universitate_classof2030”, sunt populate rapid cu sute de profiluri similare: hobby-uri, planuri de studiu și invitații la socializare. Pentru mulți liceeni, procesul creează presiunea de a-și construi relații înainte de a ajunge efectiv la facultate, transmite CNN.

Profilurile sunt atent selectate și standardizate, ceea ce face dificilă diferențierea reală între persoane. Descrierile tind să fie similare, iar autenticitatea este adesea înlocuită de o imagine „ideală”, adaptată pentru a atrage prieteni. Această dinamică poate amplifica anxietatea socială, mai ales în rândul adolescenților care deja se tem de integrarea într-un mediu nou. Multe dintre aceste pagini nu sunt administrate de universități, ci de companii private sau intermediari care monetizează procesul. În unele cazuri, studenții trebuie să plătească pentru a fi publicați, iar ulterior paginile devin platforme de promovare pentru evenimente, chirii sau produse. Modelul se bazează pe dorința tinerilor de a evita singurătatea într-o perioadă de tranziție importantă.

Susținătorii acestor platforme spun că ele ajută studenții să recunoască fețe familiare și să reducă anxietatea din prima zi. Totuși, aceste conexiuni nu se transformă întotdeauna în prietenii reale, ci mai degrabă în contacte superficiale. În plus, există riscul ca așteptările create online să nu corespundă experienței reale din campus. Experiențele studenților arată că prieteniile solide se formează, de cele mai multe ori, după sosirea în campus. Evenimentele de orientare, activitățile studențești și interacțiunile zilnice rămân principalele modalități de socializare. Simplitatea unor gesturi precum inițierea unei conversații sau participarea la activități comune poate avea un impact mai mare decât conexiunile online.

Specialiștii atrag atenția că perioada dintre admitere și începerea facultății este una marcată de incertitudine și anticipație. Această stare este exploatată de platforme care promit integrare rapidă, dar care nu pot garanta relații autentice. Paginile Instagram dedicate noilor studenți reflectă schimbările din modul în care tinerii socializează, dar și presiunile generate de mediul digital. În timp ce oferă oportunități de conectare, ele pot accentua anxietatea și pot crea așteptări nerealiste. Pentru mulți studenți, experiența reală începe abia în campus, unde relațiile se construiesc dincolo de filtre și descrieri standadizate.

(sursa: Mediafax)