Când va avea loc cea mai lungă eclipsă de Soare din Secolul 21

Eclipsa secolului

„Eclipsa secolului” va avea loc pe 2 august 2027, și va fi vizibilă din sudul Spania, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Arabia Saudită, Yemen și Somalia.. Aceasta va dura 6 minute și 22 de secunde.

Punctul maxim al eclipsei va putea fi observat la Luxor cu cea mai extinsă umbră solară de pe uscat din secolul 21.

Ultima a avut loc pe 8 aprilie 2024 și a fost vizibilă în America de Nord.

Spectacol arctic în 2026

Pe 12 august 2026, o eclipsă totală pornește din Siberia și străbate Groenlanda, Islanda și Spania, încheindu-se într-un apus mediteranean.

Prima eclipsă totală observabilă din Europa, după anul 1999, va fi vizibilă la 10 grade deasupra orizontului în Leon, Burgos și Valladolid din Spania. Durează sub 2 minute. De asemenea, coincide cu ploaia de meteoriți Perseide.

De ce sunt unice aceste eclipse

Eclipsa totală de Soare din 2027 impresionează prin durata foarte lungă și clima favorabilă, spre deosebire de totalitățile scurte sau noroase.

Eclipsa din 2026 adaugă spectacolul apusului arctic și aurorei boreale din Islanda.

În România, eclipsa totală din 2026 se va observa prațial din vest (Arad, Oradea 35%), iar cea din 2027 nu va putea fi observată deloc.

Pe 22 iulie 2028, o eclipsă totală de Soare va traversa Australia și Noua Zeelandă, potrivit a1.ro.