A fost descoperit mecanismul prin care organismul se repară în timpul somnului

Un studiu de la Universitatea din California, Berkeley arată că creierul are un sistem complex care controlează eliberarea hormonului de creștere - substanța care construiește și repară mușchii și oasele în timp ce dormim.

Prin monitorizarea directă a activității neuronale la șoareci, echipa a descoperit că hormonul de creștere funcționează diferit în somnul REM față de cel non-REM.

S-a identificat un sistem de feedback care implică neuronii din locus coeruleus, zona cerebrală responsabilă cu starea de veghe.

Neuroscientistul Daniel Silverman afirmă că somnul și hormonul de creștere formează „un sistem strâns echilibrat”.

Somnul insuficient reduce eliberarea hormonului, iar un nivel prea ridicat poate împinge creierul spre starea de veghe.

Descoperirea este importantă pentru că hormonul de creștere nu doar promovează creșterea, ci gestionează și procesarea glucozei și grăsimilor. Fără cantitatea potrivită din cauza lipsei de somn, crește riscul de obezitate, diabet și boli cardiovasculare.

Studiul ar putea duce la noi tratamente pentru problemele de somn și afecțiunile asociate, inclusiv diabetul de tip 2 și boala Alzheimer. Deși cercetarea s-a făcut pe șoareci, există motive să credem că mecanismele sunt similare la oameni, scrie Cell.

