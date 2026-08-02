Cele mai frumoase nume de copii din mitologia greacă. Ce simbolizează fiecare

Tot mai mulți părinți caută prenume cu o poveste în spate, iar personajele legendare din Grecia Antică oferă o combinație perfectă între eleganță, simbolism și originalitate.

De la zei și zeițe până la eroi sau personaje memorabile, aceste nume sunt asociate cu inteligența, curajul, frumusețea și loialitatea. Iată zece dintre cele mai frumoase nume inspirate din mitologia greacă.

1. Athena

Athena este numele zeiței înțelepciunii, al strategiei și al curajului. Tot ea era protectoarea orașului Atena și simboliza dreptatea, inteligența și măiestria.

Este un nume puternic și elegant, preferat de părinții care își doresc pentru fiica lor un prenume cu personalitate.

2. Apollo

Apollo era zeul soarelui, al muzicii, poeziei, vindecării și profeției. Considerat una dintre cele mai importante divinități ale Olimpului, el simbolizează creativitatea, echilibrul și cunoașterea.

Numele Apollo a devenit în ultimii ani tot mai popular pentru băieți.

3. Iris

În mitologia greacă, Iris era zeița curcubeului și mesagera zeilor.

Numele este asociat cu speranța, comunicarea și legătura dintre cer și pământ. Scurt, sonor și delicat, Iris rămâne unul dintre cele mai apreciate prenume feminine.

4. Daphne

Daphne era o nimfă celebră pentru frumusețea ei. Legenda spune că, pentru a scăpa de Apollo, s-a transformat într-un arbore de laur, care avea să devină simbolul victoriei și onoarei.

Numele evocă natura, eleganța și puterea de a depăși încercările vieții.

5. Phoebe

Phoebe a fost una dintre Titanide și era asociată cu lumina, inteligența și profeția.

Numele înseamnă „luminoasă” sau „pură”, fiind o alegere clasică și rafinată.

6. Penelope

Penelope este cunoscută din „Odiseea” lui Homer ca soția credincioasă a lui Ulise (Odiseu).

Ea a devenit simbolul răbdării, loialității și înțelepciunii, iar numele său a rămas unul dintre cele mai elegante inspirate din mitologia greacă.

7. Cassandra

Cassandra era prințesă a Troiei și primise darul profeției, dar fusese blestemată să nu fie crezută niciodată.

Astăzi, numele este asociat cu inteligența, curajul și forța interioară.

8. Selene

Selene este zeița Lunii în mitologia greacă.

Numele inspiră calm, frumusețe și mister și este o alegere tot mai apreciată de părinții care caută un prenume delicat, cu rezonanță aparte.

9. Orion

Orion a fost un vânător legendar, al cărui nume a rămas celebru datorită constelației care îi poartă numele.

Prenumele sugerează spirit de aventură, curaj și o legătură specială cu cerul și stelele.

10. Helen

Inspirat de Elena din Troia, unul dintre cele mai cunoscute personaje ale mitologiei grecești, numele Helen simbolizează frumusețea și eleganța.

Deși are origini străvechi, continuă să fie ales de părinți din întreaga lume.

De ce sunt atât de apreciate numele inspirate din mitologia greacă?

Numele provenite din mitologia greacă au trecut testul timpului deoarece nu sunt doar frumoase, ci și încărcate de semnificații. Ele vorbesc despre curaj, înțelepciune, loialitate, frumusețe sau puterea de a depăși obstacolele.

Pentru mulți părinți, alegerea unui astfel de prenume înseamnă mai mult decât un nume deosebit: este o poveste, o moștenire culturală și o sursă de inspirație pentru întreaga viață.

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