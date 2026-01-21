Moartea unui animal de companie poate provoca doliu prelungit, la fel ca pierderea unui om

Publicată în revista științifică PLOS One, cercetarea evidențiază că unii proprietari dezvoltă tulburare de doliu prelungit (Prolonged Grief Disorder – PGD). Această afecțiune se poate manifesta luni sau chiar ani după pierdere. Ea include simptome precum dor profund față de ființa dispărută, sentiment de gol interior, dificultăți de relaționare și probleme în desfășurarea activităților zilnice. După moartea unui animal de companie, mulți descriu senzația că „o parte din ei a dispărut”, mai scrie Euronews.

Studiul a analizat răspunsurile a 975 de adulți din Regatul Unit. Aproape o treime au trecut prin moartea unui animal de companie. Dintre aceștia, 7,5% prezentau criterii clinice pentru doliu prelungit. Este un procent similar cu cel întâlnit în urma pierderii unui prieten apropiat. Diferențele față de pierderea unui bunic, frate sau partener au fost reduse. Doar decesul unui părinte sau copil a generat rate mai mari de doliu sever.

Autorii studiului atrag atenția asupra faptului că durerea provocată de pierderea unui animal este frecvent minimalizată. Mulți proprietari se simt stânjeniți sau izolați atunci când își exprimă emoțiile. Societatea consideră adesea această pierdere „mai puțin importantă” decât moartea unei persoane. Interesant este că peste 20% dintre respondenții care au pierdut atât un animal, cât și o persoană, au declarat că dispariția animalului a fost cea mai dureroasă experiență.

Profesorul Philip Hyland, specialist în psihologie și autor al studiului, susține că aceste rezultate demonstrează clar relevanța clinică a doliului provocat de moartea unui animal. În prezent, diagnosticul de tulburare de doliu prelungit se aplică doar după pierderea unei persoane. Cercetătorii recomandă extinderea criteriilor medicale pentru a include și pierderea animalelor de companie, astfel încât persoanele afectate să poată beneficia de sprijin psihologic adecvat.

Pentru milioane de persoane, animalele de companie nu sunt doar prezențe în casă. Ele sunt membri ai familiei, surse de afecțiune, emoții și stabilitate. Studiul confirmă ceea ce mulți simt deja: durerea provocată de moartea unui animal este reală, puternică și nu ar trebui ignorată.

(sursa: Mediafax)