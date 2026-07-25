Progrese în tratarea uneia dintre cele mai grave complicații ale cancerului

Cercetătorii spun că au făcut progrese importante în înțelegerea mecanismelor care provoacă această afecțiune, iar primele medicamente dedicate au ajuns deja în studii clinice avansate, se arată într-o analiză publicată marți în jurnalul Nature.

Cașexia afectează între 50% și 80% dintre pacienții cu cancer, în funcție de tipul tumorii și de stadiul bolii. Ea nu înseamnă doar pierdere în greutate, ci și degradarea masei musculare, lipsa poftei de mâncare, oboseală extremă și scăderea capacității organismului de a suporta tratamente precum chimioterapia sau radioterapia.

Cercetătorii au descoperit că întregul organism este afectat

Până de curând, specialiștii considerau că această stare este cauzată în principal de alimentația insuficientă și de evoluția cancerului. Noile cercetări arată însă că este vorba despre un proces complex, în care tumora declanșează reacții inflamatorii și modificări metabolice ce implică mai multe organe.

Ficatul, mușchii, oasele și chiar creierul comunică între ele printr-o rețea de semnale biologice care accelerează degradarea organismului. Aceste descoperiri schimbă modul în care medicii privesc una dintre cele mai dificile complicații ale bolii.

Creierul are un rol important

Oamenii de știință au identificat un rol esențial al proteinei GDF15, care transmite creierului senzația de sațietate și reduce apetitul. La pacienții cu cancer, nivelurile ridicate ale acestei proteine contribuie la lipsa poftei de mâncare și la pierderea rapidă în greutate.

În același timp, inflamația reduce producția de dopamină, substanța responsabilă de motivație. Din acest motiv, mulți pacienți nu doar că sunt slăbiți fizic, ci își pierd și dorința de a mânca, de a face mișcare sau chiar de a continua tratamentul.

Primele rezultate încurajatoare ale unui tratament

Cele mai promițătoare rezultate vin din testarea unui anticorp care blochează proteina GDF15, potrivit Nature.

Într-un studiu clinic desfășurat pe 187 de pacienți, cei care au primit cea mai mare doză au câștigat peste două kilograme în decurs de 12 săptămâni, în timp ce pacienții tratați cu placebo au continuat să piardă în greutate.

Participanții au raportat, de asemenea, o creștere a poftei de mâncare și o îmbunătățire a nivelului de activitate fizică. Medicamentul urmează să intre în studii clinice de fază III, ultima etapă înaintea unei eventuale aprobări.

Tratamente personalizate în viitor

Cercetătorii încearcă acum să identifice biomarkeri care să permită depistarea timpurie a complicației și alegerea celui mai potrivit tratament. Primele rezultate sugerează că nu există o singură formă de cașexie, ci mai multe subtipuri, fiecare cu mecanisme diferite și care ar putea necesita terapii specifice.

Specialiștii sunt optimiști că, odată cu noile descoperiri, această complicație a cancerului nu va mai fi considerată inevitabilă. Dacă studiile aflate în desfășurare își confirmă rezultatele, pacienții ar putea beneficia în următorii ani de primele tratamente capabile să încetinească sau chiar să prevină degradarea severă a organismului provocată de boală.

(sursa: Mediafax)