USR critică desemnarea lui Adrian Veștea: „Consultările trebuiau reluate”

Deputat USR: Consultarea partidelor era obligatorie înaintea desemnării unui nou premier

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, afirmă că președintele României Nicușor Dan ar fi fost obligat să reia consultările cu partidele parlamentare înainte de a face o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru.

Într-o postare publicată duminică pe Facebook, acesta susține că prevederile constituționale sunt clare și impun consultarea formațiunilor politice de fiecare dată când este propus un nou candidat pentru funcția de premier.

„Constituţia este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcţia de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare. Consultările desfăşurate anterior au avut un obiect precis şi au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcţia de prim-ministru. În momentul în care acesta şi-a depus mandatul, procedura constituţională generată de acele consultări s-a încheiat”, a scris deputatul USR.

Retragerea lui Tomac și efectele politice: „nu un detaliu administrativ”

Dimitriu consideră că retragerea premierului desemnat Eugen Tomac nu poate fi tratată ca un simplu pas birocratic, ci reprezintă un semnal clar al lipsei de susținere politică necesare pentru formarea unei majorități parlamentare.

În opinia sa, acest moment schimbă complet contextul politic, ceea ce obligă la reluarea întregii proceduri constituționale de consultare.

„Situaţia politică s-a schimbat, iar Constituţia impune reluarea consultărilor cu partidele parlamentare înaintea desemnării unui nou candidat. Consultarea partidelor nu este o formalitate care poate fi bifată o singură dată şi folosită pentru orice desemnare ulterioară. Ea trebuie să existe pentru fiecare candidat desemnat, astfel încât preşedintele să poată evalua susţinerea politică reală existentă la acel moment. Respectarea Constituţiei nu depinde de urgenţa politică a momentului. Tocmai în momentele dificile, regulile constituţionale trebuie respectate cu stricteţe”, a mai precizat Alexandru Dimitriu.

Noua propunere de premier: Adrian Veștea, în locul lui Tomac

Duminică dimineață, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, fiind înlocuit cu Adrian Veștea, noua propunere pentru funcția de prim-ministru.