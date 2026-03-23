Atac informatic pe iPhone: Milioane de dispozitive pot fi afectate

Semnalul de alarmă vine în urma unei investigații realizate de Google, alături de companiile de securitate iVerify și Lookout. Potrivit raportului, atacurile au fost deja observate în mai multe regiuni, inclusiv în Ucraina, China, Arabia Saudită, Turcia și Malaezia.

Cum acționează virusul

DarkSword este descris de specialiști drept un „lanț de exploatare”, care combină mai multe vulnerabilități software pentru a obține acces complet la dispozitiv. Potrivit cercetărilor, malware-ul utilizează până la șase breșe diferite pentru a compromite un iPhone vulnerabil.

Odată infiltrat, acesta poate colecta o gamă largă de date sensibile: parole Wi-Fi, mesaje, istoricul apelurilor, locația, date din browser, informații SIM, dar și conținut din aplicații, precum notițe, calendar sau chiar portofele de criptomonede.

Amenințarea este una serioasă, în special pentru utilizatorii care nu și-au actualizat sistemele de operare.

Ce dispozitive sunt vizate?

Potrivit experților, aproximativ 270 de milioane de dispozitive la nivel global ar putea fi vulnerabile, în special cele care rulează versiuni iOS între 18.4 și 18.7. Malware-ul este utilizat din noiembrie 2025, inclusiv de hackeri susținuți de state.

Ce trebuie să facă utilizatorii

Reprezentanții Apple recomandă actualizarea urgentă a sistemului de operare, aceasta fiind cea mai eficientă metodă de protecție.

Cea mai recentă versiune, iOS 26, include patch-uri de securitate care blochează aceste vulnerabilități. De asemenea, actualizări au fost lansate și pentru versiunile mai vechi, precum iOS 15 și 16.

Pentru utilizatorii care nu pot face upgrade, Apple recomandă activarea funcției „Lockdown Mode”, o protecție specială destinat prevenirii atacurilor cibernetice sofisticate.

Specialiștii subliniază că, în contextul creșterii numărului de amenințări digitale, actualizarea regulată a dispozitivelor rămâne esențială pentru protejarea datelor personale, potrivit useit.ro.