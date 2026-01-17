Avertisment pentru utilizatorii iPhone și Android: „Ștergeți mesajele sensibile”

Acest lucru este esențial deoarece agențiile federale din SUA avertizează în mod repetat că nu se recomandă trimiterea de mesaje text fără protecția criptării end-to-end. Actualizarea Apple - și aceeași actualizare de la Google - va aduce pentru prima dată securitate multi-platformă, similară cu WhatsApp, aplicațiilor de mesagerie standard de pe Android și iPhone.

Sfaturi pentru siguranța mesajelor

Indiferent dacă utilizați WhatsApp sau Signal ori o altă aplicație de mesagerie complet criptată, acele agenții federale oferă sfaturi de siguranță. Unele dintre acestea ar trebui să fie evidente. Dar cel puțin o recomandare vă poate surprinde. Și exclude noua actualizare Apple, chiar dacă problema de criptare este în sfârșit rezolvată.

„Evitați scanarea linkurilor de invitații de grup sau a codurilor QR din surse necunoscute”, transmite Agenția americană de apărare cibernetică. Avertismentul CISA va rezona acum, având în vedere că hackerii iranieni tocmai au fost prinși atacând cetățeni străini folosind această tactică.

În mod similar, ar trebui „să fii suspicios față de mesajele de alertă de securitate neașteptate”, ar trebui să verifici și să elimini orice dispozitive conectate nerecunoscute și nu trebuie să partajezi niciodată coduri de securitate trimise prin SMS.

Dar CISA spune, de asemenea, „să activezi funcțiile de expirare a mesajelor pentru a șterge automat mesajele sensibile după o perioadă stabilită”. Această așa-numită funcție de dispariție a mesajelor este disponibilă pe WhatsApp, Signal și Facebook Messenger. Toate acestea sunt complet criptate, notează forbes.com.

