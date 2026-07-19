De ce se supraîncălzește telefonul vara: în mașină, pe plajă, la încărcare și la GPS

Telefonul care se încinge vara nu este doar un disconfort — poate afecta permanent bateria și, în cazuri extreme, poate deveni un pericol real. Explicația stă în chimia bateriilor litiu-ion, care alimentează aproape toate smartphone-urile actuale: acestea funcționează optim într-un interval de temperatură relativ îngust, iar depășirea lui, chiar și temporară, are efecte cumulative.

Ce spun producătorii despre temperaturile sigure

Apple recomandă folosirea iPhone-ului la temperaturi ambientale între 0°C și 35°C, iar depozitarea acestuia doar între -20°C și 45°C — praguri similare aplică și ceilalți mari producători. Compania avertizează explicit că expunerea telefonului la temperaturi ridicate poate scurta permanent durata de viață a bateriei, iar dispozitivul are protecții software care îi reduc performanța sau chiar îl opresc temporar pentru a preveni deteriorarea.

Specialiștii în baterii litiu-ion stabilesc praguri mai precise: până la 45°C, bateria suferă o uzură accelerată, dar reversibilă ca ritm de degradare; peste 45°C apar daune chimice ireversibile; iar peste 60°C riscul devine unul de siguranță reală — se pot forma gaze interne, bateria se poate umfla, iar la peste 130°C există risc de fenomenul cunoscut drept „thermal runaway" (reacție în lanț necontrolată), care poate duce la aprindere.

În mașină: cel mai periculos loc pentru telefon vara

Interiorul unei mașini parcate la soare este, de departe, mediul cel mai riscant pentru un telefon în sezonul cald. Potrivit CDC (Centrul american pentru Controlul Bolilor), temperatura din habitaclu poate ajunge la aproape 43°C după doar 20 de minute de expunere la soare, la 48°C după 40 de minute și la peste 50°C după o oră — indiferent cât de răcoroasă pare ziua afară. Un studiu realizat de cercetători de la Arizona State University a arătat că, după o oră de parcare la soare, temperatura medie din habitaclu ajunge la aproximativ 47°C, dar suprafețele — bordul, volanul, scaunele — pot depăși 80-90°C.

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Aceste valori depășesc cu mult pragul de siguranță al bateriei telefonului. Lăsat pe bord sau în torpedou, un telefon poate atinge rapid temperaturi la care bateria intră în zona de degradare ireversibilă, iar unele dispozitive se opresc automat pentru autoprotecție. Recomandarea practică este simplă: telefonul nu trebuie lăsat niciodată vizibil pe bord, în torpedou sau în consola centrală, mai ales cu mașina parcată la soare, nici măcar pentru o oprire scurtă.

Pe plajă: expunerea directă la soare, agravată de nisip

Pe plajă, telefonul e supus unei combinații nefavorabile: radiație solară directă, temperatură ambientală ridicată și, adesea, contact cu nisipul încins, care poate depăși cu mult temperatura aerului. Ecranul telefonului, expus direct razelor solare, se încălzește suplimentar prin absorbția luminii, iar carcasele închise la culoare — frecvent folosite pentru protecție împotriva nisipului și a apei — rețin căldura în loc să o disipeze.

Semnul cel mai comun al supraîncălzirii este avertismentul de pe ecran care anunță că telefonul trebuie să se răcească înainte de a putea fi folosit din nou — un mecanism de protecție, nu o defecțiune. Soluțiile simple sunt evitarea expunerii directe la soare (o geantă de plajă, un prosop la umbră sau o husă izolatoare), evitarea utilizării intensive (jocuri, filmări video prelungite) în timpul orelor de vârf ale căldurii și, dacă telefonul afișează avertismentul de temperatură, mutarea lui la umbră și oprirea temporară a utilizării, în loc de a forța pornirea repetată.

La încărcare: de ce se simte telefonul mai fierbinte

Procesul de încărcare generează, prin natura lui, căldură — curentul electric care intră în baterie produce o reacție chimică ce eliberează energie termică. În condiții normale, această căldură este gestionată de sistemul de management termic al telefonului, dar vara, temperatura ambientală ridicată se adaugă la cea generată de încărcare, iar dispozitivul are mai puțină capacitate de a disipa surplusul.

Riscul crește semnificativ dacă telefonul este folosit intensiv în timp ce se încarcă (jocuri, navigare video, aplicații care solicită procesorul), dacă are o husă groasă care blochează disiparea căldurii, dacă se folosesc încărcătoare sau cabluri neomologate, sau dacă portul de încărcare este murdar și oferă rezistență suplimentară curentului electric. Recomandările standard sunt: încărcarea telefonului într-un spațiu răcoros și bine ventilat, evitarea utilizării intensive în timpul încărcării, scoaterea husei groase dacă telefonul se încălzește vizibil, și folosirea exclusivă a unor accesorii certificate.

În timpul navigației GPS: solicitare maximă a componentelor

Navigația GPS este una dintre activitățile care încălzesc cel mai rapid un telefon, pentru că solicită simultan mai multe componente: ecranul rămâne aprins constant, adesea la luminozitate maximă (mai ales vara, pentru vizibilitate), modulul GPS și conexiunea de date funcționează neîntrerupt, iar procesorul recalculează constant ruta. Dacă telefonul este montat pe un suport la parbriz sau pe bord — expus direct la soare, într-o mașină deja încinsă — riscul de supraîncălzire crește semnificativ.

Apple documentează explicit acest scenariu: dacă iPhone-ul se supraîncălzește în timpul navigării, ecranul se poate stinge automat, iar dispozitivul continuă să ofere doar indicații audio de navigare, reaprinzând ecranul temporar la apropierea unui viraj important — un compromis conceput pentru a permite continuarea deplasării în siguranță, fără a forța telefonul peste limitele lui termice.

Ce poți face pentru a proteja telefonul vara

Câteva măsuri simple reduc semnificativ riscul de supraîncălzire: evită să lași telefonul la vedere, la soare, în mașina parcată; folosește suporturi de navigație poziționate departe de fluxul direct de aer cald sau de razele solare directe; scoate husa groasă atunci când telefonul se încălzește vizibil; evită încărcarea telefonului în timp ce îl folosești intensiv, mai ales la soare; și, dacă telefonul afișează un avertisment de temperatură, respectă-l — este un mecanism de protecție menit să prevină exact degradarea permanentă a bateriei sau, în cazuri extreme, un incident de siguranță.