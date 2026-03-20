Google introduce AI în Gmail: Funcțiile noi stârnesc îngrijorări privind securitatea datelor

Cu peste 1,8 miliarde de utilizatori la nivel global, Gmail rămâne cea mai utilizată platformă de email. Google a implementat recent o actualizare majoră, transformând serviciul într-un „asistent personal”, alimentat de modelul AI Google Gemini, potrivit Reader’s Digest, citat de a1.ro.

Funcții noi, bazate pe AI

Noile opțiuni introduse în Gmail permit rezumarea automată a email-urilor, optimizarea rezultatelor de căutare și generarea de răspunsuri inteligente. De asemenea, funcția „AI Inbox” reorganizează mesajele într-o listă prioritizată, evidențiind conversațiile importante sau urgente.

În plus, „AI Overview” oferă rezumate automate pentru conversațiile lungi, iar instrumente precum „Help Me Write” și listele de sarcini asistate de AI promit să eficientizeze activitatea utilizatorilor.

Gemini este deja integrat în mai multe servicii ale companiei, inclusiv în Google Maps și Google Docs, unde ajută la generarea și organizarea conținutului.

Îngrijorări privind securitatea datelor

În pofida beneficiilor, specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra modului în care aceste funcții operează. Experții Michal Salat și Luis Corrons subliniază că, pentru a funcționa eficient, sistemul AI are nevoie de acces la conținutul email-urilor.

Potrivit acestora, accesul este limitat la citire, fără posibilitatea modificării datelor, însă analiza mesajelor este necesară pentru funcții precum prioritizarea, generarea de răspunsuri sau crearea listelor de activități.

Google susține că nu folosește conținutul email-urilor personale pentru antrenarea modelelor AI fără acordul utilizatorului. Totuși, compania precizează că anumite date pot fi utilizate pentru îmbunătățirea serviciilor dacă utilizatorii aleg să conecteze aplicațiile la funcțiile de căutare.

Cum poți dezactiva funcțiile AI

Pentru utilizatorii care doresc un control mai strict asupra datelor, există o soluție simplă: dezactivarea funcțiilor inteligente din setările Gmail.

Pe desktop, opțiunea poate fi găsită în „Setări” → „Vezi toate setările” → „General”, unde secțiunea „Funcții inteligente” poate fi debifată.

Pe mobil, utilizatorii trebuie să acceseze „Setări” → „Confidențialitatea datelor” și să dezactiveze atât „Funcții inteligente”, cât și „Funcții inteligente Google Workspace”.