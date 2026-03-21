Schimbări importante pe rețelele sociale. IA va modera conținutul pe Facebook și Instagram

Compania lui Mark Zuckerberg a anunțat că va renunța treptat la colaboratorii externi care moderează conținutul pe Facebook și Instagram, consolidând sistemele interne bazate pe modele lingvistice de mari dimensiuni, conform ANSA.

Reducerea dependenței de terți

„Vom reduce dependența noastră de furnizori terți pentru controlul conținutului și ne vom concentra pe consolidarea sistemelor noastre interne", se arată în comunicatul Meta.

Sistemele de inteligență artificială ale Meta pot înțelege 98% din limbile utilizate online. Acoperirea anterioară se limita la aproximativ 80 de limbi. Aceeași inteligență artificială va reduce escrocheriile și va bloca conturile false ale vedetelor. Va accelera și detectarea conținutului sexual destinat minorilor.

Moderatorii umani nu dispar

Moderatorii umani nu vor dispărea complet. Rolul lor va fi redefinit: se vor ocupa de proiectarea, instruirea și evaluarea sistemelor de inteligență artificială.

Ei vor continua să ia decizii în cazurile critice, precum contestațiile împotriva dezactivării conturilor sau sesizările către forțele de ordine.

Meta lansează și o funcție de asistență bazată pe inteligență artificială pentru utilizatorii care au probleme de acces la conturile de Facebook și Instagram. Serviciul va funcționa 24 de ore din 24 și va fi disponibil inițial în SUA și Canada, urmând să se extindă ulterior.