Semnal de alarmă: Copiii folosesc AI fără acordul părinților

Potrivit unei analize publicate de BBC News, utilizarea platformelor AI în rândul copiilor a devenit un obicei zilnic. De la teme pentru școală până la sfaturi de viață, adolescenții apelează frecvent la aceste tehnologii, potrivit a1.ro.

Diferențe majore între percepția părinților și realitate

Datele furnizate de Pew Research Center și Common Sense Media evidențiază o discrepanță semnificativă între ceea ce cred părinții și comportamentul real al copiilor.

51% dintre părinți susțin că adolescenții lor folosesc inteligența artificială, însă 64% dintre tineri afirmă că utilizează chatbot-uri. În plus, 40% dintre părinți recunosc că nu au discutat niciodată cu copiii lor despre acest subiect.

„Există o diferență clară între percepția părinților și experiența adolescenților,” spue Monica Anderson, subliniind lipsa dialogului în majoritatea familiilor.

AI pentru probleme personale

Dincolo de utilizările obișnuite, precum realizarea temelor, studiile arată că o parte dintre adolescenți folosesc inteligența artificială în scopuri mai sensibile.

Potrivit cercetărilor, 12% dintre tineri apelează la AI pentru sfaturi ori sprijin emoțional, iar 16% pentru conversații obișnuite. Deși procentele par reduse, acestea se traduc în milioane de utilizatori.

„O parte semnificativă de copii care au acces la AI îl folosesc în moduri sociale care i-ar putea alarma pe părinți,” avertizează Michael Robb, director de cercetare la Common Sense.

Îngrijorările părinților sunt confirmate de date. 58% dintre aceștia nu sunt de acord ca adolescenții să utilizeze AI pentru sprijin emoțional, iar 20% sunt indeciși.

Experții cer implicarea părinților

Specialiștii atrag atenția că lipsa comunicării între părinți și copii în privința utilizării AI poate amplifica riscurile.

Rachel Barr, profesor la Georgetown University, susține că familiile ar trebui să gestioneze împreună interacțiunea cu aceste tehnologii, nu să lase adolescenții să le exploreze singuri.

În contextul expansiunii rapide a inteligenței artificiale, experții subliniază necesitatea unor discuții deschise în familie și a unei mai bune înțelegeri a modului în care tinerii folosesc aceste instrumente.