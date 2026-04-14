Telefonul tău știe ce gândești? Explicația te va surprinde

Potrivit expertului în tehnologie Aakash Gupta, dispozitivele colectează și procesează volume uriașe de date, ceea ce le permite să anticipeze comportamentul utilizatorilor cu o precizie ridicată.

Cum ajung aplicațiile să anticipeze comportamentul

De fiecare dată când un utilizator accesează un site sau o aplicație are loc un proces extrem de rapid, invizibil pentru majoritatea oamenilor. În mai puțin de o secundă sunt colectate și analizate date, precum locația GPS, istoricul de navigare, preferințele și alte informații digitale.

În doar câteva zeci de milisecunde, aceste date sunt incluse într-un sistem automat de licitație pentru publicitate, în care sute de companii primesc simultan informații despre utilizator. Acestea pot rămâne disponibile pentru mai mulți actori din piață.

Datele personale, o resursă valoroasă

Datele utilizatorilor au devenit o adevărată monedă de schimb în economia digitală. Informații precum vârsta, interesele, comportamentul online sau chiar obiceiurile zilnice sunt analizate pentru a crea profiluri detaliate.

Aceste profiluri nu sunt folosite doar pentru a afișa reclame relevante, ci și pentru a prezice acțiunile viitoare ale utilizatorilor. De aici apare senzația că dispozitivele știu ce urmează să faci sau să cauți.

Riscuri legate de confidențialitate

Specialiștii atrag atenția că această colectare masivă de date ridică probleme serioase privind protecția vieții private. În unele cazuri, datele pot fi utilizate pentru clasificarea utilizatorilor în funcție de comportamente sensibile, cum ar fi preferințe politice, religioase sau aspecte legate de sănătate.

Un exemplu menționat de expert face referire la situații în care brokeri de date au colectat și vândut informații despre vizite la clinici sau participarea la proteste, evidențiind amploarea fenomenului.

Cum să îți protejezi datele personale

Deși eliminarea completă a colectării datelor este dificilă, utilizatorii pot reduce expunerea prin măsuri simple: folosirea unor browsere axate pe confidențialitate, schimbarea motorului de căutare sau limitarea permisiunilor acordate aplicațiilor.

Cu toate acestea, experții subliniază că simpla conștientizare a modului în care funcționează aceste sisteme este esențială. Înțelegerea mecanismelor din spatele reclamelor și recomandărilor online poate ajuta utilizatorii să interpreteze mai critic conținutul pe care îl văd zilnic, potrivit yourtango.com.