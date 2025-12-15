x close
Topul curiozităților oamenilor din toată lumea: 10 obsesii ale utilizatorilor Alexa 2025

de Redacția Jurnalul    |    15 Dec 2025   •   18:00
Sursa foto: Hepta/Milioane de oameni i-au pus întrebări asistentului vocal Alexa în 2025.

Amazon a publicat cele mai frecvente întrebări pentru asistentul vocal Alexa în acest an, dezvăluind obsesiile oamenilor din toată lumea.

Cristiano Ronaldo domină vedetele, fotbalul conduce în topul sporturilor, iar diametrul Pământului se află în topul căutărilor de cultură generală. De la miliardari la rețete culinare, asistentul digital a răspuns la miliarde de întrebări.

„Alexa e întotdeauna gata să ajute. Din nou, a fost la dispoziția milioanelor de întrebări adresate de clienții curioși”, spune un reprezentant Amazon.

Vedete 

Personalități

1. Cristiano Ronaldo, 2. Taylor Swift, 3. Elon Musk, 4. Donald Trump, 5. Elisabeta a II-a.

Miliardari

Elon Musk > Mr.Beast > Taylor Swift.

Înălțimea personalităților

Tom Cruise (1,68 m), Peter Crouch (2,01 m), Taylor Swift (1,78 m).

Fotbalul depășește Formula 1

Fotbalul ocupă primul loc în topul căutărilor sportive, urmat de Formula 1, rugby, cricket și golf.

Sportivi: Ronaldo > Messi > Beckham > John Cena > Ricky Hatton.

Cultură generală și viața de zi cu z

  • „Care e diametrul Pământului?”

  • „Ce înseamnă AI?”

  • „Câte Luni are Jupiter?”

  • „Cât timp fierb un ou poșat?”

  • „Care e salariul minim?”

  • „Roșia e fruct sau legumă?”

  • „Beneficiile semințelor de chia?”

Muzică

  1. APT (Rosé & Bruno Mars)

  2. Golden (HUNTR/X – KPop Demon Hunters)

  3. Pink Pony Club (Chappell Roan)

  4. Soda Pop (Saja Boys – KPop Demon Hunters)

„KPop Demon Hunters a avut succes în SUA și Europa, cu coloana sonoră pe primul loc în topuri”, notează Amazon.

SUA rămâne cea mai mare piață Alexa, potrivit useit.ro.

