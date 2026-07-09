Ai cont public pe Instagram? Dezactivează această opțiune înainte ca cineva să genereze imagini AI cu chipul tău

Mai îngrijorător este faptul că persoana vizată nu primește nicio notificare atunci când cineva folosește imaginea sa pentru a crea astfel de fotografii generate de AI.

Ce este Meta Muse Image

Pe 7 iulie 2026, Meta a lansat Muse Image, un nou sistem de generare a imaginilor cu ajutorul inteligenței artificiale.

Funcția este integrată cu conturile publice de Instagram și permite utilizatorilor să creeze imagini pornind de la profilurile publice existente pe platformă.

Potrivit Meta, scopul este de a face imaginile generate de AI „mai personale”, însă această funcție ridică și numeroase semne de întrebare privind confidențialitatea.

Practic, dacă profilul tău este public, altcineva poate introduce numele tău de utilizator într-o comandă adresată Meta AI și poate genera imagini bazate pe înfățișarea ta.

Meta nu te anunță dacă cineva îți folosește imaginea

Una dintre cele mai controversate aspecte este că utilizatorii nu sunt notificați atunci când cineva creează imagini AI folosind profilul lor public.

Astfel, este foarte greu să afli dacă imaginea ta a fost folosită și în ce context.

Mai mult, dacă alegi ulterior să dezactivezi această funcție, imaginile generate anterior nu vor fi șterse.

Setarea împiedică doar crearea unor imagini noi în viitor.

Cum dezactivezi funcția

Dacă opțiunea este deja disponibilă în aplicația ta, poți împiedica folosirea viitoare a fotografiilor publice pentru generarea de imagini AI.

Pașii sunt:

deschide Instagram ;

; intră în Profil ;

; apasă pe Meniu ;

; accesează secțiunea Sharing and reuse (Partajare și reutilizare) ;

; la opțiunea „Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta”, dezactivează comutatoarele pentru Posts și Reels.

Meta precizează că funcția este implementată treptat, începând cu Statele Unite, astfel că este posibil ca unii utilizatori să nu o vadă încă.

Cea mai sigură soluție rămâne contul privat

Specialiștii în securitate cibernetică spun că singura metodă care oferă o protecție aproape completă este trecerea contului de Instagram în modul privat.

În acest fel, fotografiile și videoclipurile nu mai sunt accesibile publicului larg și nu mai pot fi folosite în același mod de instrumentele AI integrate de Meta.

De ce este această funcție controversată

Experții avertizează că imaginile generate cu ajutorul inteligenței artificiale pot fi folosite pentru:

furt de identitate;

fraude online;

crearea de deepfake-uri;

escrocherii pe rețelele sociale;

tentative de phishing.

În ultimii ani, infractorii cibernetici au folosit deja fotografii publice de pe rețelele sociale pentru a crea imagini false sau pentru a păcăli sisteme de verificare a identității.

Noua funcție lansată de Meta face acest proces și mai simplu, deoarece oferă un instrument oficial care poate genera imagini bazate pe profilurile publice.

Meta, criticată și pentru modul în care folosește datele utilizatorilor

Noua funcție vine într-un context în care Meta este deja criticată pentru modul în care utilizează datele utilizatorilor pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

În Europa, compania se bazează pe conceptul de „interes legitim” din legislația GDPR pentru a folosi anumite date în antrenarea modelelor AI, o practică contestată de mai multe organizații pentru protecția vieții private.

Din acest motiv, specialiștii recomandă utilizatorilor să verifice periodic setările de confidențialitate ale conturilor de Instagram și să dezactiveze opțiunile de reutilizare a conținutului dacă nu doresc ca fotografiile lor publice să fie folosite pentru generarea de imagini cu inteligență artificială, scrie malwarebytes.com