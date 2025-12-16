20 de ani de investiții și responsabilitate în România

Marco Hößl, CEO Kaufland România & R. Moldova: ”În 2005, am deschis primul magazin Kaufland, în cartierul Colentina. Deși era o piață nouă pentru Kaufland, am construit de la început pe principiile de bază ale companiei: prețuri mici, produse locale, calitate, prospețime, varietate. Azi, avem peste 190 de magazine în toate județele țării, două centre logistice și două sedii. administrative. Fiecare locație înseamnă locuri de muncă, investiții locale și clienți pe care îi respectăm.”

Acum, peste 85% din alimentele de pe raft sunt din țara noastră, iar 80% din bugetul total pentru furnizori merge către partenerii locali. Vorbim despre aproape 3 miliarde de euro care au ajuns, anul trecut, la cei 2.500 de colaboratori din România.

Valer Hancaș, Director Comunicare & Corporate Affairs Kaufland România: ”Am ales de la început să creștem în România, cu România. Asta înseamnă să fii responsabil și să te implici acolo unde e nevoie. Iar noi am susținut anual sute de proiecte de responsabilitate socială. Am încercat să acoperim domenii cât mai vaste de la educație și mediu până la sport, viață sănătoasă sau culturală.”

Compania este și un pionier al sustenabilității: 25 de milioane de euro investiți în panouri fotovoltaice, peste 170 de magazine cu stații de încărcare pentru mașini electrice și 570 de puncte de colectare pentru ambalaje reciclabile.

Marco Hößl, CEO Kaufland România & R. Moldova: ”O companie e atât de puternică pe cât sunt echipele ei. La Kaufland, am construit o cultură bazată pe respect, încredere și colaborare. Avem sute de colegi care sunt alături de noi din prima zi. Și colegi noi, care descoperă o companie în care poți crește, poți învăța și te poți implica în activități de voluntariat.”

Kaufland este cel mai mare angajator privat din România, cu peste 18.000 de angajați, dintre care 500 cu dizabilități, iar de 10 ani consecutiv este Angajator de Top.

Doar în 2024, activitatea companiei a susținut direct, indirect și indus peste 126.000 de locuri de muncă, adică 2,4% din forța de muncă națională - un indicator al stabilității și al angajamentului acesteia.

Valer Hancaș, Director Comunicare & Corporate Affairs: ”Oferim un pachet de beneficii competitiv, investim în programe de formare și dezvoltare, asigurăm oportunități reale de creștere în carieră.”

Investițiile, proiectele sociale și angajamentul față de mediu conturează povestea unei companii care a crescut odată cu România și care privește spre viitor cu aceeași responsabilitate.