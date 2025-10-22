Conferința națională „Acasă fără riscuri”: De ce asigurarea locuinței devine o necesitate în fața dezastrelor tot mai frecvente

Asigurările facultative: o protecție ignorată din necunoaștere

Una dintre temele centrale ale conferinței a fost costul real și beneficiile asigurărilor facultative — o formă de protecție pe care mulți români o evită, considerând-o inutilă sau prea scumpă.

„Prețul depinde foarte mult. Nu există un nivel standard, pentru că totul ține de companie și de riscurile pe care dorim să le acoperim. O casă pe pământ este, desigur, mai expusă decât o locuință într-un bloc”, a explicat Alina Bărbulescu, specialist în asigurări generale la UNSAR.

Ea a atras atenția și asupra riscurilor indirecte – daunele pe care le putem provoca altora fără să ne dăm seama.

„Trebuie să ne uităm și la vecinătăți. O inundație într-un bloc poate afecta mai multe apartamente. Au existat cazuri în care o simplă țeavă spartă a generat daune de peste 2 milioane de lei, plătite de o companie de asigurări”, a precizat Bărbulescu.

Fenomenele extreme, tot mai costisitoare pentru companii

Reprezentanta UNSAR a mai menționat că, doar în 2024, asiguratorii au plătit peste 80 de milioane de lei pentru pagube produse de furtuni și inundații – o sumă care reflectă gravitatea fenomenelor meteo extreme cu care România se confruntă.

Protecție completă la costuri minime

Potrivit Sorin Cristinel Mititelu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), o asigurare facultativă este surprinzător de accesibilă:

„Pentru o locuință evaluată la 100.000 de euro, costul unei asigurări facultative este sub 100 de euro pe an. Este o sumă infimă raportată la nivelul de protecție pe care îl oferă.”

Concluzie: responsabilitate și prevenție

Într-o perioadă în care un incendiu, o furtună sau o explozie pot distruge o locuință într-o clipă, mesajul experților este clar: asigurarea locuinței nu este un lux, ci o formă de responsabilitate civică și financiară.