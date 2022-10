Constantin Damov: România aruncă resurse de peste 2 miliarde de euro la groapa de gunoi

"Natura ne-a învățat întotdeauna că modelul cel mai bun este cel natural. Noi am intervenit cu intenții și inovații și am stricat ciclul natural. Economia circulară este de fapt modelul cel mai natural. În natură nu există deșeuri, nu există pierderi. Buzăul a devenit, de-a lungul timpului, centrul economiei circulare.

Economia circulară este un model de creștere economică fără consum de resurse materiale. Este exact ce are nevoie România și umanitatea, în general. Resursele materiale vin, în zua de azi, din zone de conflict, din zone în care armatele intervin și nu oamenii noștri de achiziții", spune acesta.

Green Group importă și peturi din străinătate pentru a produce fibră sintetică.

"Am reușit să facem la Buzău o industrie care nu consumă nimic și care produce mult, și care este cel mai mare angajator din județul Buzău. Am creat 2000 de locuri de muncă din nimic. Am recuperat industria de fibră sintetică, pierdută înainte de 1990. Industria dinainte de 90 se baza pe consum de petrol. Noi procesăm peturi. Din peturile care ne exasperează că le vedem aruncate în zonele comunitare, parcuri, șosele, păduri, ape sau groapa de gunoi, noi am renăscut din cenușă industria din fibre sintetice. Produsele merg apoi în industria auto-moto. Toate mașinile, toate brandurile europene, până la mașinile de lux, folosesc fibră sintetică de la Buzău", explică antreprenorul.

El precizează că prețul petului l-a depășit pe cel al grâului în această vară.

"Petul ajunsese în vară la un preț de 5 ori mai mare decât grâul și nici așa nu am apucat să-l adunăm pentru că avem în România un sistem care trebuie repede reevaluat și revoluționat. Să eliminăm cuvântul deșeu din activitățile noastre economice, comunicare. Și managementul deșeurilor să se numească managementul resurselor. Pentru că noi ne permitem să aruncăm resurse de peste 2 miliarde la groapa de gunoi. Producția de deșeuri în România depășește producția de cereale. Cea mai mare resursă a României, a umanității în general, este risipa. Și acolo, în risipă, avem și posibilități de reducere, și de reutilizare, și de circulare. Economia circulară asta înseamnă. Reducere, reutilizare, reciclare. iar asta ne va face mai bogați. Un consum nu doar de materiale mai mic, dar și energetic", spune Constantin Damov, care explică faptul că societatea pe care o conduce folosește cu 70% mai puțină energie decât industria de fibră sintetică tradițională. Dacă am pleca de la petrol, am consuma de 3 ori mai multă energie.

