Consumul de gaze al României se va dubla în următorii ani. Care este solutia

În următorii ani, consumul de gaze al României se va dubla din cauza activității industriale și a punerii în funcțiune a mai multor centrale electrice pe gaze, astfel încât producția de gaze din Marea Neagră nu va acoperi necesarul intern.

"Dar consumul României în următorii 2-3 ani aproape că se va dubla. Vine termocentrala de la Mintia, care are un consum de 2,5 miliarde mc de gaze. Iernut, colegii de la Romgaz dau asigurări că anul viitor vor finaliza centrala electrică pe gaze, încă un miliard, deci 3,5 miliarde mc. Vin cei de la CE Oltenia cu centralele electrice pe gaze de la Turceni și Isalnița, care sunt jaloane PNRR, au semat contractele de finanțare prin fondul de modernizare, și noi avem obligația să construim infrastructura, conform legii, încă 1,5 miliarde mc de gaze,deci sunt 5 miliarde mc. Sunt proiectele guvernamentale de finanțare a distribuției, prin Angjel Saligny, prin PNRR, etc.. Avem un program de extindere. Numai în acest an dăm drumul la licitații de 5-600 km de gazoduct. Va mai crește cu încă 2-3 miliarde, nu va fi numai populația, se va dezvolta și industria consumatoare de energie prin sursele locale pe care le au fiecare. Și ajungem la 7-8 miliarde mc.

Începând cu data de 15 martie, vom preda la consorțiul care a câștigat licitația, traseul de la Tuzla la Podișor, și până la 1 mai voi semna ordinul de execuție a lucrărilor. E un semn că concesionarii din Marea Neagră, Romgaz și OMV Petrom vor lua decizia de investiții.

La ora actuală, Azomureș, care consumă peste un miliard mc, este închis. Guvernul vine cu măsuri pentru sprijinirea industriei și se va reluat producția și la Azomureș pentru îngrășăminte chimice.

Și, în această situație, gazele din Marea Neagră nu vor acoperi consumul intern pe care îl va avea România", arată Ion Stelian.

Acum România importă gaze din Azerbaidjan prin conducta BRUA și livrează Republicii Moldova gaze prin gazoductul Ungheni-Chișinău.

"Am anunțat că Transgaz, cu forțe proprii, fără licitații, cu forța de muncă din companie, văzând că conductele din coridorul transbalcanic s-a oprit tranzitul, și Bulgaria, Serbia și Ungaria au finalizat Turkish Stream2, și este operațional de la 1 ianuarie 2021, am stabilit, împreună cu colegii mei, să transformăm coridorul transbalcanic, conducta T2, un gazoduct de 14 miliarde mc venind din Rusia, Ucraina, Moldova, iar Ucraina în partea de sud, România, Bulgaria și în Turcia, am discutat cu colegii turci, acest gazoduct, conectat la infrastructura de transport din Turcia, am mers apoi, împreună cu domnul ministru și colegii de la Romgaz, și le-am explicat azerilor cum stau lucrurile. Nu le venea să creadă că pot să aducă gazele din Marea Caspică, să ajungă în Europa, prin România BRUA, către Ungaria, Slovacia, Austria, Polonia. Și din România către Moldova și către Ucraina, lucru care se întâmplă astăzi.

R. Moldova, prin gazoductul Ungheni-Chișinău, dar și pe la Isaccea-Orlovka, intră circa 3 milioane mc de gaze pentru R. Moldova. Și le-am asigurat securitatea în aceste vremuri, din sursă alternativă, că gazele nu sunt din România, sunt tranzit pentru România", spune șeful Transgaz.