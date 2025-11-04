Diabetul zaharat, în centrul unei dezbateri naționale: autoritățile promit un plan coerent pentru prevenție și tratament modern

Diabetul zaharat, una dintre cele mai grave și costisitoare boli cronice, devine prioritate națională. Miniștri, experți, lideri din sănătate și reprezentanți ai pacienților s-au reunit la o dezbatere organizată de Antena 3 CNN pentru a găsi soluții concrete privind prevenția, diagnosticarea timpurie și tratamentul modern al bolii.

Participanții au discutat, de asemenea, despre nevoia urgentă de educație medicală în rândul copiilor și adolescenților, având în vedere creșterea alarmantă a cazurilor de diabet și obezitate infantilă. Specialiștii susțin că informarea timpurie și promovarea unui stil de viață sănătos pot reduce considerabil riscurile de apariție a bolii.

„Casa de Asigurări de Sănătate se află într-un amplu proces de transformare a sistemului de asigurări sociale de sănătate. Diabetul reprezintă unul dintre cele mai mari programe curative derulate de CNAS, cu un buget substanțial – aproximativ 14 miliarde de lei pentru programele de sănătate”, a declarat dr. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Oficialul a precizat că instituția își propune o relație mai directă și mai eficientă cu pacienții, dar și simplificarea circuitelor administrative, astfel încât accesul la tratament și la medicamente să fie mai rapid și mai sigur.

„Prioritatea noastră este să ne deschidem mai mult către pacient și să îmbunătățim circuitele administrative. Există solicitări clare din partea pacienților și a asociațiilor acestora, iar noi lucrăm la implementarea acestor măsuri în cel mai scurt timp”, a adăugat președintele CNAS.

Evenimentul face parte dintr-o serie de dezbateri naționale dedicate sănătății publice și educației medicale, menite să contribuie la crearea unei strategii naționale de combatere a diabetului, una dintre cele mai răspândite boli cronice la nivel mondial.