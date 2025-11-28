Opt ani de muncă pentru un apartament de 55 m2

Prețurile locuințelor din marile orașe, tot mai inaccesibile

Prețul locuințelor din Capitală au urcat cu 60% în șase ani, iar scăderea cu 45% a numărului de autorizații de construire ar putea duce la noi scumpiri în următorii ani. Per total, în marile orașe din România, prețurile locuințelor au crescut cu procente cuprinse între 60% – 90% în ultimii șase ani, ceea ce face ca apartamentele cu adevărat accesibile să fie tot mai greu de găsit în zonele centrale și semicentrale. În Iași creșterea a fost de 80%, în Timișoara de 90%, iar Clujul conduce topul creșterilor cu un salt de 100% în aceeași perioadă. În același timp, în București numărul autorizațiilor de construire a scăzut cu 45% în ultimii trei ani, limitând oferta de locuințe noi. Potrivit consultanților Colliers, această combinație – prețuri în creștere și proiecte tot mai puține – amplifică diferența dintre locuințele noi, bine poziționate, și restul pieței, într-un context în care dobânzile ridicate și scăderea puterii de cumpărare cântăresc tot mai mult în decizia de achiziție.

„Piața rezidențială din București pare accesibilă, dacă ne uităm la medie, însă această medie ascunde o realitate mult mai polarizată. În zonele centrale și semicentrale nu mai putem vorbi despre «affordable housing» în sensul clasic. Diferența dintre ceea ce își doresc oamenii și ceea ce își pot permite financiar nu a fost niciodată mai mare”, a spus Gabriel Blăniță, Associate Director/Valuation & Advisory Services, Colliers România.

În ceea ce privește activitatea de tranzacționare, cererea rămâne solidă în ciuda accesului mai dificil la creditare. La nivel național, volumul tranzacțiilor este cu doar 10% sub nivelul de anul trecut, iar Clujul – una dintre cele mai dinamice piețe din țară – înregistrează chiar o creștere de 6%, a mai spus acesta.

Mulți aleg chiria

Costurile ridicate ale finanțării și creșterea continuă a prețurilor îi determină pe mulți potențiali cumpărători să amâne achiziția și să se orienteze temporar către chirie, un segment aflat în expansiune, mai ales în orașele universitare, unde mobilitatea și cererea sezonieră sunt ridicate. Această migrare a cererii, în linie cu tendințele observate în alte piețe europene, intensifică competiția pe segmentul de închiriere, unde dinamica prețurilor ar putea deveni mai vizibilă în lunile următoare. Conform unei statistici prezentate în cadrul conferinței, între 11 și 15% din populația urbană stă cu chirie astăzi, iar o altă parte de 15% stă cu părinții, la rude sau la prieteni și nu plătește chirie.

Dacă dobânzile vor începe să scadă, iar salariile reale vor reveni pe creștere, piața ar putea intra în 2026–2027 într-o nouă fază de avans rapid, alimentată de cererea acumulată în ultimii ani și de oferta tot mai limitată.

Tranzacțiile scad ușor, dar prețurile rămân ridicate

Piața imobiliară din România trece printr-o perioadă în care echilibrul este tot mai dificil de menținut. Digitalizarea accelerată, schimbările din comportamentul cumpărătorilor, modificările legislative, accesul îngreunat la finanțare și presiunea tot mai mare pe vânzări arată nevoia unor soluții integrate și a unor parteneriate solide între actorii din industrie. În cadrul dezbaterilor, Alexandru Pricop, Managing Partner SVN România, a ținut să clarifice situația reală a tranzacțiilor imobiliare. „Aș dori să fac o corecție în ceea ce privește numărul de tranzacții la nivel național. Scăderea este, conform datelor ANCP, de doar 2,7%. 2,7% înseamnă nici măcar o corecție, se încadrează în marja de eroare”, a explicat acesta, subliniind că piața nu se confruntă cu o criză semnificativă.

Diferențele devin mai vizibile în București, unde tranzacțiile din primele zece luni ale anului au scăzut cu aproximativ 5,7% față de perioada similară din 2023, adică în jur de 46.000 de locuințe vândute. „Aș vrea să vă mai spun câteva cifre care sunt foarte importante și care pot crea o imagine concludentă asupra trendului în ceea ce privește prețurile. Noi avem de aproximativ 10 ani un indice pe care îl calculăm, indicele salariilor, care măsoară impactul salariilor asupra prețului unui apartament.

Conform calculelor noastre, în momentul de față, pentru a-ți cumpăra un apartament și când vorbesc despre un apartament, mă raportez la o medie de aproximativ 55m² în București, dar chiar și la nivel național, în momentul de față, ai nevoie de aproximativ opt ani (salariile de pe opt ani - n. red)”, a precizat el.

„Din punctul meu de vedere sunt multe elemente de luat în calcul. Populația… Dezvoltatorii au nevoie de clienți noi, populația mai și îmbătrânește. Sunt foarte multe elemente pe care le putem identifica printr-o analiză rapidă și putem vedea și ce e de făcut. Partea legislativă trebuie să se adreseze atât mediului privat, cât și celui public. Din punct de vedere rezidențial, cât și pe celelalte sectoare, cred că prețurile vor merge pe un trend crescător. Nu avem cum să gândim că prețurile vor scădea cât timp materialele s-au scumpit, salariul minim crește, inflația e mare. Nu sunt elemente pentru stagnări”. Vlad Poenaru, asocierea Atlas Expert

Noul Cod de Urbanism, aproape de adoptare

O reglementare așteptată foarte mult de către actorii din piața imobiliară este Codul de Urbanism, care se află în faza finală de adoptare în Parlament, pentru că 85-90% din articolele sale au fost deja adoptate.

Spațiile verzi, procedura de expropriere și construcțiile din zona costieră, probleme foarte sensibile, nu se vor regăsi printre reglementările introduce de noul Cod, ele urmând să fie tratate la nivelul legislației specifice. Adoptarea Codului de Urbanism este un jalon inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), chiar și după revizuirea aprobată de Comisia Europeană. Codul este una dintre cele mai complexe reforme legislative din domeniul construcțiilor, menită să unifice Legea urbanismului și Legea autorizării lucrărilor de construcții, reducând birocrația și clarificând procedurile. Proiectul a generat peste 1.000 de amendamente, fiind marcat de tensiuni politice între partidele de guvernare și opoziție.

Codul de Urbanism include, printre altele, prevederi care ar simplifica în mod considerabil procesul de autorizare.

Standardul nZEB câștigă teren în rezidențial

Unul dintre subiectele centrale ale dezbaterii a fost standardul nZEB, un concept tot mai cunoscut în România. Bogdan Bălașa, Manager General HILS Development, a explicat importanța proiectării și construirii ansamblurilor rezidențiale cu o eficiență energetică ridicată: „Standardul nZEB, despre care probabil că s-a mai discutat și oamenii sunt din ce în ce mai familiarizați cu el… în engleză s-ar spune nearly zero energy building, sau, tradus, construcții cu consum aproape zero de energie. Este foarte importantă eficiența energetică. Este foarte important să gândești, să proiectezi proiecte rezidențiale astfel încât consumul de energie pentru încălzire, răcire, ventilare, producerea apei calde să fie cât mai minim, iar pierderile cât mai aproape de zero”. Acesta a punctat în cadrul conferinței și schimbările din ultimii ani în ceea ce privește costurile cu utilitățile, care influențează decizia de cumpărare: „Au evoluat prețurile la utilități în ultimii ani în România. Energia electrică, gazul s-au scumpit foarte mult și probabil au contribuit la inflația mare pe care o avem. Oamenii sunt interesați nu doar să cumpere o locuință, ci și de ce urmează: care vor fi costurile de administrare, costurile de întreținere, cât timp vor petrece în trafic între casă și serviciu”, a subliniat acesta, adăugând că localizarea și accesul la infrastructură rămân criteriile principale în alegerea unei locuințe.

