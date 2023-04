Ionel Tescaru, președinte ANRSC: Nu sunt optimist că vom atinge țintele de reciclare. Am dat reglementări și apoi am permis derogări

"În opinia mea, ultima reglementare este cea mai corectă, a jalonului 46 de la PNRR. E o lege gândită și dezbătută destul de mult. Legea salubrizării, stabilirea unor tarife corecte. Văd o mare parte din România unde au reușit finanțările pe proiecte europene, sunt județe care funcționează la standarde chiar europene.

Reglementarea este destul de clară. Suntem, după PNRR, într-un proiect cu sprijinul MIPE printr-un program cu Banca Europeană de Investiții. Vom pregăti foarte multe întâlniri cu autorități locale pentru implementarea acestor reguli.

N-aș fi atât de optimist că atingem acele ținte, de 55%, 60%, 90%. Pentru că noile reglementări am avut în permanență. După ce am dat reglementări, am uitat să le implementăm. De ce ? Am găsit de fiecare dată n motive. Am emoții că și ultima lege, din PNRR, s-ar putea să primească o derogare - legea salubrizării. S-a permis prin n derogări să faci așa zisă sortare. Și se amestecau deșeul municipal, fracția umedă cu fracția uscată. Era comod, puneai într-un singur tomberon, duceai la așa-zisa sortare, dar aceea nu e sortare. Practic se făceau acele pachete de RDF și se duceau la fabricile de ciment. Un singur tomberon, nu mă supăram cu cetățeanul, nu făceam nici insule. Deci a funcționat pentru că e comod și nu trebuie atât de multe costuri", precizează Ionel Tescaru.

ANRCE va desfășura acțiuni de îndrumare a autorităților locale până în noiembrie 2023.

"Avem indicatori de performanță și penalități mari, nu prea sunt în țările europene acești indicatori de performanță, și sunt costuri mari la nivel de autorități locale. Opinia noastră este, și suntem pregătiți, ne-au pregătit băncile internaționale să începem din această primăvară instruire și îndrumare metodologică. Autoritățile centrale au un program de colaborare cu autorități locale. Mult din responsabilitate pică pe autoritățile locale. Au foarte multe angajamente, au probleme de a fi îndrumați de ce înseamnă o achiziție și un caiet de sarcini.

Activitatea noastră pe acest an nu este de a controla și a amenda. Avem obligația, în primul rând, de a face îndrumare metodologică. Toate acțiunile noastre, ca un audit, înseamnă că identificăm problema, discutăm cu autoritatea locală, prezentăm niște termene de realizare, și apoi, după n intervenții, putem să ajungem și la amendă. De altfel amenzile sunt foarte mici - 20.000-50.000 de lei, nu asta înseamnă reglementare corectă. Trebuie ajuns la o îndrumare metodologică.

Lucrăm, împreună cu BEI, vom face o platformă informatică, și pentru tarife care pot părea complicate pentru unele autorități locale. Avem foarte mulți operatori de salubrizare, nu au însă capacitatea, nici materială, nici umană, de a îndeplini țintele pe care ni le-am asumat ca țară. De ce nu le-am realizat până acum? Pentru că țintele sunt ale României iar aplicarea este la general. Dacă va veni un infringement, va plăti guvernul României.

Am început campania - Conștientiare, control cu operatorii. Primul lucru este o colaborare între autoritățile centrale și locale. Concret, avem în fiecare județ reprezentanți ANRSC, au programate, câte două săptămâni,întâlniri pentru a prezenta nou lege, ținte, și toate problemele identificate și a da soluții. Până în noiembrie, avem un program, anunțat deja, către toate autoritățile locale - acțiuni de îndrumare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară", spune acesta.

Capitala a cerut derogare până la sfârșitul anului 2023 astfel că obiectivele nu vor fi realizate obiectivele nici în 2024.

"Țintele pe care ni le tot propunem trebuia să le îndeplinim din 2020/21, suntem în 2023. Există tot timpul o presiune la nivel central, din partea diferiților factori, actori locali în general, de a fi derogare. Avem termene prin noua lege din PNRR de a face contractele cu stațiile de sortare cu autoritățile locale. Iar în stațiile de sortare nu trebuie să mai ajungă decât fracția uscată. Legea e clară, nu dăm licență, am stopat. Această stopare a nemulțumit.

Și aici nu nominalizez Bucureștiul, care nici măcar nu au încercat să facă o licitație și un contract. Au făcut lobby pentru amânarea termenului până la 31 decembrie. Este în curs o derogare. Se duc 2-3 ani, pentru că dedcembrie 2023 înseamnă că intrăm în 2024 și în 2024 nu poți să impui nicio regulă. Pentru că nu pot să mă duc, ANRSC, să cer contractul la o primărie, de sector, când consiliul local în iunie se dizolvă. Ce să pună în practică? Până face caietul de sarcini, până îl lansează, s-a terminat cu consiliul local. Trebuie următorul consiliul local. Până țurmătorul consiliu local angajamentul legal se duce și 2024", afirmă Ionel Tescaru.