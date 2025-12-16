Ospitalitatea românească, reinventată

Prin reintroducerea unui spațiu cu 30 de suite de lux, un ballroom de epocă și restaurante distinse, locul devine un pion central al unei noi viziuni hoteliere pentru România.

Christophe Chamboncel, Director Executiv NIRO Investment Group: “Cred că rolul nostru, ca investitori și proprietari ai acestei clădiri, a fost să readucem gloria acelui edificiu… din istorie înapoi în realitate. Prin asta, ne-am dorit pur și simplu să redăm societății și orașului o clădire veche, încărcată de istorie. Acesta a fost scopul nostru.”

Hotelul este un spațiu cu adevărat cosmopolit, în care trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc într-o armonie discretă. Trecerea dintr-o zonă în alta dezvăluie universuri diferite: de la saloane elegante dedicate întâlnirilor restrânse, la spații rafinate pentru gastronomie de înalt nivel, în restaurantul ce păstrează cu fidelitate designul original. Sass Restaurantul-lounge, devenit un brand recunoscut la nivel mondial, completează această experiență, iar camerele — adevărate apartamente luminoase — oferă o oază de relaxare și reconectare, cu un aer subtil parizian.

Todd Cilano, Managing Director Corinthia Grand Hotel du Boulevard: „După cum puteți observa pe măsură ce înaintăm, întregul parcurs are o atmosferă foarte intimă, aproape rezidențială.”

Este, de fapt, o experiență construită în jurul ideii de a te simți acasă. Intimitatea locului favorizează o relație firească între echipă și oaspeți, astfel încât preferințele personale — de la modul în care începi dimineața până la ritualurile serii — sunt înțelese și integrate natural în ședere

Todd Cilano, Managing Director Corinthia Grand Hotel du Boulevard: „La acest nivel de lux, la un hotel de acest calibru, totul se rezumă la conexiunea emoțională. De aceea este important să înțelegem ce tip de cafea preferați sau ce fel de ceai beți dimineața — sunt lucruri pe care le faceți în mod firesc acasă. Iar atunci când stați la noi, putem recrea pentru dumneavoastră aceleași gesturi și aceeași stare, în cadrul acestei experiențe.”

Întregul spațiu conceput ca un veritabil hub al Bucureștiului este deschis tuturor oaspeţilor nu numai celor ce se cazează, un loc unde întâlnirile capătă sens şi munca se desfășoară într-un cadru liniștit și creativ, în care un cocktail sau o cină Michelin devin experiențe memorabile, iar arta se dezvăluie în fiecare colț.

Christophe Chamboncel, Director Executiv NIRO Investment Group: „Pentru mine, la finalul zilei, experiența este ceva ce nu poți atinge — este ceva ce simți, ce vezi, ce miroși. Iar acesta este lucrul pe care dorim să îl recreăm aici.”

Atunci când astfel de proiecte prind viață, ţara nu doar că își redescoperă vocea, ci o face auzită cu claritate pe harta lumii, ca o destinație care inspiră, surprinde și rămâne cu tine prin experienţe şi emoţii, nu doar prin imagini.”

• Hotelul se deschide comunității, un adevărat hub al vieții urbane, cosmopolite.

• Hotelul integrează armonios trecutul, prezentul și viitorul, prin zone distincte, fiecare cu propria sa identitate și farmec.

• Decorul a fost ales cu atenție pentru fiecare detaliu reflectând personalitatea și eleganța locului.

• Proiectul reunește influențe internaționale și expertiză de top: materiale și specialiști internaţionali.

• Ospitalitatea se concentrează pe emoție, conexiune autentică și atenție discretă.

• Conceptul vizează recrearea confortului și ritualurilor de acasă, cu rafinament şi naturaleţe.

• Echipa adaptează discret experienţa la preferințele fiecărui oaspete, pentru o ședere cu adevărat personalizată.

• Parfumul hotelului, creat exclusiv pentru acest spațiu, semnat de un designer parfumier român.

• Hotelul reprezintă una dintre cele mai mari investiții ale Grupului NIRO, un proiect emblematic.