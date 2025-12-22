Români care dezvoltă România. Izvorul care a pus România pe harta lumii

Jean Valvis, Fondator AQUA CARPATICA: “Dumnezeu ne-a pus nişte izvoare binecuvântate în faţa noastră. Noi nu producem această apă– singurul merit pe care îl avem e că am găsit-o. Carpaţii sunt 100.000 de kilometri pătraţi. Acoperiţi de pădure. Nu este agricultură, cum este în Germania, Olanda, Ungaria. Acolo e plin de îngrăşăminte şi de pesticide. Aici ploaia vine în abundenţă, este protejată de o pădure sălbatică care e un adevărat paznic al purităţii apelor.“

Povestea Aqua Carpatica s-a născut acum 15 ani, însă bazele ei au fost puse în urmă cu trei decenii, când Jean Valvis a făcut primii pași pe pământ românesc. Iar de atunci s-a ghidat după acelaşi crez: “România este patria apelor minerale”. O convingere pe care, prin muncă şi pasiune, a transformat-o în brand de ţară. Apa din inima Bucovinei , o apă fără nitraţi, se consumă astăzi în peste 20 de ţări.

Jean Valvis, Fondator AQUA CARPATICA: ”Nu mă aşteptam la asta. E puţin obositor după atâţia ani să nu mai faci faţă la cerere. E chiar foarte rar să ai o apă fără nitraţi. Nu există în lume. Industria locală nu a crezut.”

A fost suficient să creadă el, așa cum a crezut de fiecare dată în potențialul izvoarelor românești.

Jean Valvis, Fondator AQUA CARPATICA: “Brandurile de success sunt cele care au demonstrat că îşi păstrează calitatea şi că reprezintă o garanţie, un element de sănătate şi, aş merge mai departe, și un element de plăcere.”

Exact ca plăcerea de a conduce o mașină de lux, de a purta un ceas rafinat sau de a savura un whisky de cea mai bună calitate, Jean Valvis crede că bucuria de a consuma o apă pură trebuie să fie aceeași. O experiență premium. De aceea a creat sticla perfectă, cu apa perfectă.

Jean Valvis, Fondator AQUA CARPATICA: “Are şi un gust deosebit, adică plăcut. Când bei îţi satisface setea. Vom scoate o sticluţă concepută de mulţi ani, dar acum capabilă de a fi produsă şi industrial. Am numit-o - the perfect bottle.”

Povestea Aqua Carpatica nu este doar despre apă, ci despre România însăși. Iar faptul că o apă născută în inima țării ajunge astăzi pe mesele oamenilor din zeci de colțuri ale globului nu este doar un succes de business, ci o mărturie a forței tăcute pe care România o poartă în ea, o fortă pe care uneori o uită, dar care continua să uimească lumea.

De la afacere de familie la brand international.

Brandul este prezent în peste 20 de ţări, iar antreprenorul vrea să îl extindă în SUA, China şi India.

În țară Aqua Carpatica a ajuns deja la un volum al vânzărilor de 35%.

35 de milioane de euro au fost investiți anul acesta pentru a dezvolta la Vatra Dornei a şasea fabrică Aqua Carpatica.

Aqua Carpatica a semnat un parteneriat cu Federaţia Peruană de Tenis şi a devenit sponsorul oficial al federaţiei.