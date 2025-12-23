Români care dezvoltă România. Reţelele electrice, motorul dezvoltării

Lucru esenţial atât pentru persoanele fizice, consumatorii casnici cât mai ales pentru marii investitori. Reţele Electrice România operează în prezent o lungime totală de peste 134 de mii de kilometri de reţea şi acoperă trei zone importante ale ţării: Muntenia, Banat şi Dobrogea. Cheia dezvoltării sunt însă investiţiile.

Mihai Peşte, director general Reţele Electrice România: “Planurile noastre de investiţii sunt cam pe 5 ani, cât este şi un ciclu de reglementare, dar avem planuri de dezvoltare pe 10 ani, din 2025 până în 2034 pe toată reţeaua noastră de distribuţie.”

Reţelele operate numără în prezent 289 de staţii de transformare şi peste 25 de mii de posturi de transformare.

Doar în 2024, investițiile s-au ridicat la aproximativ 1,2 miliarde de lei, dintre care 950 de milioane din fonduri proprii, fiind direcționate către modernizarea stațiilor de transformare și extinderea liniilor electrice subterane și aeriene. De asemenea, compania are în plan ca până la finalul anului 2028 să ajungă la un grad de acoperire de peste 80% în ceea ce priveşte implementarea contoarelor inteligente.

Mihai Peşte, director general Reţele Electrice România: “Pentru digitalizare primul pas a fost introducerea smart meter-ului, iar acest lucru este esenţial deoarece nu numai favorizează o citire la distanţă a unui operato,r dar favorizează mecanisme de piaţă foarte uşor şi în România trebuie să intre flexibilitatea de reţea, trebuie să apară comunităţile de energie care au fost de curând acum reglementate, trebuie să apară agregarea, iar toate acestea nu se pot face fără date. Datele vin din digitalizare.”

Digitalizarea este direct relaţionată cu automatizarea, cu gradul de control de la distanţă al reţelei şi reprezintă în prezent principalul pilon care înglobează orice tip de investiţii noi în reţea.

Mihai Peşte, director general Reţele Electrice România: “Orice investiţie, orice client, orice investitor care doreşte să vină să aibă acces la reţea, există posibilităţi multiple de racordare, astfel facilitând posibilitatea şi nu numai facilitând-o creând un cadru cât se poate de eficient din punct de vedere financiar pentru racordare.”



Indicatorii de calitate ai reţelei s-au îmbunătăţit semnificativ. În urmă cu 10 ani durata medie a întreruperilor planificate pe client era de aproximativ 700/800 de minute pe an, iar acum a ajuns în regiunea Banat la aproximativ 95 minute, 79 în Dobrogea şi 74 în Muntenia.

Mihai Peşte, director general Reţele Electrice România: ”Acolo unde ajunge reţeaua de distribuţie există şi creştere economică şi automat există şi o îmbunătăţire a nivelului de trai.”

Prin automatizarea, digitalizarea şi modernizarea reţelelor de distribuţie energiei electrice, România face paşi concreţi spre consolidarea infrastructurii sale energetice, sprijinind astfel dezvoltarea economică, atragerea investiţiilor şi creşterea calităţii vieţii pentru toţi consumatorii.