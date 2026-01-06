Români care dezvoltă România. România conectată la un viitor mai bun

În acest context, dimensiunea, stabilitatea și capacitatea de investiție devin esențiale. Iar una dintre mutările cu impact major asupra viitorului digital al României a venit în 2025 din industria telecom. Vodafone România a finalizat achiziția Telekom România Mobile Communications, o decizie care înseamnă mai mult decât o tranzacţie comercială, e un semnal către investiţii mari şi viziune pe termen lung.

Finalizată la 1 octombrie 2025, achiziția consolidează piața telecom și creează premisele pentru investiții consistente în tehnologie, rețea și servicii. Valoarea tranzacției este de 30 de milioane de euro, însă impactul real se va vedea în investiții viitoare. Pentru că vor fi alocate fonduri substanțiale pentru integrarea și modernizarea rețelelor, completând cele peste 6,5 miliarde de euro investite deja în România în cei 28 de ani de prezență locală. Tranzacţiile de acest gen sunt cele care reuşesc să consolideze pieţele la nivel macro, dar şi cu efecte directe pentru utilizatori: viteze mai mari, acoperire extinsă și o calitate superioară a conectivității, prin extinderea spectrului și creșterea numărului de site-uri.

Dincolo de rețele și investiții, Vodafone a demonstrat constant că tehnologia poate avea şi un impact social profund. Compania este implicată în proiecte care merg mult dincolo de conectivitate sau obiective comerciale: în sănătate, siguranță, educație și intervenții de urgență. Tehnologia sprijină intervențiile Salvamont, prin soluții de localizare care reduc semnificativ timpul de reacție în cazuri critice, dar și maternitățile din România, prin programul „Fondul Viață pentru Nou-Născuți”, unde echipamentele conectate și soluțiile digitale contribuie la monitorizarea bebelușilor cu probleme medicale.

În același timp, este partener tehnologic pentru mare parte a sistemului bancar, companii de curierat, proiecte smart city și pentru digitalizarea administrației publice. Practic, rețeaua nu mai înseamnă doar apeluri și internet, ci o plasă de siguranță invizibilă, care susține funcționarea societății – de la urgențe montane, la spitale, școli și servicii publice. Iar achiziţia Telekom vine într-un moment în care telecomunicațiile nu mai sunt doar un serviciu comercial, ci coloana vertebrală a economiei moderne. Mai mult decât o consolidare de piață, această tranzacție este o promisiune pentru România: pentru competitivitatea ei europeană, pentru capacitatea de a susține inovația și pentru nevoia de companii puternice care să construiască pe termen lung. Pentru că România se dezvoltă prin investiţii, infrastructură şi viziune.