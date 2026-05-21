Visul românilor de a avea o locuință va deveni și mai scump anul acesta

Prețurile locuințelor au crescut, iar numărul tranzacțiilor s-a redus arată statisticile oficiale. Totuși, cei care își doresc o locuință și au resurse pentru a realiza această investiție ar trebui să se grăbească pentru că prețul va continua să crească anul acesta, spun, la unison, jucătorii din piața imobiliară. Pe de altă parte, oamenii sunt mai atenți la ce cumpără, nu vor doar locuințe, ci acces la infrastructură, la siguranță și la o calitate a vieții superioară.

Antena 3 CNN alături de platforma imobiliară Homezz au continuat ieri dezbaterile începute pe această temă cu o nouă conferință - „Piața imobiliară din România: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”. O analiză foarte precisă a momentului și a planurilor pentru următoarea etapă de dezvoltare a pieței imobiliare din România. Prezenți la dezbateri au fost reprezentanți ai administrației publice din Capitală și județul Ilfov, reprezentanți ai Guvernului, mari dezvoltatori și brokeri imobiliari, iar analiza făcută a scos în evidență problemele cu care se confruntă această piață atât din perspectiva investitorilor în proiectele imobiliare, cât și din perspectiva administrației locale și a cumpărătorilor.



Primarul general Ciprian Ciucu: „Răbdarea mea începe să aibă limite, nu e normal să nu avem un PUG de 13 ani de zile”

Invitat în cadrul conferinței, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu e normal ca Bucureștiul să nu aibă un PUG (Plan Urbanistic General – n. red.) de 13 ani de zile.

„De când am venit, după vreo 2-3 luni, am aprofundat problema PUG-ului, să văd unde e blocat. Poate e puțin ciudat, dar e blocat în… niște nuci tari, care susțin în mare același lucru, dar mai degrabă din diferite orgolii profesionale. Mă refer la echipa din primărie și la contractor. (…) Ei se văd săptămânal, stau mult la aceste ședințe și sper să-l deblocheze. Dacă nu reușesc va trebui să iau o decizie – ori o nouă licitație… Mi-ar plăcea să fie o discuție publică, fiecare să vină și să vedem, și răbdarea mea începe să aibă limite. Practic nu e un blocaj, avem un PUG care e prelungit an de an. Din ce m-am uitat, chiar pare un pic mai restrictiv decât cel nou. Dar ceea ce s-a întâmplat din cauza faptului că au fost blocaje cu PUZ-urile care aveau foarte multe vicii. Faptul că nu s-a mai construit în București a împins dezvoltarea în Ilfov și acum trăim efectele acestui lucru. Când împingi dezvoltarea într-o zonă pe care nu o controlezi, dar te afectează pe toate palierele… În Ilfov se circulă cu mașina și pune presiune. Calitatea aerului, în Ilfov nu e… În Ilfov se construiește pe orizontală, se întind cartiere întregi. E mult mai ineficient în ce privește încălzirea. Pe emisii și CO2 în special impactul e major pe încălzire globală. Toate aceste comunități, în 20-25 de ani nu vor avea bani să le repare, costurile sunt mai mari. Faptul că nu am avut un PUG de 13 ani nu e normal și am ajuns în această situație. S-au făcut calcule câți bani au plecat din București – cred că nu ar trebui să prelungim asta. Nu ar trebui să fim ca înainte de președintele Nicușor Dan, dar nici să ai aceste blocaje”, a declarat Ciprian Ciucu în cadrul conferinței.

Concesionarea clădirilor, planul Primăriei Capitalei

Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria lucrează la identificarea clădirilor Capitalei care nu pot fi consolidate și reabilitate de către municipalitate, din cauza ritmului lent, și că acestea vor fi reintroduse în circuitul economic prin concesionarea lor către investitori privați. „În acest moment facem o evaluare pentru toate clădirile municipiului, o parte din cele de pe care cade tencuială sunt ale noastre. La aceste clădiri, cred că într-o lună terminăm identificarea, consolidăm și reabilităm undeva la 20 de clădiri pe an/la doi ani. Acelea pe care nu putem să le consolidăm să le dăm în concesiune, transparent, deschis, să atragem bani privați, să reintroducem în circuitul economic aceste clădiri care acum sunt pasive”, a declarat Ciprian Ciucu în cadrul conferinței.

Digitalizarea urbanismului, soluția propusă pentru deblocarea investițiilor în România

Potrivit secretarei de stat din Ministerul Dezvoltării, Orsolya-Mária Kövér, una dintre cele mai mari probleme ale pieței imobiliare nu este neapărat durata procesului de avizare, ci lipsa unui calendar clar și predictibil pentru investitori. „Trebuie eficientizată partea de avizare. Pentru implementarea investițiilor este esențial să avem acest lucru, deoarece nu neapărat durata mai mare sau mai mică afectează atragerea investitorilor în România, ci lipsa de predictibilitate. În Franța, de exemplu, obținerea unei autorizații de construire durează aproximativ trei ani și, totuși, investițiile există”, a explicat oficialul Ministerului Dezvoltării. Aceasta a subliniat că obiectivul autorităților este ca investitorii să știe exact în cât timp pot obține autorizațiile necesare.

„Ideea noastră este ca, într-un an, doi sau trei, orice investitor care dorește să intre pe piața din România să știe că obținerea unei autorizații de construire durează, de exemplu, 18 luni. În anumite cazuri mai complexe, procesul poate dura puțin mai mult, dar important este să existe predictibilitate și termene clare”, a precizat Orsolya-Mária Kövér. Secretarul de stat a abordat și problema digitalizării procesului de urbanism și avizare, considerată un pas esențial pentru reducerea birocrației. „Platforma digitală trebuie să fie gata. Acesta este primul pas. Acum lucrăm la modulul care permite, în cazul PUG-urilor deja digitalizate, emiterea automată a certificatelor de urbanism de informare. Acestea vor putea fi obținute inclusiv de pe telefon, fără ca oamenii să mai fie nevoiți să se deplaseze la primărie sau să folosească un calculator”, a explicat ea. Potrivit oficialului, următoarea etapă va fi extinderea sistemului și pentru certificatele de urbanism necesare construcției sau desființării unor imobile, iar ulterior pentru întreg procesul de avizare. „Este foarte important ca instituțiile de avizare să fie conștiente că vor trebui să preia aceste proceduri. Nu avem o problemă cu faptul că fiecare instituție are propria procedură de avizare, însă trebuie respectate termenele impuse. Am încercat deja să introducem termene prin Ordonanța 31 de anul trecut și Ordonanța 7 de anul acesta, însă, din păcate, anumite instituții nu reușesc să le respecte”, a concluzionat Orsolya-Mária Kövér.

Bucureștiul, între proiecte puține și prețuri-record pe piața imobiliară de lux

În cadrul conferinței, Alexandru Manea, CEO Monarc Development & Radisson Blu Hotel & Residences, s-a referit la blocajele care afectează piața și despre lipsa de predictibilitate resimțită de investitori. „Tot ce se întâmplă și toate blocajele pe care le avem în prezent nu sunt din cauza războiului, pentru că am trecut cu bine peste această perioadă. Nu sunt nici din cauza pandemiei. Ați văzut că s-a dezvoltat și zona Ilfov. Oamenii și-au dorit locuințe mai mari, curți, grădini și o viață mai prietenoasă, cu mai mult aer atunci când ajung acasă. Problema vine din acest blocaj politic din care, de doi ani, nu mai reușim să ieșim. Credeam că am scăpat anul trecut, dar se pare că și anul acesta continuăm cu aceeași lipsă de predictibilitate”, a declarat Alexandru Manea. Acesta a subliniat că investitorii și clienții cu resurse financiare importante caută tot mai des oportunități în afara țării, tocmai din cauza instabilității din România. „Suntem foarte aproape de tot ceea ce înseamnă clienții cu foarte mulți bani. Mă uitam zilele trecute la statisticile privind multimilionarii și am ajuns la 749 de persoane cu averi de peste 30 de milioane. O parte dintre acești cumpărători îi cunoaștem și lucrăm zilnic cu ei. Ne cer investiții și în afara țării, inclusiv pentru că avem licență Forbes Global Properties în România. În realitate, ei caută investiții în state unde există predictibilitate”, a explicat expertul imobiliar.

Discuția s-a concentrat și pe creșterea accentuată a prețurilor, inclusiv în segmentul rezidențial de lux. Întrebat dacă cei care așteaptă o scădere a prețurilor „se îmbată cu apă rece”, Alexandru Manea a răspuns afirmativ, argumentând că lipsa proiectelor noi și blocajele din dezvoltare mențin prețurile la un nivel ridicat.

„În momentul în care avem proiecte blocate și nu putem construi mai multe apartamente, apare acel produs de unicitate. Exact cum o operă a lui Brâncuși valorează enorm pentru că este unică, la fel și aici. Astăzi, în București, avem doar unul sau două proiecte considerate cu adevărat unice. Nu este normal ca un oraș precum Bucureștiul să aibă atât de puține proiecte de acest tip. În aceste condiții, este firesc ca dezvoltatorul să ceară 10.000 de euro pe metrul pătrat. Dacă am avea 20-30 de proiecte în zone centrale, ar exista concurență reală. În prezent, centrul Bucureștiului este aproape inexistent din punct de vedere al dezvoltării: nu avem suficiente hoteluri, boutique-hoteluri sau investitori interesați, pentru că imaginea este încă aceeași – în stânga ruină, în dreapta ruină”.

Gabriel Blăniță, Colliers: „Principală problemă nu e rigiditatea, ci lipsa de predictibilitate”

Momentul actual, din punct de vedere al investițiilor e mixt. Avem multe lucruri care se schimbă, și multe reguli care se schimbă în timpul jocului – fiscalitatea, a atras la rândul său atenția Gabriel Blăniță, Associate Director, Colliers International România. „Dacă ne uităm la urbanism, am ajuns în situația în care înlocuim o problemă cu alte probleme, dar nu rezolvăm probleme. Investitorii sunt atenți și la micro, dar mai ales macro. Investitorii sunt atenți la direcția strategică, și PUG e un astfel de document. Principală problemă nu e rigiditatea, ci lipsa de predictibilitate. Piața imobiliară a mers în paralel cu ce s-a întâmplat în zona reglementărilor, în Ilfov s-a aprobat de trei ori mai mult decât în București - lumea se mută în Ilfov, dar vine în continuare în București. România e o țară la care investitorii se uită cu predilecție. Mulți se uită pe termen scurt și uită că în ultimii 20 de ani România a fost una din țările care a recuperat rapid decalajul. Avem cel mai mare potențial pentru a menține o creștere economică pentru a închide decalajul. Dacă lucrăm la cauze și nu la simptome vom avea șanse să ajungem la acest potențial. Cel mai important pas e predictibilitatea executivă - să avem guvern. A doua direcție e Codul urbanismului, să ajungă lege. Al treilea lucru e legat de finanțare. Avem nevoie de un cost redus de finanțare. Cu acestea putem să ne atingem potențialul”, a spus Gabriel Blăniță.