Conferința Income Magazine Corporate. Noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova de 100 de milioane de euro a fost inaugurat

Investiții de sute de milioane de euro și terminale noi la Craiova, Otopeni și Băneasa

România intră într-o nouă etapă de dezvoltare a transportului aerian, marcată de investiții masive în infrastructura aeroportuară și de extinderea capacităților operaționale. Inaugurarea unui terminal ultramodern la Aeroportul Internațional Craiova confirmă trendul ascendent al pieței, într-un context în care mobilitatea rapidă devine o prioritate strategică.

Transporturile aeriene din România, pe un trend ascendent

România înregistrează o creștere fără precedent în domeniul transporturilor aeriene, susținută de investiții majore în modernizarea și extinderea aeroporturilor. Cel mai recent exemplu este inaugurarea, chiar astăzi, a unui terminal ultramodern la Aeroportul Internațional Craiova, un proiect de referință pentru infrastructura regională.

Cu acest prilej, Craiova a devenit punctul de întâlnire al liderilor din industrie, al factorilor de decizie, specialiștilor, investitorilor și reprezentanților instituțiilor publice, în cadrul conferinței Income Magazine Corporate, organizată de Antena 3 CNN. Tema dezbaterilor – „România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene” – a reflectat dinamica accelerată a sectorului.

Bogdan Mândrescu: Cererea pentru transport aerian va continua să crească

Prezent la eveniment, Bogdan Mândrescu, președintele Asociației Aeroporturilor din România și director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, a subliniat că piața transportului aerian se află pe un trend ascendent solid, care va continua și în anii următori.

„Există un trend ascendent care se va menține. După 2019–2020 și criza COVID, prin care am trecut cu toții cu greu, populația începe să-și revină și simte nevoia să circule cât mai rapid dintr-un punct în altul. Investițiile trebuie menținute și continuate în infrastructura aeroportuară, chiar dacă nu mai există un program de finanțare dedicat, iar Uniunea Europeană nu mai alocă fonduri pentru acest domeniu, considerând că este o industrie care se poate autosusține. Sunt aeroporturi în țară care demonstrează deja acest lucru”, a declarat Bogdan Mândrescu.

Terminal nou la Otopeni, proiect în fază incipientă

Întrebat despre construirea unui nou terminal la Aeroportul Internațional Henri Coandă, Bogdan Mândrescu a precizat că proiectul se află într-o etapă incipientă, dar bine conturată din punct de vedere procedural.

„În momentul de față, este în derulare licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare a unui nou terminal la Otopeni, urmând să fie desemnat câștigătorul. Durata estimată pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectării este de aproximativ doi ani, însă sper ca cei care vor câștiga licitația să poată face acest lucru cât mai rapid. De asemenea, vreau să subliniez că vom avea un terminal nou și la Băneasa, nu doar la Otopeni”, a adăugat acesta.

Craiova, cel mai mare aeroport regional după Otopeni

Referindu-se la investiția de la Craiova, președintele Asociației Aeroporturilor din România a evidențiat dimensiunea și valoarea proiectului, considerat unul dintre cele mai ambițioase din infrastructura aeroportuară regională.