Virgil Popescu: Energia regenerabilă va determina scăderea costurilor

"Putem să devenim independenți energetic. Unul dintre obiective REPowerEU este creșterea procentului de energie regenerabilă la peste 40% și România prin PNRR și-a asumat o țintă de 30,7%, apoi am revizuit-o la 34% și ne uităm pe toate fondurile pe care le avem la dispoziție, pe tot ce ar putea să însemne rediscutarea capitolului de energie din PNRR cu privire la acordarea curricumului REPowerEU, acordarea de bani suplimentari astfel încât să creștem și această țintă de energie regenerabilă peste 34%. Da, putem. Am dat drumul la primul call de proiecte pentru energie regenerabilă, am schimbat un pic și filozofia acestui call de proiecte. Nu ne-am adresat în special producătorilor de energie, ne adresăm și încurajăm și industria să producă pentru autoconsum, în principal, energie regenerabilă tocmai pentru a scădea costurile cu energia și pentru a deveni mai competitivă", afirmă acesta.

Demnitarul precizează că este de dorit ca societățile să producă energie pentru autoconsum.

"În momentul în care energia regenerabilă se va simți în mixul de consum al unei societăți comerciale, al unui producător, al unui prestator de servicii, al intreprinderilor dacă va crește acest autoconsum vom avea clar o scădere a costurilor cu energia electrică. Vom avea o creștere a competitivității acelei companii și vom avea și o scădere pe sistemul energetic național. Avem 3 piloni pe care putem să-i folosim prin PNRR pentru echilibrarea costurilor, creșterea competitivității și degrevarea presiunii pe sistemul energetic național" .

România are 60% energie fără emisii de carbon.

"În paralel lansăm call-uri și pentru producătorii de energie regenerabilă pentru că este nevoie de producători de energie eoliană și fotovoltaică pentru a crește producția de energie regenerabilă. Avem o capacitate instalată de 24%, este ținta pe care ne-am anumat-o înainte de 2020, e adevărat, producem 15%. Dar România are în mixul energetic, cam 60% energie fără emisii de carbon, energia hidro și energia nucleară. Stăm bine din punct de vedere al emisiilor de carbon la energie, trecem de la cărbune la gaz natural și reducem în 2032, reducem și mai mult emisiile de CO2, ceea ce este unps în față pe care îl facem spere un mediu curat.

Din Fondul de modernizare s-au aprobat proiecte pentru mai multe companii.

Primele 700 MW de energie regenerabilă instalată va fi la CO Oltenia, au fost deja aprobate proiectele prin Fondul de modernizare și asta înseamnă că vom avea la sfârșitul anului viitor primii 700 MW instanați în rețea, producție de energie fotovoltaică.

Prin Fondul de modernizare s-au aprobat pentru Transelectrica proiecte de 476 de milioane de euro, ne dorim întărirea rețelei, ne dorim ca Transelectrica să-și poată să-și adapteze într-un ritm cât mai alert rețeaua de transmisie a energiei electrice în așa fel încât să poată injecta în rețea cât mai multă energie regenerabilă.

Tot prin Fondul de modernizare s-a aprobat, în aprilie, 1,1 miliarde multianual, pentru anul acesta 300 de milioane pentru rețeaua de distribuție, energia regenerabilă putând intra atât în sistemul național de transport, cât și în sistemul de distribuție al distribuitorilor.

Anul acesta lansăm alte call-uri de proiecte tot pentru energie regenerabilă și vom avea în premieră și un call de proiecte pentru prosumatori, 600 de milioane de euro, într-o primă etapă, tot din Fondul de modernizare. Vom avea call-uri separate și pentru unitățile administrativ-teritoriale, pentru primării pentru că și ele consumă, pentru iluminatul public, pentru consumul propriu și mi se pare normal ca primăriile să poată să acceseze dedicat pentru ele din Fondul de modernizare bani pentru energie regenerabilă în așa fel încît să-și crească procentul de autoconsum, scăzând costurile și scăzând presiunea pe bugetele locale.

Hidroelectrica are 4 proiecte în dezvoltare de energie regenerabilă, panouri fotovoltaice pe lacurile de acumulare. Vrem în această vară să finalizăm legea offshore pentru energia eoliană din Marea Neagră în așa fel încît să o avem gata la începutul sesiunii parlamentare pentru că suntem interesați să dăm drumul și la call-uri de proiecte pentru energia regenerabilă, în special energia de vânt, în Marea Neagră. Este un potențial extraordinar de mare și trebuie exploatat. Cred că până în 2026 vom putea avea câțiva gigawați instalați în Marea Neargă. Ne dorim să începem cu un proiect pilot de minim 300 MW la sfârșitul anului viitor.

Împreună cu Transelectrica, pentru că în zona Dobrogea și a Mării Negre va fi un surplus foarte mare de energie regenerabilă și nucleară, vorbim de Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă care nu emit emisii de carbon, și vrem să aplicăm pe proiectele de interes europene, pe Lista 6 pentru un cablu de transmisie a energiei electrice îngropat, în curent continuu, care să lege estul de vestul țării. Este traseul conductei Tusla-Podișor, care ar trebui să înceapă construcția odată cu decizia de investiții a gazelor din Marea Neagră și apoi să urmărească conducta Brua de la Podișor până la ieșire din România. Dorim să facem o evacuare a energiei din est spre vest, să creăm un culoar de energie de transport dinspre Marea Neargă către vestul țării.

Împreună cu colegii din Azerbaijan și Georgia dorim să facem un cablu submarin între Azerbaijan, Georgia și România, un pod de energie verde între Marea Caspică, unde cei din Azerbaijan vor să instaleze foarte multe ferme eoliene offshore, noi în Marea Neagră la fel dorim să facem ferme eoliene și acest culoar de energie verde și mai departe către Europa".

Ministrul explică și care sunt direcțiile României.

"România are două direcții foarte clare. Să creștem cota de energie regenerabilă. Energia nucleară pentru că fără energie produsă în bandă credem că sistemul nu se poate echilibra ușor. Vrem energie regenerabilă în spate cu capacități mari de stocare și asta vom punct la toate seriile de proiecte pe care le vom da drumul în perioada următoare. Și, în paralel, dorim întărirea rețelei transelectrice și rețelei de distribuție tocmai pentru a putea prelua. Iar un obiectiv care poate fi realiozat, 2027 să avem mai mult decât dublu energie regenerabilă instalată în România", conchide acesta.