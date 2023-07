Povestea lui Mateescu, care a semnat cererea lui Mateescu, verificată de Mateescu

Tărășenia a fost dezvăluită, la finalul săptămânii trecute, în cadrul emisiunii „Exces de Putere” de la Antena 3 CNN, fiind prezentate și două înregistrări șocante. Bănuind-o pe una dintre subordonatele din primărie că a făcut sau că vrea să facă sesizări la parchet, edilul Mihai Mateescu a început să o amenințe, la rândul său, cu dosare „strânse în timp”, legate de chestiuni care ar incrimina-o. Iar însuși Bogdan Mateescu, judecător, îi propune aceleiași funcționare un post mult mai bine plătit la Tribunalul Vâlcea. Prin ordonanța procurorului general al PÎCCJ, acest dosar a fost preluat la București, deoarece există suspiciunea rezonabilă că Parchetul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea nu poate fi imparțial, deoarece între Bogdan Mateescu și procurorul-șef al acestui parchet există o relație de prietenie.

„Jurnalul” a intrat în posesia Ordonanței semnate de procurorul general al României, Alex Florența, în luna aprilie a anului curent, document din care rezultă că, la data de 13 martie 2023, a fost înregistrată la Parchetul General o cerere formulată de mai mulți denunțători din dosarul Parchetului Judecătoriei Râmnicu Vâlcea nr. 2883/P/2022, prin care solicită trimiterea acestui dosar la alt parchet, opinând că urmărirea penală în această cauză este afectată, date fiind relațiile de prietenie existente între președintele Tribunalului Vâlcea, Bogdan Mateescu, fiul lui Mihai Mateescu – cel cercetat în acest dosar –, și prim-procurorul Parchetului Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Conform ordonanței citate, în urma verificărilor efectuate, s-a identificat o situație de fapt din care rezultă că dosarul cu pricina a fost constituit ca urmare a disjungerii și declinării lui, dispusă de DNA – Serviciul Teritorial Pitești, printr-o ordonanță emisă la data de 7 iunie 2022. Acest dosar a fost reunit cu încă două, care erau deja instrumentate de către Parchetul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Concret, obiectul cauzei îl constituia, la acel moment, săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, pornit de la o sesizare potrivit căreia Mihai Mateescu, tatăl fostului președinte CSM, care este primar PNL al orașului Băile Govora, împreună cu secretarul general al primăriei și cu arhitectul șef, prin încălcarea prevederilor legale, au dispus, fără să existe la bază o hotărâre a Consiliului Local, dezmembrarea unui teren situate chiar în parcul central al orașului, iar pe o parte a terenului astfel dezmembrat, pe care se află, acum, un imobil cu suprafața de 240 de metri pătrați, edilul Mihai Mateescu și-a intabulat dreptul de proprietate la cartea funciară.

Atribuire din pix, fără vreo hotărâre a Consiliului Local

Potrivit sursei citate, acest teren de 240 de metri pătrați a făcut parte dintr-un teren cu suprafața de 6.165 metri pătrați, fiind de fapt terenul pe care se află parcul orașului Băile Govora, având categoria de folosință „pădure” și aparținând domeniului public. În documentul citat se afirmă că, în aceeași modalitate, tot fără emiterea unei hotărâri a Consiliului Local, în calitate de entitate locală deliberativă, s-ar fi procedat și în legătură cu atribuirea în proprietatea altei persoane a unui alt teren de 425 de metri pătrați, care făcea parte din domeniul privat al orașului.

Procurorul general al României arată că DNA, prin Serviciul Teritorial Pitești, a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu și de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete.

Apoi, prin ordonanța din 7 iulie 2022, DNA Pitești a dispus clasarea cauzei cu privire la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, precum și disjungerea și declinarea către Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea a dosarului, doar cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu.

Suspiciunea, atât de rezonabilă, încât cauza a fost adusă la București

Citând din documentul semnat de procurorul general Alex Rovența, aflăm că „cererea de preluare a dosarului este admisibilă”. Unul dintre motive se referă la faptul că „atunci când există o suspiciune rezonabilă că activitatea de urmărire penală este afectată din pricina împrejurărilor cauzei sau calității părților și a subiecților procesuali principali ori există pericolul de tulburare a ordinii publice, procurorul general, la cererea părților (…) sau din oficiu poate trimite cauza la un parchet egal în grad”.

Mai departe, se arată că „de principiu, preluarea la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se dispune în situații excepționale, fie în cauze de complexitate ridicată, fie în cauze cu impact mediatic și social ridicat, fie în situațiile în care există îndoieli evidente cu privire la imparțialitatea organelor de urmărire penală”.

În această speță, procurorul general al României constată că „legătura de rudenie existentă - făptuitorul Mateescu Mihai (primarul orașului Băile Govora) este tatăl președintelui Tribunalului Vâlcea, Mateescu Bogdan – poate crea aparența de lipsă de imparțialitate în soluționarea dosarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Pentru a nu exista suspiciuni cu privire la imparțialitatea magistraților, reflexe ale ingerinței exercitate de climatul în care se desfășoară procesul penal, care au putea știrbi obiectivitatea acestora (…) dispun trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală și Criminalistică”. Ordonanța nu are cale de atac.

Triplă calitate a lui Mihai Mateescu, dovedită prin documente

Dincolo de aspectul juridico-penal al acestei povești, există documente pe care le putem, cu ușurință, cataloga drept halucinante care construiesc această speță. Primarul orașului Băile Govora nu doar că s-a împroprietărit cu un teren în parcul orașului pe care îl păstorește, dar acest teren este lipit de un altul pe care același edil îl avea deja în proprietate. Cu alte cuvinte, vecinul său este chiar el însuși.

În această situație, Mihai Mateescu, tatăl fostului președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a semnat acte în care avea triplă calitate. Unul dintre aceste acte, așa cum se poate vedea în FACSIMILUL alăturat, a fost emis, la data de 24 noiembrie 2021, de către Primăria Orașului Băile Govora, iar în el scrie: „Comisia Locală pentru restituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor orașului Băile Govora, prin președintele Comisiei locale de fond funciar MATEESCU MIHAI, depune alăturat documentația întocmită în vederea scrierii Titlului de Proprietate pentru MATEESCU MIHAI (urmează datele personale – n.red.) pentru terenul situat în orașul Băile Govora, punctul «Parc», în suprafață de 240 m.p., în temeiul art. 40 alin 4 din Legea nr. 7/1996, art. 233 și 234 alin 2, din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700. Semnează primarul MIHAI MATEESCU”.

Încă un proces-verbal și o adeverință

În aceeași zi, a fost eliberat și un proces-verbal, în care se arată că „reprezentanții Primăriei și Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar din cadrul Orașului Băile Govora, analizând situația juridică a imobilului din Punctul Parc, în suprafață de 240 m.p. al numitului MATEESCU MIHAI (…), am constatat că între acesta și vecinii săi nu sunt niciun fel de litigii, în fapt sau în drept, ori la vreo instanță de judecată, privind un litigiu care să aibă ca obiect revendicare teren, grănțuire sau tulburare de posesie. Drept pentru care am întocmit și semnat prezentul proces-verbal, care va fi folosit la PCPI Vâlcea și la Instituția Prefectului Județului Vâlcea, în vederea emiterii Titlului de Proprietate pentru numitul MATEESCU MIHAI”. Procesul-verbal este semnat de… primarul Mihai Mateescu, de secretarul primăriei, de consilierul Registrului agricol și de un consilier juridic.

Cu o zi înainte, pe 23 noiembrie 2021, a fost emisă de către primarul Mihai Mateescu o adeverință, conform căreia „se admite, prin prezenta, că domnul MATEESCU MIHAI (…) figurează înscris în Registrul agricol al Orașului Băile Govora cu teren în suprafață de 240 m.p. curți-construcții”.

Bănuind o funcționară că „face sesizări”, tatăl a trecut la amenințări, iar fiul a ademenit-o cu o leafă mai bună

Bogdan Mateescu, fiul primarului Mihai Mateescu, a mai făcut, în urmă cu câțiva ani, obiectul unui dosar instrumentat de SIIJ, care avea legătură, de asemenea, cu activitățile tatălui său, edil în Băile Govora. Acest lucru nu l-a oprit să ocupe chiar funcția de președinte al CSM. Însă, în acest dosar, fiul pare să se fi implicat nemijlocit în încercarea de a opri eventuale denunțuri sau sesizări care să-l privească pe tatăl său.

Primarul Mihai Mateescu o suspiciona pe o funcționară din primăria pe care o conduce că s-ar afla în spatele sesizărilor făcute la parchet, legate de această afacere cu terenul din parc. Antena 3 CNN a prezentat, în exclusivitate, o serie de amenințări ale primarului la adresa respectivei angajate: „Am strâns documentele și o să vezi… starea civilă și tot, ca să fac acțiune la Parchet împotriva ta și a lui Cosmin, ca să știi. N-am făcut-o că mi se înmoaie inima. Ba, mai mult, am un raport, adică două rapoarte, făcute de domnul secretar, care constituie muniție. MUNIȚIE! Și fii atentă, bă, ți-am spus: nu le-am dat curs! Am zis că nu mi se pare normal. Că ea, e unde e ea, în arealul ei, e treaba ei, mă gândesc la copii. Copii pe care i-am iubit și îi iubesc, cu cea mai mare sinceritate. Da, n-am dat curs. Dar alte lucruri s-au strâns! Eu și-am spus: mie să-mi spui clar ce ai de gând să faci! Dacă vom continua… dar pe coordonatele pe care le impun eu, nu altcineva, da? Pentru că trebuie să vorbim, pecuniară sau cine știe ce se va întâmpla cu ce ai făcut! Eu îți spun că nu e în regulă ce s-a întâmplat, eu am niște documente care te incriminează, Mari… e vorba de aceea, de… sărbătorile astea. Te incriminează. Eu pot să spun, le-am strâns acolo, pot să dau drumul, pot să nu dau drumul!”.

O altă înregistrare prezentată la „Exces de Putere” îl prezintă chiar pe judecătorul Bogdan Mateescu (FOTO), într-un dialog halucinant cu aceeași funcționară: