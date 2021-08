Casa de Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe, furată bilingv a doua oară

O clădire impozantă, aflată în mijlocul orașului Sfântu Gheorghe, s-a transformat într-o ruină. A devenit un adevărat focar de infecție în jurul căruia, odată cu lăsarea serii, își fac veacul tot felul de persoane dubioase. Este vorba despre Casa de Cultură a Sindicatelor, o clădire din patrimoniul Uniunii Generale a Sindicatelor din România (UGSR). La fel ca o mare parte a zestrei sindicale, care după 1989 a fost preluată ilegal de către noii lideri ai mișcării în frunte cu Victor Ciorbea, și această clădire a fost distrusă de incapacitatea managerială a celor care și-au arogat, cu de la sine putere, dreptul de proprietar. Acum, primarul Antal Arpad vrea să o treacă în proprietatea primăriei și cere ca Guvernul să reglementeze problema patrimoniului sindical, ignorând însă că această clădire are un proprietar, chiar dacă el nu și-a putut exercita drepturile, iar Executivul nu poate decide asupra unor bunuri care nu aparțin domeniului public. Conform declarațiilor sale publice, primarul Antal consideră că UGSR nu mai există, clădirea nu mai are un proprietar, așa că poate fi înhățată de primărie.

Consiliul local al Primăriei Sfântu Gheorghe a adoptat pe 29 iulie o hotărâre prin care își asumă oficial că în cazul în care va primi în administrare Casa de Cultură a Sindicatelor, în șapte ani o va reabilita și repune în circuitul cultural. O inițiativă lăudabilă din partea primăriei, doar că, în esență, ea ascunde un al doilea jaf. Clădirea aparține de drept Uniunii Generale a Sindicatelor din România (UGSR), organizație care nu a fost desființată, neexistând nicio decizie judecătorească în acest sens. Mai mult, într-o rezoluţie DNA din anul 2011, care poartă semnătura procurorului Claudia Roşu, concluzia era clară: „UGSR există, nu a fost desfiinţată (niciodată), are un patrimoniu propriu, de care a fost deposedată fraudulos”. Am încercat să aflăm părerea primarului Antal în legătură cu proprietatea asupra clădirii sindicatelor din oraș, dar și de ce crede că Guvernul poate reglementa situația juridică a unor bunuri private, dar până la ora închiderii ediției, acesta nu ne-a contactat pentru a-și spune punctul de vedere, deși i-am solicitat acest lucru.

Clădirea Casei de Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe este dezafectată de mai mulți ani, iar ANAF i-a blocat conturile pentru neplata taxelor și impozitelor locale. Cei care au administrat clădirea au închiriat-o de-a lungul anilor, dar în buzunarele cui au ajuns banii din chirii nimeni nu mai poate spune.

Documentele care atestă dreptul de proprietate, pe masa primarului, dar ignorate

Recenta decizie a reprezentanților Consiliului Local Sfântu Gheorghe vine după ce în urmă cu câteva luni președintele CGM-UGSR, Dragoș Frumosu, s-a întâlnit cu primarul Antal Arpad pentru a-i explica situația juridică a clădirii. „În urma acestei întâlniri, care a avut loc în biroul primarului și în prezența șefei Direcției patrimoniu din primărie, am convenit să le transmit toate documentele care atestă dreptul CGM-UGSR asupra acestei clădiri. Le-am trimis foarte multe documente în acest sens, dar nu am mai primit niciun răspuns. Pur și simplu, primarul a decis să ne ignore, iar acum ne trezim că a început demersurile pentru preluarea clădirii, deși ea are un proprietar, ce-i drept unul care este împiedicat să-și exercite atribuțiile”, ne-a declarat Dragoș Frumosu. Pe de altă parte, acesta spune că, prin demersul său, primarul încearcă să pună mâna pe un bun care nu aparține statului român, iar acest lucru îi va aduce, mai devreme sau mai târziu, prejudicii materiale și de imagine.

Se cere desființarea actelor prin care a fost preluată averea sindicală în 1990

Pe de altă parte, primarul Antal și consilierii locali din Sfântu Gheorghe ignoră sau nu știu (dar tot nu este o scuză) că la Judecătoria Constanţa a fost deschis un dosar prin care procurorii cer desfiinţarea actelor prin care imensul patrimoniu al UGSR a fost preluat de confederaţiile sindicale înfiinţate după 1990. Răspunsurile date de foștii și actualii lideri sindicali în cadrul audierilor făcute de procurori în acest caz au arătat clar că preluarea patrimoniul s-a făcut având la bază doar voința lor, mai bine zis bunul lor plac, lipsind orice temei juridic. De exemplu, Victor Ciorbea declara în fața procurorilor că i-a venit ideea preluării patrimoniului după ce: „Pe data de 25.12.1989 am ascultat un comunicat de presă prin care la TVR se anunţa că UGSR, ca structură sindicală, s-a dizolvat”. Deşi a recunoscut că nu exista nicio prevedere legală care să-i permită preluarea averii UGSR, în afara articolului 26 din Statutul CNSLR, prin care confederația sindicală se autointitula succesorul unic al UGSR, Victor Ciorbea susţinea în declaraţia sa, dată în fața procurorilor, că pentru el UGSR încetase să existe. Pur și simplu, voința sindicalistului Ciorbea a ținut loc de lege.

I-am propus primarului și o colaborare, având în vedere că în Cartea Funciară apare proprietar UGSR, iar noi avem o sentință definitivă care atestă existența UGSR. Situația clădirii Casei de Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe este doar un exemplu care demonstrează jaful făcut de confederațiile sindicale începând cu 1990 în ceea ce privește patrimoniul sindical, iar autorii acestui dezastru sunt Victor Ciorbea, Miron Mitrea, Bogdan Hossu, Dumitru Costin și alții.

Dragoș Frumosu, președintele CGM-UGSR

„UGSR nu mai există! Problema Caselor de Cultură a Sindicatelor este exact o problemă juridică, pentru că aceste Case de Cultură au fost construite, la vremea respectivă, de comunitățile locale și din banii salariaților și, juridic, au ajuns la Sindicate. Acel sindicat comunist a fost desființat în 1989. După aceea au fost formate diferite sindicate care s-au autodeclarat continuatorii acelui sindicat, dar nu există o decizie juridică care să spună despre sindicatele actuale, nici despre Federația Sindicatelor, nici despre vreun sindicat aparte, că este continuatorul din punct de vedere legal și juridic al acelui sindicat, deci că și patrimoniul sindicatului comunist ar putea fi al lor.

Antal Arpad, primarul orașului Sfântu Gheorghe (conferință de presă, februarie 2020, Mesagerul de Covasna)

În fapt însă, după 1990, odată cu înfiinţarea confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, organizaţiile sindicale similare UGSR au preluat spre administrare patrimoniul fostului UGSR. Mai mult, acestea s-au comportat ca un adevărat proprietar, prevăzând în statutele lor că sunt continuatorul de drept al UGSR.

Bogdan Hossu, preşedintele Cartel ALFA, 2003

Ce ar mai trebui să știe edilul din Sf. Gheorghe

În iulie 2020, Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia se întorcea la proprietarul său de drept, Confederaţia Generală a Muncii-Uniunea Generală a Sindicatelor din România (CGM-UGSR) la 30 de ani de la preluarea abuzivă de către Confederaţiile Sindicale CNSLR-Frăţia, CARTEL ALFA, BNS şi CSDR. Decizia aparţinea Tribunalului Alba Iulia, care a hotărât astfel să menţină decizia Judecătoriei Alba Iulia de la sfârşitul anului 2019. Subtilizată imediat după 1990 de către CNSLR, organizație condusă la acea vreme de Victor Ciorbea, clădirea a fost o importantă sursă de bani în anii care au urmat pentru liderii locali și de la centru ai acestei confederații sindicale. Clădirea este şi astăzi funcţională, dar, în lipsa investiţiilor, ea s-a deteriorat. La fel s-a întâmplat și cu clădirea Casei de Cultură din Bistrița. Ea a intrat, prin furt, în proprietatea CNSLR Frăţia. La baza acestei fraude a stat Sentinţa nr. 782 pronunţată în Dosarul 732/1990 de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti care a conferit personalitatea juridică Confederației Sindicatelor din România, în temeiul căreia CNSLR-Frăţia s-a autodeclarat „succesorul universal al patrimoniului fostului U.G.S.R.”. În toamna anului 1994 deja se trecuse la vânzarea pe bucăți a acesteia de către preşedintele Uniunii Județene CNSLR Frăţia de la acea vreme. Acum câțiva ani însă, Curtea de Apel Bistriţa a emis o hotărâre definitivă, referitoare la dreptul de proprietate al CGM-UGSR asupra Casei de Cultură a Sindicatelor din Bistriţa. „Acordul dintre CNSLR, Cartel Alfa, BNS, CSDR de a administra în comun fostul patrimoniu al UGSR nu reprezintă un mod de dobândire a dreptului de proprietate”, se arăta în decizia instanţei bistriţene, stabilind astfel clar că aceste organizații sindicale nu sunt proprietarii clădirilor în care au funcționat casele de cultură.

Valoarea de piață, estimată la 4 mil. euro

Cam la atât apreciază agențiile imobiliare din orașul Sfântu Gheorghe consultate de cotidianul Jurnalul valoarea reală a acestei clădiri impozante care are o suprafață de circa 4.000 de metri pătrați de metri pătrați. Asta înseamnă o valoare de piață de circa 4 milioane de euro, asta în condițiile în care este vorba despre o clădire amplasată în centrul orașului, cu mare potențial economic, dar care astăzi se află într-o stare deplorabilă.