Cum se vede criza bugetară de la Primăria lui Fritz: Contract de demolări, de 6,5 milioane de euro

O afacere pe bani publici, anunțată de Primăria Municipiului Timișoara chiar de „Ziua Păcălelii”, adică pe 1 aprilie 2025, a devenit oficială, fiind parafată cu acte în regulă, chiar în timp ce Guvernul impune cel de-al doilea pachet al măsurilor de austeritate, iar edilul USR Dominic Fritz sprijină necesitatea acestor măsuri.

Însă, în timp ce primarul adoptă această poziție reformistă, instituția cheltuie 6,5 milioane de euro pentru servicii de demolare. Asta, în baza unui contract pe patru ani, încheiat la data de 20 august 2025, cu o companie abonată la banii publici ai majorității primăriilor din județul Timiș și care se ocupă cu de toate, de la demolări, la reabilitări de drumuri sau la construcția de piste pentru biciclete în mediul rural.

„Jurnalul” a dezvăluit, în această primăvară, că Primăria Municipiului Timișoara, la conducerea căreia se află edilul USR Dominic Fritz, a publicat, la data de 1 aprilie 2025, pe SEAP, un anunț de participare prin care a făcut cunoscută intenția de a încheia un acord-cadru în vederea prestării de lucrări de demolare și de eliberare a bunurilor rezultate din evacuări, demolări de imobile și alte construcții, manipulare, transport, neutralizare, depozitare și valorificare a deșeurilor de pe raza municipiului Timișoara. Conform documentației de achiziție, durata acestui acord-cadru este de patru ani, iar pentru încheierea afacerii, instituția condusă de Dominic Fritz a pus la bătaie un buget estimat la nu mai puțin decât la 32.500.000 de lei fără TVA, adică de 38.675.000 de lei cu TVA inclusă (7.892.857,14 euro).

Ei bine, afacerea a fost parafată, prin contractul nr. 2025-260 din data de 20 august 2025, adjudecat de către firma SC WBW Logistic SRL din Remetea Mare, pentru un preț final negociat de 26.229.960 de lei fără TVA, respectiv de 31.738.251,6 lei cu TVA inclusă (6.477.194,2 euro). La licitația deschisă organizată în vederea atribuirii acestui contract, au fost depuse 9 oferte, din care una a fost declarată inacceptabilă, șase au fost declarate neconforme, iar alte două au fost catalogate drept admisibile.

120.000 de tone de deșeuri

Conform documentației de atribuire, obiectul achiziției îl reprezintă execuția și recepția lucrărilor de demolare și eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolarea de imobile și a altor construcții, manișilarea, transportul, neutralizarea, depozitarea și valorificarea deșeurilor, „în scopul aducerii la îndeplinire a dispozițiilor primarului privind demolarea clădirilor aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, eliberarea domeniului public de construcții, chioșcuri, rulote, panouri publicitare, banere, terase sezoniere și orice alte obiecte de natură amplasate ilegal, prin desființare sau ridicare, precum și asigurarea bazei logistice în punerea în executare a sentințelor judecătorești având același obiect, precum și aducerea la standardele de funcționare, siguranță și exploatare a imobilelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara și a statului român, a infrastructurii din incinta lui”.

În același document sunt precizate și cantitățile de deșeuri rezultate din demolări care sunt vizate de instituția condusă de Dominic Fritz. Astfel, este vorba despre 120.000 de tone de materiale demolate, rezultate din lucrările de demolare imobile și a altor construcții, pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru, adică de 30.000 de tone demolate pe an. Mai departe, cantitatea totală a lucrărilor de evacuare este de 60.000 de tone pe patru ani, adică de 15.000 de tone pe an. De asemenea, vor fi manipulate, transportate, neutralizate și depozitate 48.000 de tone de deșeuri din demolări în patru ani, aducă 12.000 de tone pe an. În ceea ce privește cantitatea deșeurilor valorificate, aceasta se va ridica la 240.000 de kilograme pe întreaga perioadă a acordului-cadru, adică 60.000 de kilograme pe an.

Protecție de la poliție

Primăria Municipiului Timișoara arată că va solicita și va asigura protecție firmei care a câștigat acest acord-cadru, cu reprezentanți ai Poliției Locale, ai Inspectoratului General al Poliției Române, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, ai Serviciului de Ambulanță și ai Pompierilor, „în funcție de complexitatea construcției, de gradul de periculozitate, de manifestările proprietarului construcției ilegale și de impactul social”.

De altfel, Dominic Fritz s-a apucat de demolat, încă de acum doi ani, cu precădere în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din vara anului trecut. Spre exemplu, în 2023, Fritz a semnat mai multe dispoziții de primar de demolare a unor restaurante și cluburi amplasate pe malul râului Bega. Printre acestea, s-a numărat și Terasa Boss – Clubul Sportiv Banatul. Dispoziția primarulu USR a fost satacată în instanță de către companiile M-Box Security Serv SRL și Adria SRL. Inițial, la 7 iunie 2024, procesul a pierdut de reclamante la Tribunalul Timiș, însă, la data de 30 decembrie 2024, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul celor două reclamante și a anulat decizia de demolare. Judecătorii au anulat Dispoziția nr. 716/26 aprilie 2023, emisă de către primarul Dominic Fritz, iar sentința este definitivă.

În septembrie 2024, primăria lui Fritz a trecut la demolarea unor construcții din zona Pieței 700. Este vorba despre locații închiriate de mai mulți comercianți de la o companie pe nume Aura SRL.

Furnizorul, bun la orice. Contracte pe bandă rulantă cu UAT-urile din județ

Potrivit informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC WBW Logistic SRL, compania care și-a adjudecat acest contract scos la mezat de către Primăria Municipiului Timișoara, are sediul în Remetea Mare și este patronată și administrată de un anume Ion Bojinescu Rostescu. Numele este identic cu al unui fost polițist din cadrul IPJ Timiș.

Compania în cauză figurează în baza de date a Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice ca parte la 26 de contracte atribuite, în perioada 2020 – 2025, de către mai multe autorități publice locale de pe raza județului Timiș. Valoarea totală cumulată a acestor contracte se ridică la 114.903.974,06 lei fără TVA, respectiv la 137.818.249,1 lei cu TVA inclusă.

Autoritățile care au încheiat cu această firmă contractele respective sunt Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timișoara, SNTFC CFR Călători SA, Primăria Comunei Jebel, Primăria Comunei Valcani, Primăria Comunei Lovrin, Primăria Comunei Tomnatic, Primăria Comunei Moșnița, Primăria Comunei Iecea Mare, Primăria Comunei Voiteg, Primăria Comunei Jamu Mare, Primăria Comunei Giroc, Primăria Comunei Balint, Primăria Comunei Eftimie Murgu, Primăria Comunei Remetea Mare și Primăria Comunei Saravale.

Pentru toate aceste UAT-uri, SC WBW Logistic SRL a prestat servicii de furnizare balast și nisip, servicii de evacuare a deșeurilor provenite din demolări, demolarea Reviziei de locomotivă cu dormitor, modernizarea unor drumuri de interes local (străzi rurale și drumuri vicinale), realizarea de piste pentru biciclete, construirea unor centre de colectare a deșeurilor, precum și amenajarea unei centuri de Vest (în cazul contractului parafat cu Primăria Comunei Giroc).