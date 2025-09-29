Cartea de identitate electronică, păzită cu SUV-ul

Direcția Generală de Protecție Internă a achiziționat, săptămâna trecută, un autoturism SUV 4X4, dotat cu echipamente de comunicații prin satelit și dispozitive de investigare a incidentelor cibernetice, cu ajutorul cărora își propune să asigure „creșterea atractivității utilizării cărții de identitate electronică și a accesării serviciilor publice electronice oferite de MAI”. Afacerea costă 250.000 de euro și a fost adjudecată de o companie abonată la contracte grele cu statul. Firma în cauză, care, de altfel, a fost și unica entitate care s-a arătat interesată să participle la această licitație, a mai încheiat cu serviciul secret al Internelor, între 2021 și 2024, contracte a căror valoare se ridică la peste 80 de milioane de lei fără TVA.

La data de 30 iunie 2025, Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI), celebrul serviciu secret al Ministerului Afacerilor Interne, a făcut public, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), faptul că intenționează să achiziționeze un laborator de investigare a incidentelor cibernetice.

În anunțul respectiv, DGPI precizează că este beneficiara unui proiect aflat în derulare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit „Sistem de Alertă Timpurie – SAT”, iar pentru implementarea acestui proiect, serviciul de informații în cauză vizează „asigurarea unui nivel ridicat de încredere și siguranță pentru creșterea atractivității utilizării cărții electronice de identitate (CEI) și accesării serviciilor publice electronice aferente”.

Concret, Sistemul de Alertă Timpurie reprezintă, conform sursei citate, soluția de securitate optimă pentru asigurarea exploatării sistemelor utilizate în emiterea și punerea în circulație a cărții de identitate electronice, precum și pentru utilizarea, în mod neîntrerupt și în condiții de siguranță, a serviciilor electronice furnizate de MAI. „În acest fel, se vor crea premisele realizării în mod autorizat a colectării, procesării, validării și evaluării integrate a datelor și informațiilor multisursă pentru anticiparea, detectarea, prevenirea și contracararea amenințărilor de securitate, tehnice și non-tehnice, asociate cu emiterea și utilizarea cărților electronice de identitate”, se arată în documentația de atribuire. De asemenea, se specifică faptul că acest proiect este finanțat prin PNRR – Componenta 7 – Transformarea Digitală, Investiția 8 – Cartea electronică de identitate și semnătura digitală, Jalonul 174 – „Punerea în aplicare a normelor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronică”.

Proiecte anterioare de succes vs limitările tehnice ale MAI

Conform DGPI, „având în vedere evoluția amenințărilor cibernetice în contextul dezvoltării fără precedent a domeniului tehnologiei informațiilor, a limitărilor tehnice ale controalelor de securitate instalate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne prin proiectele anterioare implementate cu succes, a numărului copleșitor de agresiuni cibernetice manifestate în contextul actual de securitate, este necesară dezvoltarea unor instrumente de prevenire, detectare și contracarare a amenințărilor cibernetice, care să conducă la creșterea nivelului de securitate în infrastructurile cibernetice ale MAI”.

În documentația de atribuire se precizează că scopul achiziției este obținerea rezultatului prevăzut în obiectivul de extindere a sistemului de apărare și securitate cibernetică al MAI, „prin dezvoltarea unor capacități tehnice de prevenire, detectare, monitorizare și analiză a evenimentelor de securitate, interoperabile cu CERT-INT, în vederea corelării alertelor cu amenințările cibernetice și optimizarea acțiunilor de anticipare, prevenție și răspuns imediat în cazul apariției unor incidente cibernetice, respectiv achiziția laboratorului mobil de investigare a incidentelor cibernetice”.

Firma de casă, din nou câștigătoare

Contractul de achiziție are o durată de 8 luni, iar pentru finanțarea lui, DGPI a pus la bătaie un buget estimat inițial la 1.006.200 de lei fără TVA, respectiv de 1.217.502 lei cu tot cu TVA. Afacerea a făcut obiectul unei licitații deschise, procedură la care autoritatea contractantă a primit o singură ofertă. Așa stând lucrurile, la data de 24 septembrie 2025, DGPI a încheiat cu SC Dendrio Innovations SRL contractul nr. NS238914/2025, la o valoare finală negociată de 1.005.700 de lei fără TVA, respectiv de 1.216.897 de lei cu TVA inclusă (248.396,33 de euro).

Conform informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania care și-a adjudecat acest contract, SC Dendrio Innovations SRL, a fost înființată și a funcționat, până anul trecut, sub denumirea de SC Dataware Consulting SRL. În 2011, la momentul fondării, firma avea drept asociați pe Cătălin Cristian Georgescu și pe Constantin Adrian Savu. Anul acesta, firma are un asociat unic, respectiv pe SC Dendrio Solutions SRL.

SC Dendrio Solutions SRL este deținută, la rândul ei, de trei asociați: SC Bittnet Systems SA (cu 96,501% din capitalul social), Constantin Adrian Savu și Cătălin Cristian Georgescu (ambii cu câte 1,7495% din capitalul social”.

SC Dendrio Innovations SRL (ex-SC Dataware Consulting SRL) a mai avut în derulare cu DGPI 8 contracte a căror valoare se ridică la 80,5 milioane de lei fără TVA. Aceste contracte au fost parafate la 17 septembrie, 16 noiembrie, 26 noiembrie și 3 decembrie 2021, la 7 noiembrie 2022, la 2 martie și 1 noiembrie 2024, precum și între 21 și 27 august 2024. Contractele au vizat furnizarea de licențe și pachete software, a unui subsistem de detectare și contracarare a amenințărilor cibernetice, a unui soft de colectare, dar și furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor echipamente server și de stocare.

Fosta SC Dataware Consulting SRL s-a dovedit drept un client fidel al contractelor instituțiilor de forță ale statului, printre care regăsim MAI, Poliția de Frontieră, Jandarmeria, SRI sau DNA. De asemenea, compania a fost contractată, în mai multe rânduri, chiar de Secretariatul General al Guvernului.

Laborator pe 4 roți, cu motor pe benzină, de 3.000 de centimetri cubi

Laboratorul achiziționat, la 24 septembrie 2025, de către DGPI de la SC Dendiro Innovations SRL constă într-un autovehicul SUV 4X4, cu 4 uși laterale și hayon, care să permită transportul resurselor și funcționarea tehnologiilor necesare derulării investigațiilor cibernetice și care oferă echipelor de intervenție accesul rapid la informațiile critice.

Vehiculul are norma de poluare EURO 6, un motor cu capacitatea de 2.990 cmc și puterea de 250 Kw, cu tracțiune 4X4 permanentă și alimentat cu benzină. Acesta este dotat cu trusă de dispozitive write/block, cu patru dispozitive de stocare de tip SSD cu capacitatea de 4 GB, o licență software „live forensics” și o soluție hardware de captură și analiză a traficului de rețea.

Alte dotări sunt reprezentate de un echipament special hardware portabil utilizat pentru colectarea, stocarea și analizarea traficului de rețea de la nivelul unei infrastructuri IT&C care are încorporat și un sistem de stocare, un echipament tip Terminal Acces Point de rețea, o stație pentru analiză forensic portabilă, un sistem de comunicații prin satelit și un echipament Firewall.