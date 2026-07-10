Afaceri în familia Băsescu: Firma trece, duba rămâne

Afacerea înființată de Ioana Băsescu, fata cea mare a lui Traian Băsescu, a fost închisă de avocatul Radu Petru Pricop, ginerele fostului președinte, la relativ scurt timp după ce soția sa i-a transferat toate părțile sociale. Este vorba despre compania fondată de Ioana Băsescu în anul 2007, care se ocupa cu consultanță fiscală și pentru afaceri și management, transformată, după intrarea ca asociat a lui Radu Pricop, în firmă de leasing și închirieri de mașini. Anul trecut, fata cea mare a lui Băsescu a ieșit cu totul din firmă, afacerea rămânând, în integralitate, în posesia lui Pricop. Anul acesta, el a decis dizolvarea și lichidarea societății, precum și preluarea, pe numele său, a activelor: un motociclu Yamaha, o mașină Mercedes Benz V300 și un skijet Spark.

Avocatul Radu Petru Pricop, ginerele lui Traian Băsescu, a închis, recent, firma pe care a fondat-o și pe care a patronat-o, începând cu anul 2007, Ioana Băsescu, fata cea mare a fostului președinte al României.

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Conform unei încheieri publicate recent de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în data de 26 februarie 2026, asociatul unic al SC Business & Recreational Logistics SRL București, Radu Petru Pricop, a adoptat Hotărârea nr. 1/2026 a societății, prin care a dispus dizolvarea și lichidarea companiei, fără numirea unui lichidator, conform prevederilor articolelor 227 alineat 1, litera „d” și 235 din Legea nr. 31/1990.

Conform acestor două articole din legea societăților comerciale, o societate se dizolvă prin hotărârea adunării generale a asociaților, în societățile cu răspundere limitată, iar asociații pot decide, odată cu dizolvarea, și modul de lichidare a patrimoniului societății.

Concret, prin vot (în cazul de față nu a fost nevoie, deoarece era un singur asociat), se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite.

Active pe roți

În acest sens, Radu Petru Pricop a decis că activele rămase în SC Business & Recreational Logistics SRL vor fi transmise către el însuși, în calitate de unic asociat al firmei în cauză, precizând că societatea nu are datorii, dar și că există active de repartizat ca urmare a dizolvării și lichidării simultane a acestei firme.

Aceste active reprezintă o motocicletă, o mașină și un skijet. Mai exact, este vorba despre un motociclu L3e, marca Yamaha, de culoare neagră, fabricat în anul 2023. L3e face parte din categoria motocicletelor pe două roți, dotată cu motor cu ardere internă sau electric, care poate să dezvolte viteze de peste 45 de kilometri pe oră și având o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi. Conform site-urilor de specialitate, un astfel de motociclu se vinde cu peste 30.000 de lei.

Al doilea activ care a fost preluat de ginerele lui Traian Băsescu din firma înființată de Ioana Băsescu este un autoturism M1, marca Mercedes Benz V300, de culoare Obsidion Black Metalic, fabricat în anul 2024. O astfel de mașină se vindea, la acel moment, de nouă, cu 95.000 de euro.

Al treilea și ultimul activ în discuție constă într-un skijet Spark 1UP Trixx 90 Vapor Blue, de culoare Neon Yellow MY24. Și acest vehicul nautic se poate cumpăra cu 14.000 de lei.

De la contabilitate la tranzacții motorizate

Compania dizolvată și lichidată, anul acesta, de soțul Ioanei Băsescu, SC Business & Recreational Logistics SRL, a fost înființată, la data de 25 octombrie 2007, sub denumirea de SC Creative Business Point SRL, cu Ioana Băsescu unic acționar. Firma se ocupa, la acel moment, cu activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de piață și de sondaj, precum și de consultanță pentru afaceri și management. Fata cea mare a lui Traian Băsescu a împrumutat, în septembrie 2017, această firmă cu suma de 404.330 de lei, sumă pe care, ulterior, a constituit-o ca aport la majorarea capitalului social.

În data de 25 august 2020, Ioana Băsescu l-a cooptat ca asociat în companie pe propriul soț, Radu Petru Pricop, căruia i-a cedat inițial un pachet de 0,0248% din părțile sociale. Tot atunci a fost schimbat și numele firmei. Odată cu intrarea în firmă a avocatului Pricop, societatea și-a schimbat numele în SC Business & Recreational Logistics SRL și a primit numeroase obiecte secundare de activitate, cum ar fi comerțul cu autovehicule, întreținerea și repararea autovehiculelor, comerțul cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule, întreținerea și repararea motocicletelor, intermedierea în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane, transporturi rutiere de călători și de mărfuri, la care se adaugă activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare, dar și activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă.

Soțul a devenit acționar unic anul trecut

Mai departe, la data de 7 iunie 2022, partea lui Radu Petru Pricop a ajuns la 49,9988% din capitalul social. Asta, după ce Ioana Băsescu i-a mai cedat soțului său alte 20.221 de părți sociale, în valoare de 202.210 lei, astfel încât, la acel moment, fiica lui „Petrov” a mai rămas cu un aport de 50,0012% din capitalul social.

La data de 20 mai 2025, Ioana Băsescu a decis să-i cedeze lui Radu Petru Pricop toate părțile sociale ale firmei, pentru 202.310 lei, și a părăsit structura acționariatului. Astfel, Radu Petru Pricop a devenit asociatul unic al firmei. Cu acest prilej, el a schimbat și obiectul principal de activitate al societății în „activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare. Pentru ca, la 26 februarie 2026, să dizolve și să lichideze firma și să-i preia activele pe persoană fizică.

A preluat-o cu pierderi, a adus-o pe profit și a închis-o

De remarcat este faptul că din 2019 până în 2024 firma fiicei și a ginerelui lui Traian Băsescu a înregistrat cifre de afaceri totale de 563.194 de lei și a încasat venituri totale de 3.214.463 de lei. A cheltuit, în total, 2.786.726 de lei și a înregistrat, mai ales în perioada în care compania era controlată majoritar de Ioana Băsescu, pierderi de 98.995 de lei. Odată cu intrarea în companie a lui Radu Petru Pricop, societatea a înregistrat profituri în valoare totală netă de 468.058 de lei. Adică aproximativ cât valoarea capitalului social.

În anul fiscal 2025, SC Business & Recreational Logistics SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 178.600 de lei și un profit net de 82.100 de lei. În toată această perioadă, societatea a funcționat cu un singur salariat, conform datelor de la Ministerul Finanțelor.