Guvernul Bolojan, plin de miniștri „fugiți” din Parlament. Câte legi au dat de când au fost aleși

15 membri ai actualului Executiv, în frunte cu Ilie Bolojan, dar și cu patru dintre cei cinci vicepremieri, au și calitatea de parlamentari aleși la scrutinul din data de 1 decembrie 2024. Din această calitate, activitatea lor ca senatori sau deputați ar fi trebuit să se regăsească în proiecte de lege sau de hotărâri ale Parlamentului inițiate de acești reprezentanți ai partidelor care fac parte din Executiv. Însă regula din teorie nu este întotdeauna ceea ce se regăsește, concret, în „teren”. Capul Guvernului, care a condus, imediat după alegerile parlamentare de la finalul anului trecut, Senatul, ca președinte, Ilie Bolojan, nu a inițiat nici măcar un singur proiect de lege din calitatea de parlamentar în această legislatură. În aceeași situație se află și ministrul Dezvoltării Regionale, Cseke Attila, de la UDMR. Vicepremierul UDMR fără portofoliu, Tanczos Barna, figurează în caseta sa de senator cu două proiecte de lege inițiate, însă, în realitate, niciunul nu este al său.

Ilie Bolojan, ales senator de Bihor din partea PNL la scrutinul general din data de 1 decembrie 2024, a ocupat, prin votul colegilor său parlamentari, până în luna februarie a acestui an, și funcția de președinte al Senatului României. După care, până la finalul lunii mai, a deținut calitatea de președinte interimar al României, ca urmare a demisiei lui Klaus Iohannis. După instalarea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan a revenit în poziția de senator, iar în luna iulie, a fost validat în funcția de prim-ministru. Bolojan este, însă, senator al României în funcție, ceea ce îi conferă atât dreptul, cât și obligația de a participa la lucrările Parlamentului. Iar printre aceste drepturi și obligații, se regăsește și acela al inițierii de proiecte de lege sau de propuneri legislative.

În actuala legislatură, senatorul Ilie Bolojan nu a inițiat niciun astfel de demers, în ciuda faptului că nu doar că este senator, ci este și președintele Partidului Național Liberal, al cărui grup parlamentar din Senat este al treilea ca număr.

Tot ca membru al Guvernului Bolojan îl regăsim, în funcția de vicepremier fără portofoliu, pe senatorul UDMR Tanczos Barna. Conform fișei sale parlamentare, acesta figurează, în această legislatură, cu două propuneri legislative inițiate ca parlamentar. În relitate, niciunul dintre aceste proiecte de lege nu-i aparține, ci doar a semnat ca susținător. Este vorba despre un proiect de lege inițiat de parlamentarii Raluca Turcan, Ciprian Pandea, Răzvan Cadar și Dumitru Țiplea, pe de o parte, respectiv despre un alt proiect de lege inițiat de către deputata neafiliată Aurora Tăsica Simu.

Reformatorul administrației locale a uitat că este și senator

Unul dintre cei mai importanți miniștri din actualul Guvern este cel al Dezvoltării Regionale și Administrației, Cseke Attila. Acesta are calitatea de senator UDMR în Parlamentul României. Însă, ca și Ilie Bolojan, Cseke Attila nu figurează cu niciun proiect de lege depus sau inițiat, ca parlamentar, în actuala legislatură. Ministerul lui Cseke Attila este implicat în controversatul pachet al „reformei” administrației publice locale, senatorul fiind, probabil, prea ocupat să „suplinească” Parlamentul prin OUG-uri și proiecte de lege ale Guvernului și, din acest motiv, nu are timp să-și exercite drepturile și îndatoririle de membru al Legislativului.

Spre deosebire de Cseke Attila, vicepremierul liberal Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne și senator în Parlamentul României, figurează ca inițiator al unui singur proiect de lege în actuala legislatură. Este vorba despre o lege inițiată împreună cu fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, și cu liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților, Varujan Pambuccian, privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Problema acestei legi este că, pe 20 august 2025, a fost respinsă definitiv de către Senatul României, tocmai pentru că Guvernul Bolojan a venit, ulterior, să-și angajeze răspunderea pe o nouă lege cu același obiect și care a căzut la Curtea Constituțională.

Vicepremierii de la PSD și USR stau puțin mai bine

Un alt vicepremier fără portofoliu care are și calitatea de parlamentar este deputatul PSD Marian Neacșu. În actuala legislatură, Neacșu figurează ca inițiator a șase proiecte de lege. Însă doar două sunt, într-adevăr, inițiate în mod concret de către el. Mai exact, a inițiat, alături de alți 34 de parlamentari de la PSD, PNL și Minorități, un proiect de lege privind înființarea Institutului de Formare în Sectorul Public. Această lege a fost depusă chiar de două ori la Parlament, deoarece, prima dată, în privința ei s-a decis încetarea procedurii legislative. A doua variantă se află și în acest moment în procedură de dezbatere, la comisii.

Celelalte inițiative legislative care figurează în dreptul vicepremierului deputat Marian Neacșu sunt proiecte pentru care acesta a semnat doar ca susținător.

Colegul de Cameră și de Guvern al lui Marian Neacșu, vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, este, la rândul său, deputat, dar din partea USR, în Parlamentul României. În caseta sa de parlamentar, acesta figurează cu trei inițiative legislative, însă, în realitate, doar două sunt și ale sale. Concret, el a inițiat împreună cu deputații USR Stelian Ion, Diana Buzoianu și Daniel Codruț Blaga un proiect de lege privind responsabilitatea contractuală și răspunderea financiară în antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate cu dezvoltatori imobiliari. Legea a fost respinsă de Senat și se află pe masa Camerei Deputaților. De asemenea, Moșteanu a semnat ca inițiator, alături de Kelemen Hunor, Sebastian Burduja, Augustin Hagiu și Molnar Andrei, un proiect de lege privind modificarea OUG 195.2002 privind circulația pe drumurile publice. Este vorba despre legea care permite motocicletelor și mopedelor să se strecoare printre coloanele de mașini oprite la semafor.

Ministrele progresiste și-au „umflat” lista cu proiecte inițiate

Cele mai mari discrepanțe între numărul inițiativelor legislative trecute în caseta de parlamentar și numărul real al proiectelor de lege inițiate au legătură cu cele două ministre USR, Diana Buzoianu și Oana Țoiu, dar și cu ministrul Transporturilor de la PSD, Ciprian Șerban.

Mai exact, ministra Mediului, deputata USR Diana Buzoianu, figurează ca inițiator a 30 de proiecte de lege în actuala legislatură, în realitate, ea a inițiat doar patru. Diana Buzoianu a inițiat, împreună cu Ionuț Moșteanu, Stelian Ion și Daniel Codruț Blaga, proiectul de lege privind responsabilitatea contractuală și răspunderea financiară în antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate cu dezvoltatori imobiliari. De asemenea, a inițiat, împreună cu alți 8 parlamentari, proiectul de lege pentru completarea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, iar împreună cu deputații PSD Florin Manole și Gabriela Ene, a inițiat proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal și a Legii audiovizualului. Totodată, Diana Buzoianu a mai inițiat, împreună cu 6 parlamentari, proiectul de lege privind completarea OUG 59.2000 privind Statutul personalului silvic.

Deputata USR Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe în Cabinetul Bolojan, figurează cu 20 de inițiative legislative în actuala legislatură, însă, în realitate, numărul acestora este de trei. Țoiu a inițiat, împreună cu deputații USR Alin Stoica și Paul Dimitriu, un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 370/2004 privind alegerea președintelui României. Apoi, a mai inițiat proiectul de lege privind completarea OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT-urile sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară. Tot Oana Țoiu a mai inițiat și proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Administrativ.

Șeful Transporturilor, preocupat de profesia de dietetician

În ceea ce-l privește pe ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, acesta figurează, în această legislatură, în calitate de deputat PSD, cu 17 proiecte de lege inițiate. Însă, în realitate, cele scrise sau la scrierea cărora a participat efectiv sunt doar șase.

Este vorba despre un proiect de lege privind modificarea și completarea Statutului deputaților și senatorilor, despre un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România sau despre încă un proiect de lege pentru modificarea și completarea Statutului deputaților și senatorilor.

De asemenea, Ciprian Șerban a mai inițiat, împreună cu trei deputați, un proiect de lege pentru completarea OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă. Mai mult, a inițiat un proiect de lege pentru modificarea OUG 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, precum și un proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaților.

Miniștrii social-democrați au câte două proiecte de lege depuse ca deputați

Ministrul USR al Economiei, Digitalizării și Mediului de Afaceri, Radu Miruță, figurează în caseta sa de deputat USR ales în Parlamentul României cu 9 proiecte de lege inițiate în actuala legislatură, însă opt dintre acestea aparțin altor colegi parlamentari, Miruță semnând doar ca susținător.

Singurul proiect de lege la inițierea căruia a participat efectiv este cel care vizează limitarea propagării prin platforme online foarte mari a conținutului ilegal, care incită la ură sau care, pe teme majore de interes național, manipulează, prin utilizarea malițioasă a tehnologiei, cu scopul inducerii în eroare a opiniei publice. Proiectul a fost adoptat de către Camera Deputaților și se află în dezbaterea Senatului.

Lucrurile stau, în mare, în aceeași manieră și în ceea ce privește restul miniștrilor din Cabinetul Bolojan, care au și calitatea de parlamentar.

Astfel, ministrul PSD al Justiției, deputatul Radu Marinescu, are două proiecte de lege inițiate în actuala legislatură, ministrul PSD al Agriculturii, deputatul Florin Barbu, a inițiat două proiecte de lege, ministrul PSD al Muncii, deputatul Petre Florin Manole, a inițiat trei proiecte de lege, ministrul PSD al Energiei, deputatul Bogdan Gruia Ivan, a inițiat două proiecte de lege, iar ministrul PSD al Sănătății, deputatul Alexandru Rogobete, a inițiat două proiecte de lege.

