Ministrul Investițiilor Europene îl dă pe Bolojan pe mâna procurorilor lui Kovesi

Printre administrațiile vizate se află și Consiliul Județean Bihor, unde șef a fost Ilie Bolojan, actualul premier al României. În perioada în care conducea Consiliul Județean Bihor, el a inițiat procedura prin care județul urma să cumpere 25 de microbuze electrice pentru elevi, contract câștigat ulterior de firma aflată acum în centrul acuzațiilor de supraevaluare și favorizare.

Ce a scris ministrul Dragoș Pâslaru pe Facebook: „Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene. Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni.

Apelul de proiecte cu titlul «Microbuze electrice pentru elevi» a fost gândit pentru a sprijini comunitățile locale și pentru a oferi copiilor din mediul rural un transport sigur, modern și prietenos cu mediul. Din păcate, analiza documentațiilor transmise de consiliile județene arată că modul de implementare a fost neuniform și lipsit de o coordonare centralizată. În locul unui sistem integrat, cu achiziții centralizate și standarde unitare, fiecare județ a derulat proceduri separate, stabilind propriile caiete de sarcini, valori estimate și condiții de livrare. În total, au fost 74 de achiziții derulate individual de către 40 de județe. Această descentralizare, deși justificată de dorința de flexibilitate locală, a generat efecte absolut reprobabile: diferențe semnificative de preț între microbuze similare și lipsa unor justificări clare privind diferențele majore de cost. Au fost identificate situații în care același tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziționat, în județe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minim de 99.000 euro și un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferențele. Au fost recepționate echipamente în afara termenilor de livrare, diferențele de preț variind uneori și până la de trei ori mai mult față de prețul cel mai mic. Nu există justificări tehnice sau financiare care să acopere diferențele majore de cost. Diferența semnificativă de preț pentru microbuze similare ridică suspiciuni de înțelegere între firme (preț de cartel), prețul nereprezentând o imagine reală a prețurilor practicate pe piață”.

Printre administrațiile vizate se află și Consiliul Județean Bihor, unde șef în perioada în care s-a perfectat contractul de achiziție al microbuzelor electrice pentru școli era actualul premier, Ilie Bolojan. Pe 2 august 2024, Bolojan anunța pe Facebook că CJ Bihor deschide licitația pentru dotarea școlilor cu microbuze electrice, subliniind beneficiile pentru elevii din mediul rural. „Vom achiziționa 25 de microbuze, cu o valoare totală de peste 30 de milioane de lei. Termenul pentru depunerea ofertelor este 27 august 2024. (...) În perioada următoare vom lansa licitația pentru alte 22 de microbuze școlare electrice, printr-un proiect derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu finanțare guvernamentală. Din toamna anului viitor, elevii din județul Bihor vor avea condiții mai bune de navetă”, scria atunci Ilie Bolojan.

Microbuzele electrice, o afacere liberală

Firma care a fost beneficiară a contractelor de furnizare a microbuzelor electrice pentru mai multe administrații locale, inclusiv la Bihor, este Aveuro International SRL. Dezvăluirile din presă arătau că SC Avuero International SRL, patronată de Vlad Mircea Papuc, în calitate de asociat unic, fiul Rodicăi Mariana Papuc, lidera PNL Prahova, ex-membră a Consiliului Județean Prahova și o apropiată a ex-președintelui acestui CJ, Iulian Dumitrescu, „a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 de euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 de euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 de lei a costat la Braşov doar 743.000 de lei”. De asemenea, potrivit ziarului „Reporter de Iași”, Comisia Europeană estimase în Ghidul Solicitantului pentru PNRR o alocare de 250 de milioane de euro pentru 3.200 de microbuze școlare electrice, la un preț mediu de 78.000 de euro per bucată. Însă statul român a achiziționat doar 1.300 de microbuze, plătind în medie 200.000 de euro pe fiecare, adică aproape dublu față de estimarea inițială.

„Punând cap la cap toate anunțurile de atribuire a contractelor de achiziție de microbuze electrice pentru transportul elevilor, parafate cu firma Aveuro International SRL în perioada februarie 2024 - iulie 2025, aflăm că este vorba despre 36 de astfel de afaceri, a căror valoare totală se ridică la 681.334.693 de lei fără TVA, respectiv de 810.788.284,67 de lei cu tot cu TVA (165.466.886,7 euro). De acești bani, consiliile județene implicate au cumpărat de la firma familiei Papuc 756 de microbuze electrice, ceea ce înseamnă că prețul mediu al unui astfel de vehicul, plătit de statul român din fonduri PNRR se ridică la 218.871,7 euro cu TVA. Pe piață, prețul mediu al unui microbuz similar este de 90.000 de euro”. Cotidianul Jurnalul, august 2025