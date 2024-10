Independentul Mircea Geoană, leafă de 240.000 de euro pe an de la NATO, în 2023. Candidează și fostul adjunct al SIE, Silviu Predoiu

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Mircea Geoană a fost, în anul fiscal anterior, cel mai bine plătit dintre toți competitorii electorali pentru Palatul Cotroceni. Odată ce candidatura sa a fost înregistrată de Biroul Electoral Central, declarația de avere și cea de interese a lui Mircea Geoană a devenit publică, astfel încât toate speculațiile făcute de presă, în ultimii ani, cu privire la salariul pe care îl încasa de la NATO sunt închise.

Conform documentului, semnat și datat 4 octombrie 2024, Mircea Geoană a încasat, în anul 2023, de la NATO, în calitate de secretar general adjunct, venituri în cuantum de 240.000 de euro, ceea ce înseamnă o leafă de 20.000 de euro pe lună.

În aceeași declarație de avere, candidatul independent la prezidențiale notează că soția sa, Mihaela Geoană, a realizat, tot în ultimul an fiscal, venituri de 162.252 de lei pe an, respectiv de 13.521 de lei pe lună, din care 9.939 lei pe an ca expert în cadrul SC Renașterea SRL și un salariu de 152.313 lei pe an ca expert pe fonduri europene în cadrul Fundației Renașterea. De asemenea, Mihaela Geoană a mai câștigat suma de 45.000 de lei de pe urma închirierii unui apartament în București.

Mircea Geoană nu a stat doar în salariul de secretar general adjunct al NATO, ci, potrivit declarației de avere citate, a încasat, în 2023, o pensie de la Ministerul Afacerilor Externe în cuantum de 104.400 de lei pe an, adică de 8.700 de lei pe lună. Totodată, a mai ridicat suma de 28.771 de lei din drepturi de autor pentru o carte, de la Grup Media Litera SRL.

Mihaela Geoană a mai realizat, în 2023, venituri din dividende. 25.000 de lei este profitul cuvenit de la SC Tip Cont SRL, iar 14.500 de lei reprezintă beneficiile de la MG International Strategic Consulting Group SRL.

A donat, anul acesta, o mașină evaluată la 40.000 de euro

Trăgând linie, Mircea Geoană a realizat, în anul fiscal 2023, venituri totale de 240.000 de euro și 133.171 lei, ceea ce înseamnă 1.333.171 de lei pe an, respectiv 111.097,6 lei pe lună. Mihaela Geoană a încasat în 2023 venituri totale de 246.752 de lei pe an, adică de 20.562,7 lei pe lună. În total, soții geoană au „produs” anul trecut 1.579.923 de lei (315.984,6 euro), respectiv 131.660,25 lei pe lună (26.332,05 euro).

Citește pe Antena3.ro Copiii care au îngrozit Franţa. Autorităţile franceze sunt în alertă maximă după atrocităţile săvârșite de doi băieți de 14 și 15 ani

În același document, Mircea Geoană mai precizează că deține un teren intravilan în comuna Corbeanca, județul Ilfov, cu suprafața de 1.000 metri pătrați, cumpărat în anul 2001, dar și două apartamente în București. Primul, cu suprafața de 98 metri pătrați, a fost dobândit prin donație în anul 1988, iar al doilea, cu suprafața de 210 metri pătrați, a fost cumpărat în anul 2005.

Însă, anul trecut, Mircea Geoană avea în proprietate încă un imobil, pe care în cursul anului 2024 l-a vândut pentru suma de 220.000 de euro. A mai deținut și o mașină, despre care precizează că valorează 40.000 de euro, pe care a donat-o. Atât cumpărătorul apartamentului, cât și beneficiarul donației au numele anonimizate în această declarație de avere.

În schimb, Geoană posedă două autoturisme marca Lexus, dintre care primul fabricat în anul 2008, iar al doilea este fabricat în 2019.

Obiecte de valoare, împrumuturi acordate și investiții

Averea lui Mircea Geoană este mult mai complexă de atât. La următoarea rubrică, fostul secretar general adjunct al NATO notează că deține obiecte de valoare a căror valoare cumulată estimată se ridică la 490.000 de lei. Este vorba despre o colecție de obiecte de mobilier, icoane pe lemn, sticlă, dar și tablouri, colecție dobândită prin succesiune, începând cu anul 2011, în valoare de 75.000 de lei.

Mai este vorba despre o colecție de obiecte decorative din argint, cristal, bronz, porțelan și sticlă, dobândită, de asemenea, prin succesiune, tot începând cu anul 2011, în valoare de 65.000 de lei, precum și despre obiecte de artă, bijuterii și obiecte de cult, dobândite în perioada 1985 – 2014, în valoare totală de 350.000 de lei.

La capitolul conturi și depozite bancare, candidatul independent la alegerile prezidențiale precizează că are un fond de investiții la NATO, deschis în 2019, dar și mai multe conturi și depozite bancare la ING Belgia, BCR, Unicredit și Raiffeisen Bank, în care a economisit 473.292 de euro, 770.074,78 lei, 2.582 de dolari SUA și 80 de lire sterline.

În ceea ce privește plasamentele și investițiile, în documentul citat se arată că Mircea Geoană a acordat un împrumut în nume personal unei persoane fizice al cărei nume este anonimizat, în sumă de 80.000 de euro, și că deține titluri de stat în sumă de 25.000 de dolari SUA. Mai mult, Geoană declară acțiuni la Motel Residence SRL, la SC Apoapsis Education Group SRL, la MG International Strategic Consulting Group și la SIF, în sumă totală de 702.814,7 lei.

Membru în opt organizații, printre care și în Asociația Fotbal Club Rapid București

Nici declarația de interese completată de Mircea Geoană în calitate de candidat independent la alegerile prezidențiale din România, din anul 2024, nu este mai puțin ofertantă. Acesta precizează că are diverse calități în nu mai puțin de opt organizații.

Astfel, el este membru în Asociația Fotbal Club Rapid București, în Asociația Foștilor Elevi Români ai ENA și în Asociația Clubul Român Harvard România – Moldova.

De asemenea, Mircea Geoană mai este vicepreședintele consiliului director al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale, este președintele Asociației Comitetului Național pentru Dezvoltare, este membru în consiliul director al Fundației Tigreus, este vicepreședinte al Asociației pentru Promovarea Tradițiilor Colegiului Național „Sfântul Sava” din București și este președintele Asociației Institutul Aspen România.

13 candidați oficiali în cursa prezidențială

Conform datelor centralizate de Biroul Electoral Central, în cursa prezidențială pentru primul tur al alegerilor prezidențiale sunt înscrise, oficial, 13 candidaturi. Ar fi fost 14, dacă, la finalul săptămânii trecute, Curtea Constituțională nu ar fi anulat decizia BEC prin care a fost, inițial, înregistrată candidatura Dianei Ivanovici Șoșoacă.

Duminică seară, Biroul Electoral a mai validat și alte candidaturi, astfel încât, în această campanie electorală, se vor alinia la start George Simion (AUR), Elena Lasconi (USR), Călin Georgescu (independent), Nicolae Ciucă (PNL), Kelemen Hunor (UDMR), Mircea Geoană (independent), Cristian Diaconescu (independent), Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român), Ana Birchall (independent), Marcel Ciolacu (PSD), Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale), Ludovic Orban (Forța Dreptei) și Alexandra Beatrice Bertalon-Păcurare (Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională).

Ana Birchall – lingouri de aur de 411.000 de euro și leafă de la Nuclearelectrica de peste o jumătate de milion de lei

Ana Birchall, candidat independent la alegerile prezidențiale, este fost parlamentar PSD și ex-ministru al Justiției în Guvernul Dăncilă. Ca și candidat, a completat și depus la Biroul Electoral Central o declarație de avere, cu un conținut mai mult decât interesant. Astfel, în acest document, se menționează proprietatea unor terenuri extravilane și agricole, dobândite în perioada 2002 – 2021, cu suprafața totală de 47.894 de metri pătrați, dispuse pe raza județelor Suceava și Prahova.

Totodată, Ana Birchall precizează că are în proprietate cinci imobile. Este vorba despre un apartament de 50 de metri pătrați din 2007, despre un apartament de 304,89 metri pătrați, din 2004, în București, despre un apartament de 180 metri pătrați, din 2002, în SUA, despre o casă de 250 de metri pătrați, din 2000, în SUA, și despre o casă de vacanță de 240,66 metri pătrați, din 2006, în Suceava.

Cea mai spectaculoasă rubrică din această declarație de avere o reprezintă cea în care Ana Birchall declară posesia unei colecții de bijuterii, dobândită în perioada 1996 – 2003, evaluată la 65.000 de euro, dar și a unor lingouri de aur, dobândite în perioada 2011 – 2024, în valoare de 411.686,75 euro.

De asemenea, fostul ministru al Justiției precizează că deține în conturi și depozite bancare economii în sumă de 207.136,28 lei, 226.249,45 dolari SUA, 12.355,78 euro și 1.715,34 lire sterline. Ana Birchall mai deține obligațiuni de stat la BCR în sumă de 140.310,45 lei, 364.666,45 dolari SUA și de 98.459,52 euro.

La fel de spectaculoasă este și rubrica în care sunt prezentate veniturile din ultimul an fiscal. Ana Birchall susține că a încasat cupoane aferente titlurilor de stat în sumă de 15.255 dolari SUA, de 2.470 de euro și de 7.275 lei. Iar de la Nuclearelectrica a încasat în ultimul an fiscal venituri salariale și diurne în cuantum de 536.744 de lei pe an, adică de 44.728,7 lei pe lună.

Soțul Anei Birchall, însă, a câștigat, anul trecut, un salariu de 1.200.000 de dolari SUA, adică de 100.000 de dolari pe lună. La toate aceste sume se mai adaugă 48.000 de dolari SUA și 18.265 de lei, bani proveniți din chirii.

Fostul adjunct al SIE, Silviu Predoiu, vrea la Palatul Cotroceni

Candidatul-surpriză al acestor alegeri este Silviu Predoiu, fostul șef militar al Serviciului de Informații Externe (SIE). În declarația de avere a acestuia găsim trei terenuri, dintre care două intravilane (unul din 2001, cu suprafața de 1.162 metri pătrați Dâmbovița, iar celălalt din 2024, cu suprafața de 14,93 metri pătrați în București) și unul agricol, cu suprafața de 50.000 de metri pătrați, din 2023, pe raza județului Constanța.

De asemenea, Predoiu mai precizează că are în proprietate două apartamente, din care primul din anul 1992, cu suprafața de 73,6 metri pătrați, în București, iar a doilea, cu suprafața de 77,9 metri pătrați, în București, precum și o casă de vacanță în Dâmbovița, din 2009, cu suprafața de 115 metri pătrați. Același candidat mai deține două mașini: o Mazda CX5 fabricată în 2016 și un Fiat 850 fabricat în anul 1967. De asemenea, mai declară ceasuri, dobândite în perioada 2016 – 2019, în valoare de 6.000 de euro.

Silviu Predoiu are în conturi și depozite bancare economii de 74.080 lei, 52.093 euro și 32.761 dolari SUA. În ultimul an fiscal a încasat o pensie militară în calitate de fost șef SIE în cuantum de 229.140 de lei pe an. Soția sa este pensionar SRI, cu o pensie încasată anul trecut în cuantum de 96.012 lei pe an.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹