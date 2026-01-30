„Chițac Cheltuitorul”: 6,6 milioane €, scoase din bugetul Constanței și băgate în arteziene

Instituția condusă de contraamiralul liberal Vergil Chițac a scos la licitație, în anul austerității impuse de Guvernul Bolojan, cel mai costisitor contract ce vizează întreținerea și reparațiile la fântânile arteziene și la bazinele ornamentale din municipiul Constanța, inclusiv din stațiunea Mamaia. Este un contract pe patru ani, în valoare de peste 32,6 milioane de lei, în condițiile în care un contract similar, dar în valoare de zece ori mai mică, a fost semnat în luna octombrie a anului 2025. Ca, de asemenea, să existe un contract identic și din 2024, acestea două fiind adjudecate de o companie pe nume Yellow Power Source, abonată la afacerile pe bani publici ale Primăriei Constanța. Din 2022 până în 2026, fântânile arteziene și bazinele ornamentale din Constanța au costat bugetul primăriei păstorite de Vergil Chițac nu mai puțin de 9,5 milioane de euro.

Ultimul episod al afacerii cu fântâni al instituției conduse de contraamiralul PNL Vergil Chițac a fost scos la „mezat” chiar săptămâna aceasta, la 28 ianuarie 2026, când Primăria Municipiului Constanța a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia face cunoscut faptul că dorește să încheie un acord-cadru, pentru o perioadă de patru ani, având ca obiect prestarea serviciilor de reparații, întreținere și asigurare a funcționării fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale din municipiul Constanța.

În acest sens, aflăm că municipalitatea a pus la bătaie, în vederea contractării acestor servicii și lucrări, un buget estimat inițial la 26.855.681,2 lei fără TVA, respectiv de 32.616.374,3 lei cu TVA inclusă (6.656.402,9 euro).

Conform anunțului de participare publicat în SEAP, în vederea atribuirii acordului-cadru se organizează o licitație deschisă, iar ofertele urmează să fie deschise în data de 11 martie 2026.

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei licitații, aflăm că afacerea vizează 16 locații: fântâna din Parcul Far, fântâna cinetică din Parcul Gară, fântâna de la Muzeul de Artă de la intersecția Bulevardului Tomis cu Bulevardul Ferdinand, fântâna din Parcul Oleg Danovski, fântâna din zona Policlinica II de la intersecția Bulevardului 1 Decembrie 1918 cu Bulevardul I.C. Brătianu, fântâna din Parcul Tomis II, fântâna din zona Dacia de la intersecția Bulevardului Tomis cu Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, fântâna din zona Hotel Oxford de la intersecția Bulevardului Alexandru Lăpușneanu cu Bulevardul Aurel Vlaicu, fântâna arteziană din Piața Cazino din stațiunea Mamaia și sistemul integrat în pardoseală de fântâni arteziene cu 122 de jeturi de apă din Parcul Arheologic.

Cum se justifică această investiție

De asemenea, în contract intră și alte obiective, cum ar fi bazinul de apă din Parcul Casei de Cultură, bazinul ornamental de la Hotelul Sulina din stațiunea Mamaia, bazinul ornamental de la Hotelul Meridian din stațiunea Mamaia, bazinul ornamental Pescarul de pe Faleza Cazino Constanța, bazinul ornamental Cascada de pe Faleza Cazino Constanța, la care se adaugă fântânile și bazinele ornamentale situate pe strada Ștefan cel Mare.

Afacerea constă în parafarea unui acord-cadru, cu o durată de patru ani, cu scopul „păstrării aspectului, funcționalității la parametri optimi și al asigurării mentenanței cu personal de specialitate”.

În documentația de atribuire se precizează că fântâna cinetică amplasată în Parc Gară „reprezintă un important obiectiv arhitectural și peisagistic al parcului și al municipiului Constanța, ale cărei elemente decorative și funcționale, au caracterul unicității. Construcția a fost executată sub coordonarea sculptorului Constantin Lucaci, în baza unui proiect din anul 1972 întocmit de IPJ Constanța și are o vechime de exploatare de aproximativ 30 de ani, din care, după 1989, a avut perioade intermitente îndelungate de nefuncționare, datorită degradărilor bazinului și ale altor elemente ale structurii, uzurii și defecțiunii mecanismelor, echipamentelor, instalațiilor electrice și hidraulice.

Contractul cuprinde mai multe categorii de lucrări sau de servicii solicitate. Este vorba despre reparații, despre punerea în funcțiune a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale, despre întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale, despre supravegherea fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale, precum și despre demontarea și conservarea fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale.

Aceste obiective înghit sume enorme de bani, an de an

Interesant este că, nu mai devreme de data de 22 octombrie 2025, Primăria Municipiului Constanța a mai încheiat un contract având ca obiectiv exact aceleași servicii și lucrări, prestate la exact aceleași obiective. Contractul a avut un preț final negociat de 2.658.963,09 lei fără TVA, respectiv de 3.217.375,34 de lei cu TVA inclusă (656.601,1 euro), parafat cu compania SC Yellow Power Source SRL. Acest contract a avut, de altfel, ca obiect prestarea serviciului de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere, demontare și conservare a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale.

Bugetul inițial pus la bătaie pentru acest contract fusese de 3.690.247,79 de lei fără TVA, adică de 4.465.199,8 lei cu TVA inclusă (911.262,3 euro). Iar pentru atribuirea lui a fost organizată o licitație deschisă, la care s-au înscris patru ofertanți. Dintre aceste oferte, una a fost descalificată ca inacceptabilă, o alta a fost descalificată ca neconformă, una singură a fost considerată admisibilă, iar cea de-a patra a fost retrasă.

SC Yellow Power Source SRL are sediul în comuna Băneasa, județul Constanța, și este controlată, în calitate de asociat unic, de Elvin Omer.

Iar acesta nu este primul contract de acest gen primit de firma în cauză de la primăria lui Vergil Chițac. La data de 10 iulie 2024, Primăria Municipiului Constanța a mai încheiat o astfel de afacere cu SC Yellow Power Source SRL, în valoare de 1.779.133,7 lei fără TVA, respectiv de 2.115.979,1 lei cu TVA inclusă, de asemenea pentru prestarea serviciului de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere, demontare și conservare a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale.

Un contract similar a fost parafat de Primăria Municipiului Constanța la data de 6 iunie 2023, pentru 1.600.705,58 de lei fără TVA (1.908.839,63 de lei cu TVA inclusă). De această dată, firma declarată câștigătoare a fost SC Ideal Termosaint SRL. Compania a fost înființată în anul 2019 și îi are drept patroni pe Nicolae Mitu și pe Cristina Mitu.

Cel mai vechi contract care figurează în baza de date a SEAP încheiat de administrația Chițac pentru acest gen de servicii datează din 14 iunie 2022, este în valoare de 1.764.279,26 de lei fără TVA, respectiv de 2.099.492,32 de lei cu TVA inclusă, și a fost parafat cu societatea SC Gericom Industry Support SRL.

În total, adunate aceste contracte, incluzând și afacerea care urmează să fie atribuită în luna martie, Primăria lui Vergil Chițac a „spart” pentru fântânile arteziene și pentru bazinele ornamentale din Constanța 16.423.230,49 de lei cu TVA (9.474.128,7 euro).

Adjudecătorul din 2024 și 2025, pe „statul” Primăriei Constanța

SC Yellow Power Source SRL, compania care și-a adjudecat ultimele două contracte de prestări servicii aferente fântânilor arteziene și bazinelor ornamentale din Constanța, nu se află, de altfel, la singurele afaceri cu primăria condusă de Vergil Chițac.

Conform SEAP, între cele două entități a mai fost parafat, la data de 16 mai 2025, un contract de 2.373.707,3 lei fără TVA, respectiv de 2.824.711,63 de lei cu TVA inclusă, pentru prestarea de lucrări de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigații existent în municipiul Constanța. Contractul a fost încheiat în urma organizării unei proceduri simplificate de selecție de oferte.

Anterior, la 17 iulie 2024, Primăria Municipiului Constanța a atribuit aceleiași firme un contract în valoare de 887.488,39 de lei fără TVA, respectiv de 1.056.111,2 lei cu tot cu TVA, pentru executarea de lucrări de reparații și întreținere a sistemului de irigare a spațiilor verzi care au ca scop alimentarea cu apă, amplasate în municipiul Constanța.

Nu în ultimul rând, mai vorbim despre un contract de 8.397.509,92 de lei fără TVA (9.993.036,8 lei cu tot cu TVA), încheiat la data de 23 februarie 2023, având ca obiect servicii de înlocuire a componentelor deteriorate și menținerea, întreținerea locurilor de joacă pentru copii și a aparatelor de fitness montate pe domeniul public al municipiului Constanța.

În total, valoarea cumulată a acestor trei contracte s-a ridicat la 11.333.859 de lei cu tot cu TVA.

Peste 123 de milioane de lei, achiziții din octombrie 2025, până în ianuarie 2026

Din toamna anului trecut și până la finalul lunii ianuarie a anului 2026, Primăria Municipiului Constanța, condusă de edilul PNL Vergil Chițac, a parafat șase contracte de achiziții publice, a căror valoare cumulată se ridică la 102.007.822,45 de lei fără TVA, respectiv la 123.429.465,2 lei cu TVA inclusă.

Concret, la 7 noiembrie 2026, municipalitatea a încheiat cu SC Luxten Lighting Company SRL un contract în valoare de 2.629.692,08 lei fără TVA, pentru servicii de elaborare a documentației, verificarea proiectului, asistență tehnică și execuție a branșamentului și realizarea platformelor aferente spațiilor de încărcare pentru achiziția de autobuze cu emisii de carbon scăzute, destinate transportului public, și crearea infrastructurii aferente.

Apoi, la 9 septembrie și 22 octombrie 2025, Safestel SRL și Socub SRL au primit de la Primăria lui Chițac un contract de 15.053.500 de lei fără TVA, pentru furnizarea de mobilier aferent proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Constanța.

La 10 noiembrie 2025, Primăria Constanța a încheiat cu BAU Lincher Art SRL un contract de 18.193.021,09 lei fără TVA pentru execuția de lucrări aferente obiectivului de investiții „Consolidarea și reabilitarea Colegiului Comercial Carol I”.

La 17 noiembrie 2025, municipalitatea a încheiat cu Oyl Company Holding AG SRL și cu SC Creative Road Design SRL un contract în valoare de 43.760.042,48 de lei fără TVA, pentru elaborarea documentației tehnico-economice în vederea realizării obiectivului de investiții „Construirea Bulevardului Madrid, din zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă”.

Anul acesta, la 19 ianuarie 2026, Primăria Constanța a parafat cu Alfa Invest, Power-On SRL și Marent 99 SRL un contract în valoare de 14.997.323,29 de lei fără TVA, pentru lucrări aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 39 Nicolae Tonitza”.

Cel mai recent contract a fost atribuit la 20 ianuarie 2026, adjudecat de SC Mooz Services SRL, în valoare de 7.274.243,51 de lei fără TVA, având ca obiect execuția de lucrări, în cadrul obiectivului de investiții denumit „Acces mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”.